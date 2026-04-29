نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي، بما يعكس كفاءة تشغيلية متقدمة وعالية المستوى.

نمو واسع النطاق في الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية، محققًا مكاسب نوعية قوية بصافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي وعوائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة بنسبة 21%.

نمو منضبط في الميزانية العمومية، مع ارتفاع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم إماراتي.

استمرار تحسن جودة الموجودات، مع تراجع نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%.

حافظ البنك على قوة رسملته، مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.6% ونسبة كفاية رأس المال (CAR) 15.8%، ما يدعم أجندة النمو المستدام.

الإمارات العربية المتحدة – دبي: استهل دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالميًا والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعومًا بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نموًا قويًا في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم إماراتي. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد.

أبرز نتائج الأداء للربع الأول من عام 2026:

بيان الدخل

بلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلةً نموًا قويًا بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومةً بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%.

بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم إماراتي، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول.

الميزانية العمومية:

ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول.

واصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم إماراتي، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة.

جودة الموجودات:

واصلت جودة الموجودات أداءها القوي، مدعومةً بسياسات حذرة لإدارة المخاطر وتنويع المحفظة التمويلية.

تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام.

تعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%.

رأس المال:

واصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية.

تحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك ( CET1 ) ليصل إلى 12.6%، مدعومًا بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال.

) ليصل إلى 12.6%، مدعومًا بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. حافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال ( CAR ) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة.

السيولة:

واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي.

حافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة ( LCR ) 121% ونسبة صافي التمويل المستقر ( NSFR ) 106%.

) 121% ونسبة صافي التمويل المستقر ( ) 106%. شهدت ودائع المتعاملين توسعًا ملحوظًا لتصل إلى 322 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومةً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة ( CASA ) لتصل إلى 6 مليار درهم إماراتي.

معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي:

تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجددًا قوة الأسس التي يرتكز إليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدرًا أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة.

وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم إماراتي، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم إماراتي بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضًا تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام.

ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي فحسب، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذو امتداد عالمي، مؤكدًا التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام.

أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل."

د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي:

"استهلّ دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخمًا صحيًا في الأعمال، وتحسنًا متواصلًا في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم إماراتي، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات.

وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيدًا من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم إماراتي، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة.

وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بأكثر من 24 مليار درهم إماراتي في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم إماراتي في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل. كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم إماراتي، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعمًا متينًا لاستمرار نمو الأعمال.

وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيدٍ من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.

كما ظل نهج الحيطة جزءًا راسخًا من طريقة إدارتنا للميزانية العمومية، إذ عكست سياسة تكوين المخصصات، بما في ذلك إدارة المخصصات الاحترازية الإضافية وأي خسائر ائتمانية مقدرة، موقفًا حازمًا وتوجهً منضبطًا ومدروس للبنك في التعامل مع المخاطر، مع الحفاظ على مرونة مستدامة على المدى الطويل.

وفي الوقت ذاته، حافظ البنك على مستويات قوية في مراكز رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.6%، ونسبة كفاية رأس المال 15.8%، ونسبة تغطية السيولة 121%، ونسبة صافي التمويل المستقر 106%. ويضعنا ذلك في موقع قوي للفترات المقبلة، مدعومين بمتانة مالية، وزخم تجاري، وانضباط تنفيذي، بما يتيح لنا المضي في تنفيذ استراتيجية النمو بثقة، مع الحفاظ على الأسس المتينة التي يستند إليها البنك."

