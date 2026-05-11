ارتفاع الإيرادات بنسبة 23% إلى 12.4 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي)

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 34% إلى 7.2 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)

ارتفاع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 33% إلى 7.2 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، عن تسجيلها بداية قوية لعام 2026، مدفوعةً بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، والانضباط في التنفيذ، وتنوّع نموذج أعمال المجموعة. وأسهم استمرار زخم المبيعات، واستقرار قاعدة الإيرادات المستمرة، وقوة الأداء التشغيلي، في تعزيز متانة الأداء المالي ووضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات.

تعكس نتائج إعمار للربع الأول من عام 2026 جودة هيكل أرباحها، في ضوء نمو متوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23%، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بوتيرة أسرع بلغت 34%، ما يعكس كفاءة الرافعة التشغيلية، وجودة المحفظة، والانضباط المستمر في التكاليف. وارتكز الأداء خلال هذا الربع على متانة أداء قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، واستقرار نسب الإشغال في مراكز التسوق والأصول التجارية، إضافةً إلى استمرار مساهمة العمليات الدولية. وتواصل الشركة تركيزها على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميّز التشغيلي، وتحويل الإيرادات المتراكمة إلى نمو ربحي مستدام.

أبرز النتائج والإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية:

نمو المبيعات: بلغت المبيعات العقارية نحو 22.4 مليار درهم إماراتي (6.1 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب المستمر على مجمّعات إعمار الحالية وإطلاق مشاريع جديدة في دولة الإمارات.

نمو الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 163.4 مليار درهم إماراتي (44.5 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29%، ما يعزز وضوح الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

نمو الإيرادات: بلغت الإيرادات الإجمالية للفترة 12.4 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 23% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، مدعومةً بمساهمات العمليات المحلية والدولية.

الأرباح: بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 7.2 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 34% على أساس سنوي، مدعومةً بالكفاءة التشغيلية واستقرار الهوامش عبر جميع قطاعات الأعمال. كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 7.2 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

توزيعات الأرباح: أعلنت إعمار مؤخراً توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك للعام الثاني على التوالي.

رصيد أراضٍ بمواقع استراتيجية: تمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوعاً من الأراضي متكاملة التخطيط، التي تمتد على مساحة تقارب 600 مليون قدم مربعة من الفرص التطويرية متعددة الاستخدامات، منها نحو 317 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات. ويشكّل هذا الرصيد ركيزة استراتيجية لدعم التوسع المستقبلي للمجموعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

التركيز على العملاء والمجتمع: واصلت إعمار التركيز على تجربة العملاء من خلال جودة التنفيذ، والمشاريع المبتكرة، والتجارب النابضة بالحياة، بما في ذلك الجاهزية الاستباقية واتخاذ التدابير اللازمة خلال الظروف الجوية غير الاعتيادية التي شهدتها الدولة، بما يضمن السلامة ويحدّ من أي تأثيرات محتملة، ويعزّز ثقة المجتمع في مختلف وجهاتها.

تنمية المواهب: إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات وبناء القدرات، بما في ذلك برامج إعداد القيادات وتمكين الكوادر الإماراتية، دعمت الشركة رفاه موظفيها من خلال مبادرات تركّز على تعزيز الصحة النفسية خلال فترات عدم الاستقرار.

الكفاءة التشغيلية: حافظت المجموعة على نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات أعمالها.

الاستدامة: واصلت إعمار دفع أجندتها على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على ممارسات التطوير المسؤول والحد من البصمة البيئية على المدى الطويل، وشمل ذلك التقدّم في تنفيذ استراتيجية الحياد المناخي 2050 وتوسيع مبادرات الطاقة المتجددة.

قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "تجسد النتائج التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 متانة اقتصاد دولة الإمارات، الذي يواصل توفير بيئة مستقرة رغم التقلبات الإقليمية الأوسع. وقد أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة أهمية العمل في أسواق ترتكز على الأمن، واستمرارية المؤسسات، والرؤية بعيدة المدى. ويأتي استقرار دولة الإمارات نتيجة عقود من القيادة الرشيدة، والاستثمار المستدام في بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية واضحة تدعم الأعمال. وتتيح لنا الثقة المستمرة لعملائنا ومستثمرينا الحفاظ على هذا الزخم، فيما نواصل التركيز على تسليم مشاريع عالية الجودة، والانضباط التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال نموذج أعمال متنوع ومرن."

