أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع "زود"، المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، بهدف تعزيز الثقافة المالية ودعم الشباب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم خلال فعالية أُقيمت يوم الاثنين في قاعة التداول التابعة للسوق، حيث ستدعم الاتفاقية إطلاق وتنظيم مبادرات تعليمية وتوعوية بالتزامن مع أسبوع المال العالمي 2026.

ويعتبر أسبوع المال العالمي حملة سنوية تدعمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتهدف إلى تعزيز أهمية التثقيف المالي لدى الشباب. وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو تحت شعار " حوارات المال الذكية "، لتشجيع النقاشات المفتوحة حول إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي. وتستند مبادرات هذا العام إلى النجاح الذي حققته نسخة دولة الإمارات لعام 2025، من خلال التفاعل مع نحو 150 ألف شخص على مستوى الدولة.

وانطلقت الفعالية بقرع جرس التداول، وشهدت مشاركة 60 طالباً وطالبة في تجربة تعريفية عملية حول الاستثمار وأسواق رأس المال. كما تعرف المشاركون أيضاً على منصة التداول الافتراضية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أداة تحاكي ظروف السوق الحقيقية ضمن بيئة آمنة وخالية من المخاطر. وأتاحت هذه التجربة للطلبة فرصة اختبار استراتيجيات استثمارية مختلفة، وفهم آليات التداول بشكل عملي، إلى جانب تنمية معارفهم بالأسواق المالية ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تشكل الثقافة المالية عنصراً أساسياً في تعزيز الوعي بالتخطيط للمستقبل وتشجيع المشاركة المسؤولة في أسواق رأس المال. ومن خلال شراكتنا مع ’زود‘، نعمل على تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الواقعية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر".

من جانبه قال سعادة/ مهنا عبيد المهيري رئيس مجلس إدارة "زود"، المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية: "نعمل انطلاقاً من رؤيتنا بأن الرفاهية المالية تبدأ بالثقة والوعي وإتاحة فرص التعلّم المناسبة. ومن خلال أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل على توفير فرص تتيح للشباب التفاعل مع المفاهيم المالية بأسلوب عملي وهادف، بما يسهم في تنمية المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهم".

وستركز الشراكة على تطوير برامج تعليمية وورش عمل ومبادرات توعوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بهدف تعزيز الوعي المالي وترسيخ ممارسات الإدارة المسؤولة للأموال. كما تمثل هذه الشراكة رافداً لجهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجالي الشمول المالي وتثقيف المستثمرين من خلال المبادرات المجتمعية والتعاون مع عدد من الجهات، بما في ذلك الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة ليوا، إلى جانب إطلاق مختبر نبض الأسواق في المؤسسة التعليمية.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة AD Clear)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

نبذة عن مبادرة "زود"

المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، زود، تأتي انطلاقاً من رؤية وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة لبناء الثقة المالية وتعزيز المرونة الاقتصادية لدى مختلف شرائح المجتمع. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ذلك عبر منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والحلول المجتمعية والأدوات الرقمية المبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمعٍ واعٍ مالياً وقادر على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، ويدعم تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

