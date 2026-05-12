الرياض: أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم ("المسار" أو "الشركة")، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر ”)الربع الأول 2026 (“ المنتهي في 31 مارس 2026.
أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للربع الأول من عام 2026
أبرز الإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية للربع الأول من عام 2026
- نمو قوي في قاعدة الطلاب والمستفيدين: ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين بواقع 5.0 آلاف على أساس سنوي، ليصل إجمالي العدد إلى 28.6 ألف خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بزخم قوي في التسجيل لدى كلٍ من جامعة ميدلسكس دبي (7.2 ألف، بزيادة 16٪ على أساس سنوي)، وشركة تنمية الإنسان (7.7 ألف، بزيادة 19٪ على أساس سنوي)، وشركة نما القابضة (13.7 ألف، بزيادة 24٪ على أساس سنوي).
- توسع شبكة خدمات تعليم ورعاية ذوي الهمم: واصلت شركة تنمية الإنسان تنفيذ استراتيجيتها للنمو، حيث قامت بتوسيع شبكة مراكز الرعاية النهارية إلى 41 مركزاً مقارنةً بـ 36 مركزاً في الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك افتتاح مركزين جديدين خلال الربع الأول من عام 2026. علاوةً على ذلك، وسعت الشركة شبكة مدارسها لتصل إلى 15 مدرسة مقارنةً بـ 10 مدارس في الفترة نفسها من العام السابق، بما في ذلك إضافة مدرسة جديدة خلال الربع الأول من عام 2026.
- زخم قوي في جامعة ميدلسكس دبي: جاء نمو التسجيل في جامعة ميدلسكس دبي مدفوعًا باستقطاب مستهدف للطلاب الدوليين، وإطلاق معهد لندن الرياضي، وافتتاح مقر دراسي جديد في مدينة دبي للإعلام. كما حصلت الجامعة على اعتماد الهيئة العامة للمؤسسات الأكاديمية لجميع برامجها، وذلك بعد حصولها على الترخيص المؤسسي في عام 2025.
- تطور استراتيجي لشركة نما القابضة: واصلت شركة نما القابضة تحقيق زخم قوي من خلال إطلاق 19 برنامجاً أكاديمياً جديداً عالي الطلب في جامعة أبوظبي، فيما عززت جامعة ليوا مكانتها بعد حصولها على الاعتماد الجامعي وافتتاح حرمها الجامعي الجديد في مدينة العين.
تعليم ورعاية ذوي الهمم: شركة تنمية الإنسان
قطاع التعليم العالي: جامعة ميدلسكس دبي
لمحة عامة على الأعمال والأداء التشغيلي لـ (شركة تنمية الإنسان، وجامعة ميدلسكس دبي، وشركة نما القابضة)
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم:"حققنا أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد عام استثنائي في 2025. ويعكس التقدم المستمر الذي حققناه عقب الطرح العام الأولي في ديسمبر الماضي، ليؤكد التزامنا الراسخ بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو طويلة الأمد، والتي تركز على بناء نموذج أعمال مرن، قائم على رسالة واضحة، وقابل للتوسع بكفاءة عالية.
وبصفتنا إحدى الشركات الرائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نواصل التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم متخصص عالي الجودة عبر المنطقة، بما يمكّن الطلاب والمستفيدين من تحقيق كامل قدراتهم.
وبينما نواصل متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، حافظت عملياتنا التشغيلية على مرونتها خلال الربع الأول وحتى شهر أبريل. ولا نزال واثقين من قوة محركات النمو الهيكلية طويلة الأمد التي تدعم استراتيجيتنا، ومن قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".
ومن جانبه، أكد ماجد بن بجد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل للتعليم: "حققنا أداءً قوياً خلال الربع الأول، مع تسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 22% وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الطلاب والمستفيدين عبر قطاعاتنا الرئيسية. وحققت شركة نما القابضة زخمًا قويًا في أعداد الطلاب المسجلين، فيما واصلت شركة تنمية الإنسان وجامعة ميدلسكس دبي تنفيذ أولويات النمو الخاصة بهما بكفاءة.
ويعكس هذا الأداء مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا عبر قطاعي تعليم ورعاية ذوي الهمم والتعليم العالي. وقد واصلنا خلال الربع توسيع نطاق خدماتنا في مجال تعليم ورعاية ذوي الهمم، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تعزز استقطاب الطلاب الدوليين إلى جامعاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه النتائج متانة نموذج أعمالنا، وقوة الأسس طويلة الأمد التي تدعم الطلب في قطاعات التعليم الأساسية لدينا".
أبرز النتائج المالية في الربع الأول من عام 2026
نبذة عن شركة "المسار الشامل للتعليم"
المسار الشامل للتعليم هي المزود الرائد للتعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أكبر مزود خاص لخدمات التعليم والرعاية لذوي الهمم في المملكة العربية السعودية، والمزود الرائد للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخدم شركة المسار الشامل للتعليم آلاف الطلاب والمستفيدين من خلال قطاعات أعمالها التي تشمل شركة تنمية الإنسان، المتخصصة في تقديم خدمات التعليم والرعاية لذوي الهمم عبر انتشار واسع في المملكة العربية السعودية؛ وجامعة ميدلسكس دبي، أول حرم جامعي دولي لجامعة ميدلسكس لندن؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي عبر خمسة حُرُم جامعية في أبوظبي والعين ودبي، بما في ذلك جامعة أبوظبي وجامعة ليوا.
وتسعى الشركة إلى الارتقاء بجودة التعليم المتخصص للفئات الأقل حصولًا على الخدمات التعليمية المتخصصة، مع العمل في الوقت ذاته على جعله أكثر سهولة من حيث الوصول والتكلفة للأطفال والشباب. وانسجامًا مع الأهداف الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم المسار الشامل للتعليم في تنمية رأس المال البشري المؤهل في المنطقة.
