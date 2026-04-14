المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز "البركات" لعام 2026، وذلك ضمن تحديث شامل يعيد صياغة تجربة الادخار المصرفي من خلال مزايا مبتكرة وفرص فوز موسعة، إلى جانب تدشين حساب "بركات بلس" بحلته الجديدة، الذي يقدم مسارات إضافية ومتكاملة لتعزيز فرص العملاء في الفوز.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار نهج بنك البركة الإسلامي الراسخ في مكافأة عملائه الكرام وتقدير ثقتهم وولائهم، عبر تطوير برامج ادخارية واستثمارية متقدمة تجمع بين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتقديم فرص حقيقية ومتجددة للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام، بما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتقي بتطلعات العملاء وتواكب تطور احتياجاتهم.

ويواصل برنامج "البركات" في عام 2026 تقديم جوائزه الكبرى المميزة، وفي مقدمتها جائزة الراتب الشهري بقيمة 10,000 دولار أمريكي لمدة عام كامل بمجموع 120,000 دولار، ضمن 3 سحوبات ستجرى خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2026. وبالتزامن مع هذه الجوائز سيتم طرح سحوبات خاصة بحساب "بركات بلس"، والتي تمنح جوائز نقدية إضافية تصل إلى 10,000 دولار لخمسة فائزين بقيمة إجمالية 50,000 دولار في سحوبات شهري يونيو ويوليو، وتتضمن جوائز أكبر تصل إلى 25,000 دولار لفائزين اثنين في سحب شهر أغسطس بمجموع 50,000 دولار، حيث يُسهم هذه التنوع في الجوائز الحفاظ على زخم برنامج البركات ويعزز من جاذبيته ويمنح العملاء فرصًا متعددة للفوز.

وفي إطار هذا التطوير، يقدم حساب "بركات بلس" مزايا نوعية تعزز فرص العملاء بشكل ملموس، حيث يحصل حاملو الحساب على فرصتين للدخول في السحب الرئيس لبرنامج "البركات"، بالإضافة إلى فرص إضافية عند المحافظة على الحد الأدنى من الرصيد لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مع استمرار احتساب فرص إضافية عن كل شهر لاحق يتم فيه الحفاظ على هذا الرصيد، الأمر الذي يرفع من احتمالات الفوز بشكل تراكمي ومستمر.

كما يتيح الحساب المشاركة في سحوبات مخصصة مستقلة إلى جانب السحب الرئيس، مع إمكانية فتح حسابي "البركات" و"بركات بلس" في الوقت ذاته، بما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من كلا المسارين وتعظيم فرص الفوز عبر أكثر من قناة ضمن البرنامج ذاته.

ويتميز حساب "بركات بلس" بسهولة فتحه بحد أدنى يبلغ 500 دينار بحريني، مع مرونة عالية في إدارة المدخرات، ما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الراغبين في تعزيز عوائد الادخار والاستفادة من منظومة جوائز متكاملة ومتنامية.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يمثل إطلاق برنامج "البركات" بحلته الجديدة لعام 2026 خطوة نوعية ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير منتجاتنا المصرفية وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، حيث حرصنا على إعادة تصميم البرنامج بشكل شامل ليواكب تطورات القطاع المصرفي ويمنح العملاء تجربة ادخارية أكثر مرونة وتطورًا".

وأضاف: "يأتي تدشين حساب "بركات بلس" المطور في إطار توجهنا نحو توسيع منظومة الحلول الادخارية المبتكرة، وتقديم خيارات متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بما يعزز قدرتنا على استقطاب عملاء جدد وترسيخ علاقتنا مع عملائنا الحاليين، انسجامًا مع التزامنا المستمر بالابتكار والنمو المستدام".

من جانبه، صرح السيد مازن علي ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "حرصنا من خلال هذا التحديث لجوائز البركات 2026 على تقديم مزايا عملية تعزز من تجربة العملاء بشكل مباشر، حيث يُوفر حساب "بركات بلس" فرصًا مضاعفة للدخول في السحوبات، إلى جانب سحوبات مخصصة تمنح العملاء فرصًا إضافية للفوز، بما يرفع من جاذبية البرنامج ويمنحهم خيارات أوسع".

وأضاف: "تتيح إمكانية الجمع بين حساب "البركات" و"بركات بلس" للعملاء تعظيم فرصهم والاستفادة من أكثر من مسار للفوز في الوقت ذاته، إلى جانب نظام الفرص التراكمية المرتبط بالحفاظ على الرصيد، والذي يعزز من قيمة الادخار المستمر ويمنح العملاء تجربة مصرفية أكثر تميزًا".

ويُعد برنامج "البركات" من أبرز البرامج الادخارية والاستثمارية في مملكة البحرين، حيث نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته بصفته خيارًا مفضلًا للعملاء الباحثين عن الجمع بين الادخار الآمن وفرص الفوز المجزية، فيما يعكس إطلاق "بركات بلس" توجه البنك نحو توسيع نطاق الابتكار وتقديم حلول مصرفية أكثر تطورًا وتنافسية.

ويُعتبر بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

-انتهى-

#بياناتشركات