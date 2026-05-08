أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت مجموعة «أغذية» ش.م.ع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، مكانتها كشريك وطني فاعل في دعم القطاع الصناعي والغذائي في دولة الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، حيث استعرضت قوة حضورها التصنيعي في الدولة، وتكامل قدراتها التشغيلية، والتزامها طويل الأمد بدعم مستهدفات الاستدامة والتنمية الصناعية الوطنية.

وعلى هامش فعاليات المعرض، وقّعت "أغذية" مذكرة تفاهم استراتيجية مع "بروج"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في دولة الإمارات؛ بهدف تطوير حلول تغليف مستدامة، مع التركيز على دعم إمدادات البوليمرات المحلية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير نماذج توريد أكثر كفاءة واستدامة. وستتيح هذه الشراكة فرصة تبادل الخبرات الفنية والبيانات، وعقد ورش عمل مشتركة مع "مياه العين" لدفع عجلة الابتكار في مجال التغليف، وتعزيز حلول الاقتصاد الدائري من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وإيجاد استخدامات جديدة للمواد.

كما وقّعت "أغذية" مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجموعة «بوهلر» العالمية الرائدة في تقنيات تصنيع الأغذية؛ ومع "نعمة"، المبادرة الوطنية الإماراتية للحد من فقد وهدر الغذاء؛ ومع "نواتي"، الشركة الإماراتية المتخصصة في ابتكار وتطوير حلول الغذاء.

وتساهم هذه الاتفاقيات مجتمعة في تعزيز تركيز "أغذية" على بناء شراكات تدعم الأولويات الوطنية، والحد من هدر الغذاء، وتمكين حلول الاقتصاد الدائري، وتعزيز دور الشركات المحلية، وتطوير منصات لتطوير القدرات في قطاع الأغذية والمشروبات وتنمية الكفاءات الإماراتية.

علاوة على ذلك، شارك الفريق القيادي لـ "أغذية" أيضاً في جلسات نقاش رفيعة المستوى خلال معرض "اصنع في الإمارات 2026"، ركزت على الأمن الغذائي ومرونة السياسات المحلية، ودور التكنولوجيا في سلسلة القيمة الغذائية في دولة الإمارات، وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري. كما حازت "أغذية" على تكريم من مكتب أبوظبي للاستثمار، باعتبارها جهة مساهمة في "قصة نجاح التميز الصناعي في دولة الإمارات" وكذلك في تطوير القطاع الصناعي في الدولة.

تأتي مشاركة "أغذية" في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، تجسيداً لدور الشركات المحلية في تعزيز سلاسل القيمة، وتمكين الابتكار، والمساهمة في تحقيق طموحات النمو الصناعي لدولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة أغذية ش.م.ع (ADX: AGTHIA) :

مجموعة "أغذية" ش.م.ع. هي شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي جزء من "القابضة " (ADQ). تمتلك المجموعة محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 علامة تجارية موثوقة، موزعة على قطاعات رئيسية تشمل: المياه والأغذية، الوجبات الخفيفة، البروتين والأغذية المجمدة، والأعمال الزراعية. وتعمل المجموعة في سبع دول، وتخدم المستهلكين في أكثر من 60 سوقاً حول العالم. وبقوة عاملة تتجاوز 12,000 موظف، تجمع "أغذية" بين حجم أعمالها الكبير، وقدراتها التشغيلية المتقدمة، والابتكار، والالتزام بالاستدامة، بما يدعم تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر جميع مراحل سلاسل القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات.

للاستفسارات الإعلامية / العلاقات العامة، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: corpcoms@agthia.com

للاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

للاطلاع على أحدث الأخبار والتحديثات من مجموعة أغذية، يُرجى متابعتنا على LinkedIn وInstagram

-انتهى-

#بياناتشركات