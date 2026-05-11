صافي الربح يبلغ 345 مليون ريال سعودي

الأصول المُدارة ترتفع إلى 455 مليار ريال سعودي، مقارنةً بـ 403 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت اليوم شركة أكوا (المعروفة سابقاً باسم أكوا باور)، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، والمدرجة في السوق المالية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مؤكدةً استمرار توسّع محفظتها وحجم المشاريع قيد التنفيذ والأداء التشغيلي القوي عبر نطاق عمليات الشركة العالمية

وقد حافظت الشركة على نمو أصولها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي أصولها قيد التشغيل أو التنفيذ أو الانشاء 109 أصل، بقيمة إجمالية بلغت 455 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 12.9% مقارنةً بـ 403 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبلغت القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة إلى 95.7 جيجاواط، بينها 52.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة، التي تُمثل الآن 54.7% من إجمالي محفظة الشركة في 15 دولة. ووصلت القدرة الإنتاجية لتحلية المياه إلى 9.7 مليون متر مكعب يومياً، بينما بلغت سعة تخزين الطاقة في البطاريات 5.6 جيجاواط/ساعة

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول من هذا العام 345 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 427 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025. وكان أداء الشركة في الربع الأول من العام 2025 استثنائياً مقارنةً بالنمط التاريخي لنتائج الربع الأول، فقد جاء مدعوماً بارتفاع إيرادات تطوير الأعمال وإدارة الإنشاءات الناتجة عن مشاريع ضخمة نسبياً، وهي وراء تراجع الأرباح التشغيلية وصافي الربح المسجّلين في الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور / سمير سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا

بدأت أكوا عام 2026 بأولويات واضحة ترتكز على الانضباط التشغيلي والرأسمالي، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها. وقد فرضت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة مستوىً من عدم اليقين إلا أنها لم تسفر عن أي تأثيرات سلبية جوهرية على نتائجنا المالية أو أدائنا التشغيلي خلال الربع الأول. وبينما نواصل التعامل مع هذه التحديات بيقظة ومرونة وقيادة ثابتة، فإننا لا نزال نتعامل مع ما تبقى من العام بدرجة معقولة من الحذر

وحققت الشركة في الربع الأول تقدماً ملموساً على صعيدي تنفيذ المشاريع والنمو. فقد أسفر تطوير الأعمال عن إرساء أول مشروع جديد لشركة أكوا في الكويت، ما أضاف طاقة توليد إجمالية قدرها 2.7 جيجاواط، و0.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وخلال الربع الأول أيضاً، أنجزت أكوا الإغلاق المالي لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح في جمهورية أوزبكستان، باستثمار قدره مليار ريال سعودي، ما عزز قاعدة إيراداتها التعاقدية طويلة الأجل

وأضاف الدكتور / سمير سرحان

يعكس أداء الربع الأول مرونة محفظة مشاريعنا والتقدّم الثابت لخطة التحوّل، بما في ذلك تطبيق النموذج التشغيلي الجديد وبرنامج تعزيز الأداء المؤسسي. وسوف نواصل التركيز على التنفيذ الآمن والمنضبط، والمضي قدماً في تطوير مشاريعنا وخططنا المستقبلية بحذر، والاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا والدول التي نعمل فيها

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت أكوا تحقيق أداء مستقرّ عبر أصولها المختلفة. فقد حافظت محطات توليد الكهرباء على مستوى معدل توفر قوي بلغ 89%، فيما ارتفع معدل توفر محطات تحلية المياه إلى 99%، بما يعكس موثوقية الأصول والانضباط التشغيلي القوي. كما ظلّت الصحة والسلامة في صدارة الأولويات، حيث سجلت الشركة منذ بداية العام 38.5 مليون ساعة عمل عبر عمليات التشغيل والإنشاء، مع تحقيق معدل منخفض لإصابات العمل بلغ 0.01، بما يتماشى مع مستويات العام السابق

