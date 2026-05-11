​​​​​​أبوظبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعود المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار 2026" في نسخته التاسعة خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتُنظم هذا الحدث الدولي المتخصص في تطوير منظومة الأمن الوطني واستعراض أحدث أنظمة الأمن وحلول الدفاع المدني، والذي يعقد كل عامين، مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ويعد «آيسنار 2026» منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن وتبادل المعرفة، ما يرفع من مستوى القدرات الأمنية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعقد هذه النسخة، تحت شعار «نجتهد اليوم لنبني أمن الغد»، لتكون الأكبر منذ انطلاق المعرض، إذ تجمع نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم.

وتستقطب النسخة التاسعة من المعرض كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات الأمن، لتكشف عن أحدث ابتكاراتها في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة وأنظمة الاستجابة للطوارئ وحلول حماية البنية التحتية الحيوية. وتبرز في هذه النسخة أيضاً القطاعات المدنية والتجارية، التي تتصدرها أنظمة أمنية مبتكرة مصممة خصيصاً لقطاعات الرعاية الصحية والزراعة الذكية والخدمات اللوجستية والمدن الذكية والبنية التحتية.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة: «يوفر معرض (آيسنار 2026) منصة لا غنى عنها لتعزيز القدرات الأمنية الوطنية وتوطيد أواصر التعاون في القطاعات الحيوية. فمن خلال استعراض التقنيات التحويلية وتشجيع التكامل بين الجهات المعنية، يُزوّد المعرض المتخصصين الأمنيين والمسؤولين الحكوميين بالأدوات والشراكات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية».

وأضاف سعادته أن معرض «آيسنار 2026«و"قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026" المصاحبة له يشهدان زخماً غير مسبوق في الحضور والمشاركة الحكومية، مشيراً سعادته إلى أن هذه النسخة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تأمين المستقبل من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس الالتزام الراسخ بتطوير الأمن الوطني والسيبراني وتعزيز المرونة والابتكار، ويضمن عالماً أكثر أمناً وترابطاً.

ومن جانبه، قال سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك" إحدى شركات "مُدن": "إن تنظيم النسخة التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الابتكار الأمني، حيث يستقطب المعرض كوكبة من كبرى الشركات المحلية والعالمية التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات والمعدات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية".

وأوضح سعادته أن المعرض ساهم منذ انطلاقته الأولى في دعم قطاع الصناعات الأمنية الوطنية ، من خلال الترويج للمنتجات والتقنيات المحلية وزيادة تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الجديدة، بالإضافة لعقد الشراكات ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة، الأمر الذي يعزز من مكانة إمارة ابوظبي كعاصمة للابتكار والتطوير لهذه الصناعات في المنطقة.

ويضم الحدث جلسات نقاشية رفيعة المستوى يقودها كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء القطاع، تتناول المستجدات والتهديدات المتزايدة والحلول المتقدمة التي تُشكّل المشهد الأمني العالمي. وتتيح هذه الجلسات للمشاركين استخلاص أفكار قابلة للتطبيق وأدوات عملية لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تواجهها الدول والمجتمعات، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة وتطبيق القانون والاستجابة للطوارئ وتقنيات الدفاع المدني والإنقاذ.

ويسهم «آيسنار 2026« في تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً متقدماً في أنظمة الأمن المتقدمة، ويشكل المعرض منصة أساسية للتعاون المعرفي بين القطاعات المتخصصة عالمياً، وفق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى تطوير منظومتَي الأمن الوطني والدفاع المدني.

