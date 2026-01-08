كشفت إل جي إلكترونيكس تحت شعار "الابتكار يتناغم مع احتياجاتكم" عن مساحات مدعمة بالذكاء الاصطناعي حيث تستشعر التقنيات المتطورة وتفكر وتتصرف بعناية فائقة.

تشمل أبرز المعروضات روبوت المنزل LG CLOiD وحلول التنقل المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتلفزيونات الجيل القادم المدعمة بالذكاء الاصطناعي وأبرزها تلفزيون LG OLED evo W6 Wallpaper فائق النحافة، بالإضافة إلى مجموعة LG SIGNATURE احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة والتي تتضمن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعرض مناطق المعرض التفاعلية التي تضم المعيشة والتنقل والمشاهدة والترفيه والإتقان المتناغم كيف تُحقق ابتكارات "إل جي" التناغم بين التقنيات المتطورة والتصميم والمشاعر في جميع جوانب الحياة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يناير 2026: عرضت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) أحدث حلولها المدعمة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 تحت شعار "الابتكار يتناغم مع احتياجاتكم". ويركز المعرض على كيفية دمج "إل جي" لتقنية الذكاء العاطفي مع الأجهزة والحلول والبيئات في مساحات المنزل والتنقل وأسلوب الحياة.

وتعرض "إل جي" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 كيف تستشعر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها الظروف المحيطة وتعالج البيانات وتنفذ الإجراءات في بيئات حقيقية، وهو ما تصفه الشركة بنموذج التشغيل "الاستشعار والتفكير والتنفيذ". وبدلاً من حصر الذكاء الاصطناعي في واجهات البرامج، طبقته "إل جي" على الروبوتات والأجهزة المنزلية والمركبات والتلفزيونات لتمكين العمليات التكيّفية الواعية بالسياق.

يضم المعرض الروبوت المنزلي LG CLOiD والأجهزة المنزلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المركبات ومنصات التلفزيون والترفيه ومجموعة LG SIGNATURE المتميزة التي تطورت بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.

نُصُب "التناغم" التذكاري في مدخل جناح "إل جي"

تستقبل "إل جي" الزوار عند مدخل جناحها بنُصُبٍ "التناغم" التذكاري، وهو تركيب ضخم يتألف من 38 شاشة تلفزيون LG OLED evo W6 (شاشات جدارية)، لا يتجاوز سمك كل منها 9 ملم. ورُتبت الشاشات لتبدو وكأنها تطفو في الهواء وهي متزامنة بسلاسة لتشكل لوحة بصرية متصلة. وعندما اتحدت الشاشات الفردية لتشكل لوحة ساطعة واحدة استطاعت أن تنقل رسالة "الابتكار متناغم مع احتياجاتكم".

العيش بتناغم: منزل بلا عناء

يُقدّم ركن "العيش بتناغم" رؤية "إل جي" لمنزل بلا عناء، وهي منظومة شاملة ومتكاملة يعمل فيها روبوت LG CLOiD المنزلي والأجهزة الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي بتناغم تام لتلبية احتياجات المستخدمين وتقليل الجهد المنزلي.

ويتوسط هذا الركن روبوت LG CLOiD الذي يُقدّم عروضاً توضيحية مباشرة في ثلاثة سيناريوهات منزلية:

المطبخ: التخطيط لوجبات الطعام المخصصة لعائلة مكونة من أربعة أفراد

غرفة المعيشة: مراقبة الصحة العامة وتقديم المساعدة لكبار السن

غرفة الغسيل: الإدارة المؤتمتة لتنظيف الملابس

صُمم LG CLOiD ليكون روبوتاً ذكياً منزلياً متخصصاً مع التركيز على السلامة والموثوقية والعمل بسلاسة ضمن بيئات المعيشة الحقيقية. وتُبرز العروض التوضيحية قدرات LG CLOiD في التحكم الجسدي، بما في ذلك دقة حركة الأصابع وحركة الذراع الكاملة، بالإضافة إلى تكامله مع منصة "إل جي" المنزلية الذكية ThinQ. كما تتضمن المنطقة خدمات ThinQ UP وThinQ Care المُحسّنة. وتُسهم الرعاية المُنسقة والاستباقية التي تُقدمها هذه الحلول في تحويل المنزل إلى بيئة غنية ومتعاطفة تُدرك احتياجات السكان المُتغيرة وتستجيب لها.

كما تُقدّم المنطقة أيضاً مشغلات LG AXIUM، وهي علامة تجارية جديدة للمشغلات الروبوتية تستهدف سوق الروبوتات سريع النمو. وتجمع هذه المشغلات بين المحركات الكهربائية والمخفضات في وحدات مدمجة تعمل كمفاصل روبوتية.

وتُسوّق "إل جي" AXIUM كمنصة مُحسّنة من حيث التكلفة والأداء، مستندةً إلى خبرتها في تصميم محركات الأجهزة المنزلية. ومن المتوقع أن تُشكّل هذه الخبرة في تقنيات المكونات الأساسية لتحقيق مزايا تنافسية في مجال المحركات، مثل التصميم خفيف الوزن والصغير والكفاءة العالية وعزم الدوران العالي.