كما واصلت الشركة تنفيذ أعمال الإنشاءات على نطاق واسع، مع وجود 32 مشروعاً قيد التنفيذ تمثل قدرة إنتاجية تبلغ 44.2 جيجاواط من الطاقة و2.6 مليون متر مكعب يومياً من قدرات تحلية المياه. وخلال الربع، حققت الشركة التشغيل التجاري لمشروعين، أضافا 0.77 جيجاواط ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات و0.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، بما يعزز النهج المتكامل الذي تتبناه الشركة في حلول الطاقة والمياه. وعبر أنشطة تطوير الأعمال والإنشاء والتنفيذ، تواصل الشركة المضي قدماً في تطوير مشاريعها وخططها المستقبلية بدرجة عالية من الحذر والانضباط، وبعناية خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا عبد الحميد المهيدب علّق على الأداء المالي للشركة بقوله

إنّ تباطؤ أعمال تطوير المشاريع لها أثر ملحوظ على دخل الشركة، ويؤدي بطبيعته إلى حدوث تقلبات دورية في نتائجنا المالية الربع سنوية. وبملاحظة حجم المشاريع قيد التطوير والطرح، نأمن باستقرار إيرادات تطوير الأعمال على المدى المتوسط والطويل

وأضاف المهيدب قائلاً

يعكس أداؤنا في الربع الأول استمرار قوة ومرونة نموذج أعمالنا القائم على العقود طويلة الأجل، والمدعوم باستقرار العمليات ومواصلة توسّع محفظة مشاريعنا. ونحن ملتزمون بالانضباط في تخصيص رأس المال والحفاظ على قوة مركزنا المالي ومستويات سيولة عالية لدعم النمو المستقبلي. ومع توسعنا في مجالات الطاقة والمياه وحلول الطاقة الجديدة، يظل تركيزنا منصباً على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل، مع الحفاظ على متانة وضعنا المالي

وعلى الصعيد المالي، بلغ الدخل التشغيلي قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى للربع الأول 729 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع 870 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 345 مليون ريال، بالمقارنة مع 427 مليون ريال. وساهمت محفظة العمليات التشغيلية بشكلٍ ملحوظ في الدخل التشغيلي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الأخيرة في البحرين والكويت وزيادة الحصة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تظل أكوا في موقع قوي يتيح لها مواصلة مسار نموها، مدعومةً بمحفظة قوية من المشاريع في الأسواق الرئيسية، واستمرار الطلب على حلول الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة. وستواصل الشركة إعطاء الأولوية لتخصيص رأس المال بحذر وانضباط، مع الحفاظ على التميز التشغيلي والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل ودعم أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة

سوف تعقد الشركة مؤتمراً عبر وسائل التقنية لمناقشة النتائج المالية وآخر مستجدات أعمالها يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، الساعة 16:00 بتوقيت السعودية

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، وتُعد أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، ومن أوائل الشركات الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافةً إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لقطاع الطاقة. تأسست الشركة وسُجلت في عام 2004 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعمل لديها أكثر من 4,000 موظف، كما تتواجد حاليًا في 15 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. تضم محفظة مشروعاتها عدد 109 مشروعاً إما قيد التشغيل أو في مراحل تطوير متقدمة أو تحت الإنشاء، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 455 مليار ريال سعودي (121.3 دولار أمريكي). وتمتلك الشركة قدرة إنتاجية تصل إلى 95.7 جيجاواط من الطاقة (منها 52.3 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة)، إضافة إلى إدارة طاقة تحلية مياه تبلغ 9.7 مليون متر مكعب يومياً، ويتم توريد الطاقة والمياه المنتجة من أصول أكوا باور على أساس الإنتاج بالجملة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمرافق العامة والقطاعات الصناعية، وذلك بموجب عقود شراء طويلة الأجل ضمن نماذج تعهد خدمات المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص

