نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 1.4% إلى 134.6 مليون درهم، مع ارتفاع الهامش إلى 74.5%، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 2.5% إلى 118.1 مليون درهم، مع تحسّن هامش صافي الربح إلى 65.4%، مدعوماً بزيادة الإيرادات واستمرار تحسين التكاليف وتعزيز دخل الخزينة

ارتفاع النقد وما يعادله إلى 675.6 مليون درهم حتى 31 مارس 2026 (+9.0% منذ بداية العام)، مع الحفاظ على مركز سيولة قوي وميزانية عمومية خالية من الديون

إطلاق منصّتَي Alef Marketplace و Alef AI خلال الربع الأول لعام 2026 لتوسيع محفظة المنتجات وتعزيز التفاعل عبر نموذجي التعاون مع الشركات والمدارس الخاصة ( B2B ) والجهات الحكومية ( B2G )

و خلال الربع الأول لعام 2026 لتوسيع محفظة المنتجات وتعزيز التفاعل عبر نموذجي التعاون مع الشركات والمدارس الخاصة ( ) والجهات الحكومية ( ) استكمال توزيع أرباح السنة المالية 2025 بقيمة 433.0 مليون درهم تمثل 90% من صافي الربح، بما يشمل توزيعات مضمونة قدرها 9.64 فلساً للسهم لحاملي الأسهم المتداولة في السوق، بعائد توزيعات يقارب 10%

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 31 مارس 2026، وافق المساهمون على توزيع أرباح مرحلية تعادل 90% من صافي أرباح النصف الأول لعام 2026، تُدفع بعد إعلان نتائج النصف الأول للعام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي) ("ألف للتعليم" أو أو "المجموعة"؛ رمز التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية: ALEFEDT)، المجموعة الحائزة على جوائز دولية والرائدة في مجال منتجات التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي لطلبة المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 (الربع الأول لعام 2026).

وسجّلت ألف للتعليم بداية قوية ومرِنة للسنة المالية 2026، حيث بلغت إيرادات الربع الأول 180.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 0.6% على أساس سنوي، بفضل استقرار محفظتها الأساسية مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى جانب مساهمة أوسع من المدارس الخاصة، وعقود الأعمال بين الشركات، وبين الشركات والجهات

الحكومية خارج إطار القطاع المدرسي، فضلاً عن التوسّع في الأسواق الدولية. كما حافظت المجموعة على قوة ربحيتها، مع تحسّن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 74.5%، بارتفاع قدره 60 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس هيكل تكاليف أكثر كفاءة، والاستفادة التشغيلية من نموذجها القائم على المنصات.

وفي هذا الإطار، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "أظهرت نتائج هذا الربع أن أنظمة التعليم المرنة لم تعد خياراً، بل غدت ركيزة لا غنى عنها. ويعكس أداؤنا خلال الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج إيراداتنا المتكرّرة ووضوحه، والمرتكز على إيرادات تعاقدية تمتد حتى عام 2033، إلى جانب قابلية منصتنا للتوسّع. والأهم من ذلك، فقد أبرز هذا الربع الدور المحوري والمتانة التي تتمتع بها تقنياتنا خلال فترةٍ من التطورات الإقليمية، حيث أسهم تفعيل التعلّم عن بُعد في المدارس الحكومية في أبوظبي في تحقيق زيادة ملموسة في تفاعل المعلمين والطلبة؛ إذ بلغ معدل اعتماد المعلمين على المنصة في التدريس نحو 80%، فيما تراوحت نسبة استخدام الطلبة لها في التعلّم بين 60% و70%، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع لجميع الطلبة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى حلولنا.

يجسد أداؤنا القوي المرونة الهيكلية لنموذج عملنا، والمدعوم بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، وشراكات حكومية متينة، فضلاً عن منصة قادرة على التوسع بكفاءة في بيئات التشغيل المستقرة والمتغيرة على السواء. كما واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتوسيع نطاق حضورنا في المدارس الخاصة، وتعزيز شراكاتنا الدولية وتلك الموجهة لقطاع الشركات (B2B)، والمضي قدماً في مبادرات الابتكار الرئيسية، بما في ذلك مقياس الضاد."

الربع الأول 2026: استمرار نمو الربحية بدعم من العمليات القابلة للتوسع وكفاءة التكاليف

حافظت مجموعة "ألف للتعليم" على زخم ربحيتها خلال الربع الأول من عام 2026، حيث عكست النتائج قوة قاعدة إيراداتها المتكررة والتحسينات المستمرة في الكفاءة. ونمت الإيرادات بنسبة 0.6% على أساس سنوي لتصل إلى 180.8 مليون درهم إماراتي، مدعومة بمساهمات من العقود التي تم إبرامها مؤخراً. وواصلت المجموعة تعزيز تنوع محفظتها من خلال نموذجي التعاون مع الشركات والمدارس الخاصة (B2B) والجهات الحكومية (B2G)، مع استقرار المحفظة الأساسية الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 134.6 مليون درهم إماراتي، مع اتساع هامش هذه الأرباح ليصل إلى 74.5%، بزيادة قدرها 60 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالجهود المستمرة لتحسين التكاليف، بما في ذلك الوفورات في تكاليف البرمجيات، وانخفاض نفقات الدعم والخدمات الناتجة عن إعادة التفاوض على العقود، وزيادة الكفاءة في جهود تطوير المنتجات.

