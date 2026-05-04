أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تؤكد الاتحاد للطيران حضورها كواحدة من أبرز المصدّرين العالميين للخدمات في دولة الإمارات، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الوطني، خلال مشاركتها في منصة “اصنع في الإمارات” 2026، أكبر منصة صناعية وتجارية في الدولة، والتي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي.

وتحقق الشركة أكثر من 29 مليار درهم سنوياً من إيرادات تصدير خدمات الطيران والخدمات اللوجستية إلى الأسواق العالمية، في مساهمة مباشرة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تقود، من خلال دورها الحيوي في ربط الأسواق وتعزيز تدفقات السياحة والتجارة، نشاطاً اقتصادياً يتجاوز 130 مليار درهم عبر مختلف القطاعات في الدولة.

وتُعد الاتحاد للطيران أيضاً محركاً رئيسياً لخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة في دولة الإمارات، إذ تضم أكثر من 13 ألف موظف داخل الدولة في مجالات العمليات التشغيلية والهندسة وقطاع الشحن والوظائف المؤسسية، ، لتشكل ركيزة أساسية في اقتصاد الخدمات في الدولة.

وفي إطار مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026"، يستعرض جناح الاتحاد للطيران دور الشركة في ربط أبوظبي بالأسواق الرئيسية عبر شبكاتها العالمية، بما يدعم تدفقات التجارة والسياحة والاستثمار. وقد نجحت الناقلة الوطنية في مضاعفة طاقتها الاستيعابية للمقاعد المتجهة إلى أبوظبي بأكثر من الضعف خلال السنوات الأربع الماضية، لترتفع من 6.4 مليون إلى 13.4 مليون مقعد، بما أسهم في استقطاب أعداد متنامية من الزوار إلى دولة الإمارات، ودفع عجلة النمو في القطاع السياحي والنشاط الاقتصادي.

وتحظى “الاتحاد للشحن” بحضور محوري، حيث تستعرض دورها في تمكين حركة البضائع الإماراتية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسلاسة. وقد نقلت الاتحاد للشحن خلال عام 2025 بضائع تجاوزت قيمتها 120 مليار درهم،، ما يعزز ربط القاعدة الصناعية في أبوظبي بسلاسل الإمداد العالمية، ويدعم قطاعات استراتيجية عالية القيمة تشمل الأدوية والتكنولوجيا والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

كما يبرز المعرض مساهمة الاتحاد للطيران في دعم المنظومة الصناعية الوطنية من خلال سلاسل الإمداد. ففي عام 2025، وجّهت الشركة 8.3 مليار درهم إلى الموردين ضمن برنامج المحتوى الوطني، متعاونةً مع أكثر من 1,200 شركة إماراتية، تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المملوكة لرائدات الأعمال، وشركات أصحاب الهمم. ومن خلال شبكتها العالمية للمشتريات وشراكاتها الاستراتيجية، أسهمت الاتحاد كذلك في استقطاب أكثر من 100 مليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، بما يعزز القدرات المحلية ويدعم النمو الصناعي طويل الأمد.

وفي الخامس من مايو، تُشارك الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران، في الجلسة النقاشية التي يعقدها المعرض تحت عنوان "بناء كوادر إماراتية تنافسية على المستوى العالمي"، حيث تستعرض دور قطاع الطيران في تنمية الكفاءات الوطنية ودعم أولويات التوطين.

وفي هذا السياق، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: "تُعدّ الاتحاد للطيران من أكبر مصدّري الخدمات في دولة الإمارات على المستوى العالمي، إذ تُقدّم خدمات الطيران والخدمات اللوجستية إلى أسواق متعددة حول العالم. وتترجم هذه المساهمة قيمة اقتصادية حقيقية محلياً، تتجلى في خلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وتنشيط حركتَي التجارة والسياحة."

وأضاف معاليه: "يُمثّل معرض اصنع في الإمارات المنصة المثالية لإبراز هذا الأثر، والكيفية التي يُسهم بها نمونا المتواصل في فتح آفاق جديدة من الفرص أمام الشركات والصناعات والكوادر في مختلف أنحاء الدولة."

ويقع جناح الاتحاد للطيران في منصة اصنع في الإمارات 2026 في قاعة C6-115 بمركز أدنيك أبوظبي، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار طوال أيام المعرض الأربعة.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

