• المدرسة تفتح أبوابها بالقاهرة في عامها الأول بفصول دراسية تبدأ من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس، اعتبارًا من سبتمبر 2026، على أن تفتتح صفوفًا دراسية للمراحل الدراسية التالية خلال السنوات القادمة.

• مدرسة دوايت القاهرة هي ثمرة الشراكة بين مدارس دوايت الدولية ومؤسسة الفطيم التعليمية.



القاهرة : أعلنت مدرسة دوايت القاهرة افتتاح المركز التعليمي للتسجيل والقبول في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق الخاصة بالعام الدراسي 2026/2027، والذي يعتبر عامها الدراسي الأول في مصر، ويمثل ذلك محطة بارزة لانطلاق هذه المدرسة الدولية في السوق المحلي لأول مرة قبل بدء الدراسة في سبتمبر القادم، ويمنح المقر لأولياء الأمور والطلبة الجدد فرصة للتعرّف على رؤية ومنهج دوايت التعليمي العالمي، والذي يقدم خدمات تعليمية فائقة الجودة، وسط بيئة متكاملة وتفاعلية.



وبالتزامن مع إطلاق مدرسة دوايت في القاهرة، تم تنظيم فعالية حصرية لمجموعة مختارة من الأسر، حيث تعرّف الحضور من خلال نقاشات تفاعلية وأنشطة عملية على الفلسفة التعليمية للمدرسة، كما تضمنت الأمسية شرح واستعراض المنهج التربوي والدراسي الشامل الذي تطبقه المدرسة في بناء جيل جديد من الطلبة.



تم تصميم المركز التعليمي للتسجيل والقبول في كايرو فستيفال سيتي ليكون أكثر من مجرد مقر تقليدي لتلقي طلبات الالتحاق، حيث يوفّر للأسر تجربة تفاعلية تمنحهم رؤية متكاملة عن تصميم مدرسة دوايت القاهرة على أرض الواقع، ويتمكّن الزوار من التعرف عن قرب على نموذج تفصيلي للمدرسة، والتعرّف على شكل الفصل الدراسي من الداخل ومسارات التعلّم، إلى جانب التواصل المباشر مع قيادة المدرسة وفريق قبول طلبات الالتحاق في تجربة تهدف لمنح الأسر فهمًا واضحًا لبيئة التعليم في مدرسة دوايت، وكيفية تمكين الطلبة من تحقيق النمو والازدهار داخل مجتمع دوايت.



وتعليقًا على افتتاح مقر المركز التعليمي للتسجيل والقبول، قال هينينج فريز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدارس دوايت الدولية: "نعمل على تقديم تجربة تعليمية ذات مستوى عالمي، مع إضفاء الثقافة المحلية على تلك التجربة بطريقة مدروسة، ويمثل افتتاح مقر تلقي طلبات الالتحاق لدينا خطوة رئيسية في هذه الرحلة، إذ يتيح للأسر فرصة للتفاعل مع رؤيتنا التربوية من البداية، انطلاقًا من سعينا لتشكيل جيل من الطلبة لديه قيم مشتركة والتزام مستدام بالتميّز وتحقيق التفوق".



ومن جانبها، أضافت ملك بدير، مديرة قسم قبول طلبات الالتحاق في مدرسة دوايت القاهرة، قائلة: "قمنا بتصميم مقر تلقي وقبول الطلبات لمنح الأسر تجربة واقعية لعالم مدارس دوايت العالمية. فمنذ اللحظة الأولى لدخولهم المقر، يمكن لأولياء الأمور أن يبدأوا في تكوين رؤية متكاملة ليس فقط عن شكل المدرسة ومبانيها، ولكن أيضًا عن الطريقة التي سيتعلّم بها أطفالهم ويحققون النمو والتفوق داخل مجتمعنا، لذا نتطلع للترحيب بكل الأسر الراغبة في زيارة مقرنا، كما نرحب بالطلبة الجدد في مدرستنا اعتبارًا من سبتمبر القادم".



تأسست مدارس دوايت في نيويورك عام 1872، ولديها اليوم شبكة عالمية من المدارس الدولية الرائدة برسالة مشتركة تتمثل في تشجيع كل طفل على إطلاق كل قدراته الكامنة. ونظرًا لرؤيتها ورسالتها الهامة، سرعان ما توسعت مدارس دوايت وأصبح لها فروع في عدد من كبرى المدن حول العالم، نتيجة التزامها بالترويج للتعلّم الشخصي، وبحسها المجتمعي القوي، وبمنهجها التعليمي الشامل. وتمثل مدرسة دوايت القاهرة ثمرة الشراكة بين هذا التراث التعليمي المرموق مع شراكة محلية قوية عبر مؤسسة الفطيم التعليمية، مما يعكس التزام المؤسستين المشترك بتقديم تجربة تعليمية متميزة في مصر.



وفي عامها الأكاديمي الأول، ستستقبل مدرسة دوايت القاهرة الطلاب من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس، على أن تُضاف سنوات دراسية أخرى تدريجيًا في السنوات التالية، وسيكون القبول في العام الأول محدودًا بشكل مدروس لبناء المجتمع التأسيسي للمدرسة، ولضمان تقديم تجربة استثنائية لكل طالب، كما تستمتع الأسر التي تسجّل أبناءها في الفصل الدراسي الأول برسوم دراسية خاصة بالأسر المؤسسة لمجتمع دوايت في القاهرة.



تقع مدرسة دوايت القاهرة في كايرو فستيفال سيتي، مستهدفة الأسر التي تتطلع لمنح أبنائها تجربة تعليمية عالمية وعالية الجودة، من خلال منهج تربوي وتعليمي شخصي يضع الطالب في مقدمة أولوياته. تم فتح باب التقديم الآن، حيث يمكن للأسر زيارة مقر تلقي طلبات الالتحاق بمدرسة دوايت القاهرة في كايرو فستيفال سيتي.