وارتفع صافي الربح بنسبة 2.5% على أساس سنوي ليصل إلى 118.1 مليون درهم إماراتي، مع اتساع هامش صافي الربح ليصل إلى 65.4%، مدعوماً بزيادة الإيرادات وارتفاع إيرادات الخزينة الناتجة عن تحسين إدارة رأس المال العامل، وهو ما قابله جزئياً ارتفاع في ضرائب الشركات ومصروفات الإطفاء تماشياً مع استمرار الاستثمار في الأصول غير الملموسة.

وأغلقت المجموعة الربع برصيد قدره 675.6 مليون درهم إماراتي من النقد وما يعادله كما في 31 مارس 2026، مع الحفاظ على ميزانية عمومية خالية من الديون. ويوفر هذا المركز المالي القوي المرونة اللازمة لتمويل الالتزامات المستمرة تجاه دائرة التعليم والمعرفة، والاستثمار في تطوير المنتجات، ومواصلة تقديم عوائد مستدامة للمساهمين.

سياسة توزيع أرباح موثوقة وتنافسية

يواصل المركز المالي القوي لـ "ألف للتعليم" وقاعدة إيراداتها القائمة على عقد دائرة التعليم والمعرفة دعم تحقيق عوائد موثوقة للمساهمين. ففي السنة المالية 2025، قدّمت المجموعة توزيعات أرباح إجمالية بلغت 433.0 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل 90% من صافي أرباح السنة المالية 2025، وتضمنت هذه المدفوعات أرباحاً مضمونة بقيمة 9.64 فلساً للسهم الواحد لحاملي الأسهم المتداولة في السوق (الذين يمتلكون 20% من أسهم المجموعة) مما يوفر عائداً تقريبياً لتوزيعات الأرباح بنسبة 10%، تم دفعها على قسطين متساويين بقيمة 67.5 مليون درهم إماراتي في أغسطس 2025 وأبريل 2026. وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد في 31 مارس 2026، وافق المساهمون أيضاً على توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 90% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2026، على أن تدفع عقب إصدار البيانات المالية للنصف الأول من عام 2026، مما يعزز التزام المجموعة بتقديم عوائد مميزة ومستدامة.

متانة المنصة.. والشراكات والابتكار

خلال الربع الأول من عام 2026، أحرزت "ألف للتعليم" تقدماً ملموساً في أولويات نموها على الصعيدين المحلي والدولي، مع تعزيز الأهمية الاستراتيجية لمنصتها في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة. وقد تجلت متانة وقوة "منصة ألف" عندما تم تفعيل نظام التعلم عن بعد في المدارس الحكومية في أبوظبي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 44% في الاستخدام النشط للمعلمين وزيادة بنسبة 19% في الاستخدام النشط للطلاب مقارنة بفترات الدراسة المعتادة، وهو ما ساهم في دعم استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وواصلت "ألف للتعليم" توسيع حضورها في سوق المدارس الخاصة بدولة الإمارات، حيث تخدم منصتها حالياً نحو 188 مدرسة خاصة و223 ألف طالب، مستحوذة بذلك على حوالي 37% من إجمالي سوق المدارس الخاصة في الدولة. كما تواصل أنشطة البيع المتقاطع والبيع الإضافي مع العملاء الحاليين تعزيز مستويات التفاعل، مدعومة بعمليات إطلاق قوية للمنصة والسوق الرقمية. وأبرمت المجموعة عدة صفقات للعام الأكاديمي 2026-2027، على أن يتم تسجيل الإيرادات المرتبطة بها خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2026.

ويُعزز هذا التوسع المتنامي قوة منصة "ألف للتعليم" ومكانتها، وهو ما تؤكده دراسة مستقلة لقياس الفاعلية شملت 116 مدرسة وأكثر من 31 ألف طالب من الصف السادس حتى الثاني عشر، حيث أظهرت النتائج أن الطلاب الذين يستخدمون "منصة ألف" حققوا درجات أعلى بشكل ملحوظ في جميع المواد الخمس المشمولة في الدراسة، مع وجود ارتباط واضح بين ارتفاع مستويات التفاعل وتحسّن المخرجات التعليمية. كما واصلت المجموعة دفع أجندة الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق "ألف للذكاء الاصطناعي" (Alef AI)، وهو حلٌّ متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصاً للمعلمين، إلى جانب إحراز تقدم مستمر في جهود البحث والتطوير المتعلقة بتقنيات التصحيح التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للنصوص المكتوبة بخط اليد.

