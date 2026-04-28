تحقيق قيمة مضافة محلياً بلغت 596 مليون درهم (162.4 مليون دولار أمريكي) في عام 2025

قيمة الطلبات الجديدة بلغت 7.96 مليار دولار أمريكي في 2025، مع إجمالي طلبات قيد التنفيذ بقيمة 20.4 مليار دولار أمريكي

تدريب 5,276 متخصصاً في التكنولوجيا المتقدمة من خلال مركز بريدج المتخصص في تطوير المهارات والحائز على جوائز

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة ايدج عن مشاركتها كشريك التمكين في معرض اصنع في الإمارات 2026، حيث ستستعرض إنجازاتها البارزة في مجالات توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار التكنولوجي. وتعكس هذه المشاركة مكانة ايدج باعتبارها ركيزة أساسية في دعم السيادة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات، وتوافقها التام مع مستهدفات مشروع 300 مليار ومبادرة اصنع في الإمارات.

وفي هذا السياق، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "إن تطوير صناعة دفاعية سيادية يتطلب التزاماً طويل الأمد، وقد أثبتت ايدج التزامها بتحقيق هذا الهدف في جميع مراحله، كما مكّننا تركيزنا الاستراتيجي الثابت على مر الأعوام من تعزيز جاهزيتنا الوطنية وبناء مرونتنا وقدرتنا على توسيع نطاق التصنيع لتلبية احتياجات الدفاع السيادي على نطاق واسع. الجدير بالثناء هو أن أكثر من 80% من أنظمة ايدج تُصنع اليوم داخل الدولة، مع استمرارنا في توسيع شبكة شراكاتنا محلياً ودولياً لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين القدرات الحيوية وتأمين سلاسل الإمداد."

مضيفاً: "تسهم كوادرنا في تصميم وتسليم منتجات تنافس عالمياً وتحظى بثقة العملاء الدوليين، وهو ما انعكس في تسجيل طلبات شراء قياسية بلغت 7.96 مليار دولار أمريكي في عام 2025. نتائجنا واضحة وملموسة، وإن منصة اصنع في الإمارات تمثل فرصة لإبراز ما حققناه من إنجازات والتأكيد على التزامنا بمواصلة التقدم."

وتواصل مجموعة ايدج تعزيز قدراتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التصنيعية، بما يرسخ مكانتها في طليعة منظومات الإنتاج الدفاعي المتقدمة. وتأكيداً على ذلك، نفذت المجموعة في عام 2025 أكثر من 68 مشروعاً تحولياً مرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية عبر 13 جهة تابعة لها. كما نجحت بريدج، ذراع الابتكار والتميز التشغيلي والتصنيع لدى ايدج، في رفد 5,276 متخصصاً في التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق أكثر من 57 برنامجاً يسهم في تطوير أساليب تصميم وتصنيع الأنظمة الدفاعية.

وتشارك ايدج في البرنامج الرئيسي للمعرض، حيث يشارك معالي فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، في جلسة استراتيجية بعنوان "التعامل مع التغيرات: حماية سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة الصناعية"، بينما يشارك حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في المجموعة، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الأمن الوطني لدولة الإمارات".

وتعتزم ايدج أيضاً إطلاق تحدي الابتكار "Innovate to Defend by EDGE" الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار وتطوير حلول تدعم أولويات الأمن الوطني، موفراً منصة للأفراد لتقديم أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجال الأمن الوطني، وستقدم جوائز ومسارات واضحة لتطوير المفاهيم المختارة إلى حلول عملية، إضافة إلى فرص دمجها ضمن المنظومة الصناعية لدى المجموعة.

وفي إطار استقطاب الكفاءات، ستطلق ايدج منصة لاستقطاب المواهب الهندسية بنظام المشاريع، حيث تدعو المهنيين من مختلف أنحاء الإمارات إلى إبداء اهتمامهم بالتسجيل. وتوفر المنصة للمهندسين فرصاً مرنة بعقود محددة المدة مرتبطة ببرامج عالية التأثير، بما يمكّنهم من توظيف خبراتهم في أهم مجالات التكنولوجيا والمشاريع المتقدمة. كما سيتواجد فريق استقطاب الكفاءات لدى ايدج خلال الفعالية لتزويد المهتمين بالمعلومات اللازمة وإرشادهم إلى آلية الانضمام إلى المنصة.

للاطلاع على المزيد، يمكن لزوار نسخة هذا العام من معرض اصنع في الإمارات زيارة جناح ايدج وشركاتها التابعة في الجناح 7-EN33 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

