الرياض: أعلنت شركة كلاوديرا، المتخصصة في إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي للبيانات على اختلاف أماكنها، عن خططها افتتاح مكتب إقليمي في المملكة العربية السعودية مطلع عام 2026، في خطوة تعكس التزامها العميق بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأمد في المنطقة.

امتداد لشراكات قائمة

يمثل هذا التوجه تتويجاً لسنوات من التعاون بين كلاوديرا ومؤسسات سعودية رائدة في قطاعات الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، والنفط والغاز، والقطاع الحكومي. ويمنح إنشاء كيان قانوني محلي الشركة قاعدة أكثر رسوخاً داخل المملكة، بما يتيح لها مواكبة أولوياتها الوطنية في مجالات تنظيم البيانات، ودعم الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية.

وقال أحمد عيسى، نائب الرئيس الإقليمي للشركة: "العملاء يبحثون عن شركاء موثوقين يفهمون بيئة العمل المحلية ويجيدون التعامل مع الأنظمة والقوانين. تأسيس مكتب كلاوديرا العربية يعزز ثقة شركائنا، ويفتح المجال أمام تدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية، بما يواكب مسيرة التحول التي تشهدها المملكة."

السعودية… سوق محورية

تُعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الخليج وأكثرها نشاطاً في تبني التقنيات الحديثة. ومع المشاريع الوطنية العملاقة التي تشهدها البلاد، تبرز الحاجة إلى وجود فعلي للموردين العالميين داخل السوق السعودي لضمان الامتثال التنظيمي وتقديم خدمات تتماشى مع المتطلبات المحلية.

ومن خلال مكتبها المرتقب، ستتمكن كلاوديرا العربية من دعم أولويات المملكة الاستراتيجية في مجالات سيادة البيانات، والالتزام باللوائح، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى تمكين مبادرات الذكاء الاصطناعي المؤسسية القابلة للتوسع في بيئات تشغيل متعددة.

منصة مرنة تراعي الخصوصية المحلية

تقدم كلاوديرا بنية موحدة مفتوحة المصدر تمنح المؤسسات وصولاً كاملاً إلى بياناتها أينما وُجدت. كما تتيح منصتها للقطاعات الحساسة مثل النفط والغاز، والمالية، والصحة، والجهات الحكومية أعلى معايير الحوكمة والامتثال عبر بيئات GovCloud وSovereign Cloud ومراكز البيانات المعزولة، بما يضمن استخلاص الرؤى التنبؤية بالزمن الحقيقي دون التفريط بالسيطرة أو الأمن.

وتقوم قوة الشركة على مرونتها؛ فهي لا تفرض بيئة تشغيل واحدة على العملاء، بل تمكّنهم من توزيع أعباء العمل بين السحابة ومراكز البيانات أو المزج بينهما، ما يمنحهم سيطرة أكبر على الإنفاق والموارد ويحد من الارتهان لمزود واحد.

التزام استراتيجي طويل الأمد

أضاف عيسى: "السعودية تبني واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية طموحاً على مستوى العالم، ونحن ملتزمون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة. تأسيس كيان محلي يترجم جدّيتنا في الاستثمار على المدى الطويل، ويمنح عملاءنا منصة هجينة تحافظ على بياناتهم ضمن الأطر المحلية وتفتح الباب أمام الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي."

ويُتوقع أن يسهم وجود كلاوديرا العربية بكيان قانوني محلي في تعزيز مصداقيتها لدى العملاء السعوديين، لا سيما الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى التي تفضّل التعامل مع كيانات مسجلة داخل المملكة، بما يتماشى مع لوائح السحابة والبيانات الوطنية.

حول كلاوديرا

نؤمن في كلاوديرا بأن البيانات قادرة على أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكن غداً. ونساعد على تحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي موثوق به للشركات، مما يساهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية، وتسريع أداء الأعمال. تساعد منصتنا السحابية المفتوحة للبيانات على إدارة البيانات بأمان وتحليل البيانات القائم على السحابة المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع، على أي سحابة، عامة أو خاصة. وتفخر كلاوديرا بأنها الشريك المفضل للبيانات لأفضل الشركات في جميع القطاعات تقريباً بفضل كمية البيانات التي نديرها مثل الهايبرسكيلرز. قادت كلوديرا العالم فيما يتعلق بقيمة ومستقبل البيانات، وما زالت تقود منظومة حيوية مدعومة بالابتكار غير المحدود لمجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر .

للمزيد، يرجى زيارة Cloudera.com.

