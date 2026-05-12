لمحة عامة على الأعمال والأداء التشغيلي لـ (شركة تنمية الإنسان، وجامعة ميدلسكس دبي، وشركة نما القابضة) وبهذه المناسبة، صرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم:"حققنا أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد عام استثنائي في 2025. ويعكس التقدم المستمر الذي حققناه عقب الطرح العام الأولي في ديسمبر الماضي، ليؤكد التزامنا الراسخ بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو طويلة الأمد، والتي تركز على بناء نموذج أعمال مرن، قائم على رسالة واضحة، وقابل للتوسع بكفاءة عالية. وبصفتنا إحدى الشركات الرائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نواصل التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم متخصص عالي الجودة عبر المنطقة، بما يمكّن الطلاب والمستفيدين من تحقيق كامل قدراتهم. وبينما نواصل متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، حافظت عملياتنا التشغيلية على مرونتها خلال الربع الأول وحتى شهر أبريل. ولا نزال واثقين من قوة محركات النمو الهيكلية طويلة الأمد التي تدعم استراتيجيتنا، ومن قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا". ومن جانبه، أكد ماجد بن بجد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل للتعليم: "حققنا أداءً قوياً خلال الربع الأول، مع تسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 22% وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الطلاب والمستفيدين عبر قطاعاتنا الرئيسية. وحققت شركة نما القابضة زخمًا قويًا في أعداد الطلاب المسجلين، فيما واصلت شركة تنمية الإنسان وجامعة ميدلسكس دبي تنفيذ أولويات النمو الخاصة بهما بكفاءة. ويعكس هذا الأداء مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا عبر قطاعي تعليم ورعاية ذوي الهمم والتعليم العالي. وقد واصلنا خلال الربع توسيع نطاق خدماتنا في مجال تعليم ورعاية ذوي الهمم، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تعزز استقطاب الطلاب الدوليين إلى جامعاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه النتائج متانة نموذج أعمالنا، وقوة الأسس طويلة الأمد التي تدعم الطلب في قطاعات التعليم الأساسية لدينا".