أداء مرن في ظل التحديات الإقليمية : بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 1.60 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 1.56 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. وجاءت هذه النتائج مدعومة بأداء متماسك خلال شهر مارس، يتماشى إلى حد كبير مع خطة الأعمال رغم اندلاع النزاع الإقليمي الذي أثّر على تدفّق التجارة وسير الأعمال في دول المنطقة. كما تجاوز أداء شهري يناير وفبراير التوقعات عبر قطاعات الأعمال والأسواق الرئيسية، ما ساهم في التخفيف من أثر الاضطرابات خلال شهر مارس .

بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 1.60 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 1.56 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. وجاءت هذه النتائج مدعومة بأداء متماسك خلال شهر مارس، يتماشى إلى حد كبير مع خطة الأعمال رغم اندلاع النزاع الإقليمي الذي أثّر على تدفّق التجارة وسير الأعمال في دول المنطقة. كما تجاوز أداء شهري يناير وفبراير التوقعات عبر قطاعات الأعمال والأسواق الرئيسية، ما ساهم في التخفيف من أثر الاضطرابات خلال شهر مارس شبكة تشغيلية مرنة تضمن استمرارية العمليات : حافظت أرامكس على استمرارية خدماتها من دون أي انقطاع، حيث اعتمدت فرق العمل حلولًا مبتكرة مكّنت الشركة من التكيّف سريعًا مع المتغيرات عبر شبكتها، من خلال إعادة توجيه الشحنات بمرونة، وتفعيل مسارات بديلة للحفاظ على الترابط العالمي، ما ضمن استمرارية العمليات خلال التقلبات والتحديات. ونجحت الشركة في تقديم خدمات مستقرة لعملائها، مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها.

حافظت أرامكس على استمرارية خدماتها من دون أي انقطاع، حيث اعتمدت فرق العمل حلولًا مبتكرة مكّنت الشركة من التكيّف سريعًا مع المتغيرات عبر شبكتها، من خلال إعادة توجيه الشحنات بمرونة، وتفعيل مسارات بديلة للحفاظ على الترابط العالمي، ما ضمن استمرارية العمليات خلال التقلبات والتحديات. ونجحت الشركة في تقديم خدمات مستقرة لعملائها، مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها. نمو متوازن عبر القطاعات الرئيسية: نمت إيرادات الشحن المحلي السريع (نمو بنسبة 11%)، وخدمات الشحن (نمو بنسبة 7%)، والخدمات اللوجستية (نمو بنسبة 9%) لتواصل دعم الأداء، وهو ما عوّض التراجع في إيرادات الشحن الدولي السريع (انخفاض بنسبة 9%). وبلغ هامش الربح الإجمالي للمجموعة 21.4% مقارنةً مع 23.3% في الربع الأول من عام 2025، متأثرًا بتغير مساهمة قطاعات الأعمال في الإيرادات، وارتفاع تكاليف النقل والوقود، واستمرار الاستثمار في تعزيز الطاقة التشغيلية.

نمت إيرادات الشحن المحلي السريع (نمو بنسبة 11%)، وخدمات الشحن (نمو بنسبة 7%)، والخدمات اللوجستية (نمو بنسبة 9%) لتواصل دعم الأداء، وهو ما عوّض التراجع في إيرادات الشحن الدولي السريع (انخفاض بنسبة 9%). وبلغ هامش الربح الإجمالي للمجموعة 21.4% مقارنةً مع 23.3% في الربع الأول من عام 2025، متأثرًا بتغير مساهمة قطاعات الأعمال في الإيرادات، وارتفاع تكاليف النقل والوقود، واستمرار الاستثمار في تعزيز الطاقة التشغيلية. برنامج "أكسيلريت 28" يواصل تحقيق النتائج : ساهم التنفيذ المستمر لبرنامج التحول "أكسيلريت 28" في دعم الأداء القوي في بداية الربع الأول من العام، حيث أثمرت المبادرات الرامية إلى خفض التكاليف عن تحقيق نتائج ملموسة والحد من تأثير التحديات الإقليمية. ومع استمرار تنفيذ أكثر من 300 مبادرة عبر مختلف وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية، يواصل البرنامج تقدّمه وفق الخطة المحددة، ومن المتوقع أن يستمر دعمه لأداء المجموعة خلال عام 2026 .

ساهم التنفيذ المستمر لبرنامج التحول "أكسيلريت 28" في دعم الأداء القوي في بداية الربع الأول من العام، حيث أثمرت المبادرات الرامية إلى خفض التكاليف عن تحقيق نتائج ملموسة والحد من تأثير التحديات الإقليمية. ومع استمرار تنفيذ أكثر من 300 مبادرة عبر مختلف وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية، يواصل البرنامج تقدّمه وفق الخطة المحددة، ومن المتوقع أن يستمر دعمه لأداء المجموعة خلال عام 2026 مركز مالي قوي وإنجاز صفقة إعادة تمويل : خلال الربع الأول، أنجزت الشركة صفقة إعادة تمويل نحو 815 مليون درهم من ديونها مع نقل التمويل إلى دولة الإمارات ضمن شروط تنافسية، كأداة مرتبطة بالاستدامة، ما عزز كفاءة رأس المال وخفض تكاليف التمويل. ولا تزال أرامكس تحافظ على موقعها المالي القوي، برصيد نقدي بلغ 551 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الدين 2.8 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 31 مارس 2026 (مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة،الوالأال1للشركة قال نيكولاس سيبويه، الذي تولّى مهام الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة خلال الفترة الماضية: "بدأنا عام 2026 بزخم قوي، مستندين إلى الأداء القياسي الذي حققته الشركة في شهر ديسمبر، والذي امتد أثره إلى شهري يناير وفبراير، حيث تجاوز الأداء التوقعات عبر قطاعات الأعمال الرئيسية. وفيما واصل قطاع الخدمات اللوجستية مساره القوي والمتميز، حافظ قطاع الشحن المحلي السريع على نمو قوي في أعداد الشحنات، وبدأ برنامج أكسيلريت 28 بتحقيق وفورات ملموسة في التكاليف، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها فرقنا، والتقدم اللافت الذي أحرزناه في دفع مسيرة التحول على مستوى المجموعة".

وأضاف: "ازدادت تعقيدات بيئة الأعمال خلال شهر مارس مع اندلاع النزاع الإقليمي، ما أثّر على حركة التجارة ومستوى الثقة في الأعمال في مختلف دول الخليج، وانعكست هذه الاضطرابات على بعض أجزاء الشبكة التشغيلية للشركة. وخلال هذه الفترة، ركزنا على ضمان سلامة موظفينا ورفاههم كأولوية، مع الحفاظ على استمرارية عملياتنا لخدمة عملائنا والمنطقة عموماً. وقد استجابت فرقنا بسرعة من خلال تعديل المسارات والاستفادة من مرونة شبكتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات".

واختتم قائلًا: "تعكس نتائج هذا الربع مرونة فرقنا ونموذج أعمالنا، والتقدم الملموس الذي نحرزه ضمن برنامج أكسيلريت 28، ومع انتقال مهام القيادة إلى أمادو ديالو، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 1 مايو، فإنني على ثقة بمتانة الأسس التي ترتكز عليها المجموعة، حيث تدخل أرامكس هذه المرحلة الجديدة برؤية استراتيجية واضحة وزخم قوي يدعم تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل."

من جانبه، قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: "يعكس أداء الربع الأول من عام 2026 مرونة أعمالنا وقوة شبكتنا. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل التركيز على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وتسريع أولوياتنا، وتحقيق قيمة مستدامة عبر عملياتنا".

أبرز النتائج المالية للمجموعة

في ظل التحديات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية، حققت أرامكس نموًا مستقرًا في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إيرادات المجموعة 1.60 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي، مدفوعةً بنمو إيرادات الشحن المحلي السريع (نمو بنسبة 11%)، وخدمات الشحن (نمو بنسبة 7%)، والخدمات اللوجستية (نمو بنسبة 9%)، ما حدّ من تأثير التراجع في إيرادات الشحن الدولي السريع (انخفاض بنسبة 9%).

واستهلت أرامكس الربع الأول بزخم قوي مدفوع بالأداء القياسي للمجموعة في ديسمبر 2025، حيث سجّلت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، واستمر هذا الزخم خلال شهري يناير وفبراير، حيث تجاوز الأداء التوقعات عبر قطاعات العمل والأسواق الرئيسية. وعلى صعيد المناطق، شهدت أوقيانوسيا تحسنًا ملحوظًا في العمليات التشغيلية، فيما سجّلت أفريقيا تقدمًا لافتًا، ما ساهم في دعم الأداء خلال بداية الربع الأول. وجاءت الإيرادات القوية في بداية الربع الأول مدعومةً بأحجام الشحنات والتقدم الواسع عبر الشبكة، ما يعكس تحقيق النتائج الأولية من برنامج التحول "أكسيلريت 28".

تأثر أداء شهر مارس بالنزاع الإقليمي، ما فرض قيودًا مؤقتة على بعض مسارات التجارة وتطلّب تنفيذ بعض التعديلات على العمليات التشغيلية عبر الشبكة. وفي حال استثناء تأثير هذه الاضطرابات، لكان الربع الأول قد سجّل نموًا أقوى، مدعومًا بالزخم اللافت خلال الشهرين الأولين من العام.

ورغم هذه التحديات، ساهم الأداء القوي خلال أول شهرين، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج "أكسيلريت 28"، في الحد من تأثير الاضطرابات في مارس ودعم استقرار أداء الربع الأول. كما حافظت الشركة على استمرارية عملياتها عبر شبكتها العالمية، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتنوعة، وقدراتها على إعادة توجيه مسارات الشحن، واستجابتها المنظمة عبر مختلف الأسواق، مع الحفاظ على سلامة ورفاه الموظفين كأولوية.

وبلغ الربح الإجمالي خلال الربع الأول 342.5 مليون درهم، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 21.4%، مقارنةً مع 23.3% في الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس ذلك التغير المستمر في مزيج الإيرادات، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل، وضغوط أسعار الوقود، واستمرار الاستثمار في تعزيز الطاقة التشغيلية في الأسواق الرئيسية.

وواصلت الشركة ضبط التكاليف التشغيلية، حيث بقيت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة ضمن مستويات مماثلة للفترات السابقة، ما يعكس الكفاءة في ضبط وإدارة التكاليف، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في تحسين القدرات التشغيلية ومبادرات التحول.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 52 مليون درهم خلال الربع الأول، مقارنةً بأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب قدرها 63 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس الأداء التشغيلي الفعلي بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع تأثر النتائج بتغير مزيج الإيرادات وارتفاع قاعدة التكاليف. كما بلغ صافي الأرباح 17 مليون درهم، مقارنةً بصافي أرباح معدّل قدره 27.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

وعلى الصعيد الجغرافي، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية مساهمتها القوية كمحرك رئيسي لإيرادات المجموعة، حيث شكّلت 46% من إجمالي الإيرادات، مدعومةً بطلب مستقر على خدمات الشحن المحلي وعبر الحدود.

وخلال الربع الأول، أنجزت أرامكس صفقة إعادة تمويل نحو 815 مليون درهم من ديونها، مع نقل التمويل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تسهيل ائتماني مقره دولة الإمارات، بشروط وأسعار تنافسية وبهيكلية مرتبطة بالاستدامة. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة، وخفض تكلفة رأس المال، كما تعكس ثقة المؤسسات المصرفية في الجدارة الائتمانية للشركة وتوجهها الاستراتيجي.

في المرحلة المقبلة، ستدخل أرامكس فصلًا جديدًا في مسيرتها مع قيادة جديدة، وزخم قوي، وتوجه استراتيجي واضح. ورغم استمرار التقلبات في الأسواق، تتمتع المجموعة بموقع قوي يمكّنها من التعامل مع التغيرات والاضطرابات، مستفيدةً من شبكتها التشغيلية المتنوعة، ومرونتها التشغيلية، وتركيزها على العملاء. ويُشكّل تولّي رئيس تنفيذي جديد للمجموعة مهامه اعتبارًا من 1 مايو بداية فصل جديد وواعد في مسيرة الشركة.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسعًا ومتنوعًا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات. ونلتزم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، لذلك نسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 ، ونحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات العمل المناخي العالمية ودمج الممارسات المستدامة عبر كافة عملياتنا.

