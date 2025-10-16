في خطوة نوعية تُجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقّعت الأنصاري للخدمات المالية (ش.م.ع.)، إحدى الشركات الرائدة في الخدمات المالية المتكاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع دائرة المالية في حكومة دبي، بهدف تسريع تنفيذ "استراتيجية دبي اللانقدية".

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع رؤية إمارة دبي للتحول الرقمي بحلول عام 2026، عبر رفع نسبة المعاملات الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى 90%، وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومتنوع.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" ضمن جناح حكومة دبي، وتشكل هذه الخطوة تطوراً بارزاً في قطاع التكنولوجيا المالية بدبي، حيث تجمع بين ابتكارات وإمكانات القطاع الخاص والسياسات الحكومية التمكينية، بهدف تعزيز خيارات الدفع الرقمي وترسيخ مكانة إمارة دبي ضمن أفضل خمس مدن في تبني المدفوعات الرقمية على مستوى العالم.

وتضع مذكرة التفاهم إطار تعاونٍ استراتيجي يهدف إلى تسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. ويركز التعاون الثنائي على تعزيز الشمول المالي بالاستفادة من ابتكارات الأنصاري للخدمات المالية وخدماتها الرقمية المتطورة، وذلك لتمكين الفئات محدودة الوصول إلى الخدمات المصرفية ودمجها ضمن الاقتصاد الرقمي. ويهدف التعاون أيضاً إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الابتكار من خلال تبادل الخبرات، في ضوء تولي مالية دبي مواءمة السياسات والإشراف على الحوكمة لضمان إطارٍ تنظيمي داعم للتحول الرقمي.

وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي: "يشكل هذا التعاون مع شركة الأنصاري للخدمات المالية محطةً محورية في مسيرة استراتيجية دبي اللانقدية. ومن المنتظر أن يضيف هذا التعاون الخبرات والابتكارات النوعية التي تتمتع بها الأنصاري للخدمات المالية، والمتماشية مع رؤيتنا لتقديم خدمات مالية رقمية أكثر شمولية وجاهزية للمستقبل في دبي. ونرى في هذه الشراكة بداية لخطة عمل أوسع لتعزيز الابتكار المالي وتمكين اقتصاد رقمي مستدام، بما يسهم في نمو قطاع التكنولوجيا المالية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة".

بدورها، أوضحت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأنصاري للخدمات المالية يشكّل خطوة مهمة ضمن مسار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وقالت: "نحرص في مالية دبي على بناء علاقات شراكة استراتيجية مع روّاد القطاع المالي، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع التحول نحو منظومة مالية رقمية متكاملة. وتعد الأنصاري للخدمات المالية شريكًا فاعلًا يمتلك خبرة واسعة وقدرات تقنية متقدمة تسهم في تعزيز انتشار وسائل الدفع الرقمية في أوساط فئات المجتمع، ولا سيما الفئات محدودة الوصول إلى الخدمات المصرفية، كالعمال، ودعم أهداف حكومة دبي في تحقيق اقتصاد أكثر كفاءة وشمولية واستدامة".

من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "نفخر بشراكتنا مع مالية دبي لدفع استراتيجية دبي اللانقدية قدماً. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، ودعم رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد لا نقدي. وتُسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام إمارة دبي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل الاستراتيجيات رفيعة المستوى إلى واقع ملموس، وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية بحلول عام 2026 من خلال التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص".

وتمثل هذه الخطوة تطوراً نوعياً يجسّد مدى شمولية استراتيجية دبي اللانقدية. وترتكز الأنصاري للخدمات المالية على قاعدة عملاءٍ واسعة ومبادراتٍ مبتكرة في مجال التكنولوجيات المالية، بما في ذلك محفظتها الرقمية، لتعزز بذلك الإمكانات الكفيلة بدعم جهود الإمارة الرامية إلى التحول نحو اقتصاد لا نقدي.

وأُبرمت هذه الشراكة خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري. ويُعد الحدث أحد أكبر المعارض التكنولوجية في العالم، حيث يجمع بين الجهات الحكومية في دبي وروّاد الابتكار في القطاع الخاص. وتؤكد دبي من خلال هذا الحدث التزامها بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل الخبرات، وإبرام شراكات استراتيجية بين قادة القطاعات المالية والتكنولوجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