وحصدت "مسارات ألف" جائزة "أفضل منصة تعليمية" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر ومعرض وجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم 2026"، كما حازت المجموعة مزيداً من التكريمات خلال حفل توزيع "جوائز قادة الغد" الذي نظمته "عربية .Inc"، وقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، وحفل جوائز سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فئتي أفضل تقرير سنوي رقمي وأفضل تقرير سنوي ما بعد الطرح الأولي العام.

كما أطلقت المجموعة "سوق ألف" (Alef Marketplace)، وهي منصةٌ مخصصة للمحتوى خارج المناهج الدراسية تضم برامج تم تطويرها بالتعاون مع جهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص، من بينها مشروع "بادر" لتعزيز السلامة والجاهزية للطوارئ بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومبادرة "زود" للتثقيف المالي، إلى جانب برامج التوعية بالأمن السيبراني، ورفع الوعي وتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة الطاقة بالتعاون مع "طاقة".

النظرة المستقبلية

تحافظ ألف للتعليم على توجيهاتها المالية للسنة المالية 2026، مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومة بقوة شراكتها طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى جانب التدفقات النقدية التعاقدية الأخرى، وتوسع أنشطة الأعمال الموجهة للشركات غير المدرسية والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات وفي الأسواق الدولية، فضلاً عن استمرار الزخم في قطاع المدارس الخاصة في الدولة، والتوسع التجاري لمشروع "مقياس الضاد". وعزز أداء الربع الأول من عام 2026 مرونة قاعدة الإيرادات المتعاقد عليها للمجموعة، وأكد خصائصها الدفاعية في ظل المشهد الجيوسياسي الإقليمي الراهن. ومن المتوقع أيضاً أن يسهم إطلاق "سوق ألف"، وتوسيع نطاق خدمات "مسارات ألف"، وإطلاق "ألف للذكاء الاصطناعي" الموجه للمعلمين، في دعم تبنّي المنتجات وتعزيز تنويع الإيرادات.

ومن المتوقع أن ينمو الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4%، مع توقع هامش يتجاوز 68%، كما يُتوقع أن يرتفع صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى هامش يتجاوز 60%. وتأتي هذه التوقعات بدعم من إبرام تعاقدات جديدة، واستمرار الإدارة المنضبطة للتكاليف، ومواصلة الاستثمار في تحسين المنصة وتطوير المنتجات.

وفي ظل بيئة إقليمية متغيرة، تؤكد "ألف للتعليم" ثقتها في قدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية والحفاظ على مرونة نموذج أعمالها. كما تواصل "ألف للتعليم" التزامها بسياسة مستقرة لتوزيع الأرباح تستهدف نسبة توزيع تبلغ 90%، بما يعزز توجهها نحو تحقيق عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين ودفع عجلة النمو طويل الأمد.

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزةً على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلةٍ نوعية في منظومة التعلُّم للصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتمكنت الشركة من ترسيخ حضورها المتميز في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث تعمل في نحو 19,000 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، والمغرب. وتقدم "منصة ألف" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية مخصصة لأكثر من مليونين من الطلبة المسجلين، متيحةً لهم التعلُّم وفقاً للوتيرة التي تناسبهم، وتحقيق كامل إمكاناتهم في أي وقت ومن أي مكان. وترتكز "ألف للتعليم" على سجلٍ حافل في تطوير مشاركة الطلبة وإنجازاتهم، حيث ارتفعت نتائج الاختبارات في إندونيسيا بنسبة 8.5% في مادتي اللغة العربية والرياضيات، كما سجلت معدَّل انتشار بنسبة 100% في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12).

وتوفر "منصة ألف" الحائزة على جوائز حلول التعلُّم والتعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم البيانات الفورية لتحسين المنظومة التعليمية. أما "مسارات ألف"، فهو برنامج تكميلي يركز على الطلاب ويتيح لهم التعلم الذاتي وفق الوتيرة التي تناسبهم، فيما تعد "أبجديات" منصة لتعلُّم اللغة العربية تقدّم محتوى تفاعلي وجذاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. ويعتبر "أرابيتس" نظاماً متكاملاً لتعلُّم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد الطلبة من كافة الأعمار على تعلم وممارسة وتعزيز مهاراتهم في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب تقديم الدعم للطلبة خلال رحلتهم التعليمية، تدعم "ألف للتعليم" ما يقارب 84,000 معلم بالأدوات التي تثري عملية التعليم، متيحةً تدخلاتٍ أكاديمية عالية التأثير لتطوير نتائج تعلُّم الطلبة. كما تعزز "ألف للتعليم" المشاركة والإنجاز والمساواة في التعلُّم سعياً لإعداد الطلبة للنجاح في عالم يتطور باستمرار.