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة

حافظت أعمال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات، بقيادة إعمار للتطوير (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، على زخمها القوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً باستقرار الطلب، وإطلاق مشاريع جديدة، واستمرار تنفيذ المشاريع، وتنوّع محفظة المجمعات المتكاملة.

بلغت المبيعات العقارية 20.1 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي

سجّلت إعمار للتطوير (ش.م.ع) إيرادات بقيمة 6.9 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 36%، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 4.0 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 46%

وباحتساب مشاريع التطوير الأخرى داخل الدولة، بما في ذلك خور دبي، بلغت إيرادات التطوير العقاري في دولة الإمارات 8.9 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي)

بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير في دولة الإمارات 143.3 مليار درهم إماراتي (39 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2026

وخلال الربع نفسه، أطلقت المجموعة 10 مشاريع جديدة ضمن مجمّعاتها الرئيسية، من بينها "ذا هايتس كانتري كلوب آند ولنس"، وهو مشروع متكامل مستوحى من الطبيعة ويركّز على الصحة والرفاهية، ونمط الحياة المستدام، والتجارب المتكاملة، ما يعزّز تنوّع محفظة إعمار ومكانتها في السوق.

أعمال التطوير الدولية

واصلت مشاريع التطوير الدولية الإسهام في تنويع أعمال المجموعة ودعم نموها، في ضوء أداء قوي تقدمته السوق المصرية.

بلغت المبيعات العقارية 2.3 مليار درهم إماراتي (0.6 مليار دولار أمريكي)

بلغت الإيرادات من العمليات الدولية 0.7 مليار درهم إماراتي (0.18 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي

شكّلت العمليات الدولية نحو 5.3% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026

مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري

شهدت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري نمواً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومةً بارتفاع نسب الإشغال، وجودة الأصول، وتحسّن أداء الإيجارات عند التجديد.

بلغت الإيرادات 1.8 مليار درهم إماراتي (0.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 15% على أساس سنوي

بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 1.5 مليار درهم إماراتي (0.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16%

بلغ متوسط الإشغال 98% عبر المحفظة حتى 31 مارس 2026

واستفادت المحفظة من قوة الوجهات الرئيسية التابعة لإعمار وتنوّع عروضها وتجاربها المقدمة للزوار.

الضيافة والتسلية والترفيه

حققت محفظة الضيافة والتسلية والترفيه أداءً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً باستمرار الطلب، رغم تأثر الأداء خلال شهر مارس بالأوضاع الإقليمية.

بلغت الإيرادات 1 مليار درهم إماراتي (0.3 مليار دولار أمريكي)، بما يتماشى إلى حد كبير مع الربع الأول من عام 2025

بلغ متوسط إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات 69% خلال الربع الأول من عام 2026

الإيرادات المستمرة

حافظت محفظة إعمار من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة على مكانتها كمصدر رئيسي لمرونة الأرباح ووضوح التدفقات النقدية، مدعومةً بتنوّع أصولها عبر مراكز التسوق والضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري.

بلغت الإيرادات المستمرة 2.8 مليار درهم إماراتي (0.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 7% على أساس سنوي

بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 2.2 مليار درهم إماراتي (0.6 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 7%

أسهم هذا القطاع بنحو 30% من إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك خلال الربع الأول من عام 2026

ورغم التقلبات المستمرة في الظروف الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية، تتمتع إعمار بموقع قوي يمكّنها من مواصلة نموها، في ضوء أسس راسخة في الأسواق الرئيسية، ومحفظة مشاريع عالية الجودة مع إيرادات متراكمة قياسية تبلغ 163.4 مليار درهم إماراتي (44.5 مليار دولار أمريكي)، إضافةً إلى قاعدة إيرادات مستمرة تتسم بالمرونة. وستواصل المجموعة مراقبة تطورات السوق عن كثب، مع التزامها بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