تجربة القيادة المتناغمة: التنقل المدعم بالذكاء الاصطناعي

يُقدّم ركن "تجربة القيادة المتناغمة" رؤية "إل جي" للسيارات القائمة على البرمجيات وبيئات المقصورة الذكية. ويتم عرض حلول "إل جي" للمركبات المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي حازت على جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 ضمن فئة الترفيه داخل المركبة، من خلال ثلاثة أنظمة أساسية:

حلول العرض للمركبات: تحوّل الزجاج الأمامي إلى سطح عرض لعرض معلومات القيادة في الوقت الفعلي ومحتوى الواقع المختلط أثناء القيادة الذاتية.

حلول الرؤية في السيارات: تستخدم تتبع حركة العين ومراقبة السائق والاستشعار الداخلي لرصد مستويات الانتباه وحالات الركاب، مما يوفر وظائف أمان تكيّفية وتفاعلات مخصصة.

حلول الترفيه داخل السيارة: تدعم بث المحتوى بسلاسة بين المنزل والسيارة وتتيح التواصل عبر النوافذ الجانبية للسيارة.

تُظهر هذه الحلول مجتمعة كيف تُنشئ منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي متعددة الوسائط الموجودة على أجهزة "إل جي" التجارب الفردية والغنية طوال كل رحلة.

تجربة المشاهدة المتناغمة: شاشات مدعمة بالذكاء الاصطناعي

يركز قسم "تجربة المشاهدة المتناغمة" على تقنيات التلفزيون والشاشات من "إل جي".

يقدم تلفزيون إل جي OLED evo Wallpaper TV جودة صورة فائقة الوضوح بفضل تقنية الألوان فائقة الإشراق الجديدة من إل جي OLED مع تصميمه النحيف للغاية الذي أصبح ممكناً بفضل تقنية الاتصال ال

صُممت هذه الأنظمة لعرض تلفزيونات "إل جي" ذات شاشات OLED اللاسلكية ولوحاتها ذات معدل التحديث العالي وأداء الألعاب عالي الدقة مع زمن استجابة منخفض بفضل تقنية ترقية الذكاء الاصطناعي.

تضم مزايا xboom Studio أحدث منتجات صوت xboom من "إل جي" والتي طُوّرت بالتعاون مع will.i.am.

مكبر صوت LG xboom Stage 501 - للاستخدام على المسرح وفي العروض المباشرة

مكبر صوت LG xboom Blast - مكبر صوت محمول كبير

مكبريّ صوت LG xboom Mini وLG xboom Rock - مكبريّ صوت صغيرَيّ الحجم للاستخدام اليومي

يستضيف الاستوديو أيضاً "المختبر" الذي يضم FYI.RAiDiO، وهو تجربة إذاعية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي من ابتكار will.i.am، حيث يمكن للزوار التفاعل مع مقدمي البرامج الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، والمشاركة في محطات إذاعية ذات مواضيع محددة واستكشاف حوارات مباشرة حول الموسيقى والثقافة والتكنولوجيا.

الحرفية المتناغمة: LG SIGNATURE

تقدم منطقة "الحرفية المتناغمة" مجموعة LG SIGNATURE بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية الراقية Poliform، حيث يتم عرض كل منتج في بيئة داخلية مفروشة.

تتضمن ثلاجة LG SIGNATURE تقنية الذكاء الاصطناعي التفاعلي القائمة على نموذج LLM للتفاعل باللغة الطبيعية وتقديم اقتراحات مخصصة.1 تعمل ثلاجة The LG SIGNATURE Smart InstaView™ على تبسيط إدارة الطعام من خلال تقنية ThinQ™ Food التي تستخدم كاميرا داخلية لتحديد المواد المخزنة واقتراح الوصفات والتوصية ببدائل بناءً على المواد الموجودة بداخلها.2

يُقدّم فرن LG SIGNATURE مجموعة من المزايا، منها تقنية Gourmet AI التي تستخدم كاميرا ذكية داخل الفرن لتحديد أكثر من 80 طبقاً واختيار إعدادات الطهي المثالية تلقائياً. كما تُراقب ميزة AI Browning الخبز أثناء خبزه وتُرسل إشعاراً عبر تطبيق ThinQ عند وصوله إلى درجة النضج المطلوبة.

أنشأت "إل جي" أيضاً مساحة عرض مخصصة بعنوان "التناغم للجميع"، والتي تربط رؤية الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المتمثلة في "حياة أفضل للجميع". ويضم المعرض "مجموعة الراحة" المصممة لمساعدة الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات على استخدام أجهزة "إل جي" بسهولة أكبر، بالإضافة إلى كتب سهلة القراءة" طُوّرت لمساعدة الأطفال ممن يواجهون الصعوبات في التعلم والأطفال ذوي الإعاقات النمائية على فهم وظائف الأجهزة واستخدامها بشكل أفضل.

معلومات المعرض

يُقام معرض "إل جي" ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 من 6 وحتى 9 يناير في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، الجناح رقم 15004. وتتوفر تفاصيل إضافية عن المنتجات في الملف الصحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026.

1 قد تختلف دقة الاستجابة تبعاً لمدخلات المستخدم وظروف التشغيل.

2 قد تختلف نتائج التعرف تبعاً لنوع الطعام ومكانه.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com.

-انتهى-

#بياناتشركات