أبرز مؤشرات أداء قطاعات الأعمال

الخدمات المصرفية للأفراد

6 % نمو في الموجودات التمويلية منذ بداية العام لتصل إلى 83 مليار درهم إماراتي

% نمو في الموجودات التمويلية منذ بداية العام لتصل إلى مليار درهم إماراتي نحو 11 مليار درهم إماراتي إجمالي التمويلات الجديدة

مليار درهم إماراتي إجمالي التمويلات الجديدة 106 مليار درهم إماراتي قيمة ودائع المتعاملين

مليار درهم إماراتي قيمة ودائع المتعاملين 1.1 مليار درهم إماراتي إيرادات مع أداء يتسم بالمرونة

واصل القطاع دعم نمو الميزانية العمومية، مع الحفاظ على نهج منضبط في التوسع بقاعدة المتعاملين وجودة مصادر التمويل.

الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود

2 % نمو في محفظة التمويل منذ بداية العام لتصل إلى 188 مليار درهم إماراتي

% نمو في محفظة التمويل منذ بداية العام لتصل إلى مليار درهم إماراتي نحو 13 مليار درهم إماراتي إجمالي التمويلات الجديدة

مليار درهم إماراتي إجمالي التمويلات الجديدة 904 مليون درهم إماراتي حجم الإيرادات

مليون درهم إماراتي حجم الإيرادات 213 مليار درهم إماراتي ارتفاع في ودائع الشركات، مع نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% منذ بداية العام لتصل إلى 58 مليار درهم إماراتي

حافظ قطاع الأعمال للشركات على محفظة متنوعة من خلال التعرض لقطاعات مختلفة، مع زخم قوي في الدخل من الرسوم وتوسع ملحوظ في مصادر التمويل.

إنجازات متواصلة على صعيد الأولويات الاستراتيجية الرئيسية

وإلى جانب ما حققه من نتائج مالية مستقرة، واصل البنك تحقيق تقدم ملموس في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والذكاء الاصطناعي المؤسسي، والاستدامة. وتوفر الإنجازات الواردة أدناه سياقًا إضافيًا يسلّط الضوء على مدى التقدّم الذي أحرزه البنك في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية الرئيسية، مكملًا لأدائه المالي والنتائج الأساسية التي حققها خلال الفصل

الاستعراض المالي: بيان الدخل

تحقيق الربحية ضمن نهج حذر:

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار درهم إماراتي، ما يعكس زخمًا واسع النطاق عبر مصادر الدخل الممول وغير الممول. كما يعكس هذا الأداء القوي للإيرادات قدرة البنك على إدارة تكاليف التمويل والتخفيف من أثر تراجع بيئة معدلات الأرباح.

حافظ الدخل الممول على قوته ليبلغ 2.3 مليار درهم إماراتي، مرتفعًا بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 30% ليصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% على أساس سنوي، نتيجةً لاستمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند 28.2%.

ارتفعت تكلفة المخاطر إلى 0.45% خلال الربع الأول من عام 2026، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النهج التحوطي للبنك في تكوين مخصصات إضافية في ظل البيئة الحالية.

ظلّت الربحية متماسكة، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم إماراتي. ويعكس النمو السنوي المحدود في الربحية تراجعًا في هامش صافي الربح بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.5%، متأثرًا بانخفاض معدلات الأرباح.

تراجع العائد على الموجودات (قبل الضريبة) إلى 2.1% خلال الربع الأول من عام 2026 نتيجة لضغوط الهوامش؛ ومع ذلك، واصل البنك تحقيق عوائد قوية على حقوق الملكية، حيث استقر العائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) عند 21.0%، بما يتماشى مع التوجيهات السنوية.

الاستعراض المالي: الميزانية العمومي

القوة والصمود:

نمو مرن في الأعمال، مع ارتفاع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام ليصل إلى 364 مليار درهم إماراتي.

بلغت ودائع المتعاملين 322 مليار درهم إماراتي، مع وتيرة نمو معتدلة في ظل مواصلة البنك تحسين مزيج التمويل وتعزيز مركز السيولة.

حافظت احتياطات السيولة لدى البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة ( LCR ) 121% ونسبة صافي التمويل المستقر ( NSFR ) 106%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

) 121% ونسبة صافي التمويل المستقر ( ) 106%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. شهدت نسب رأس المال مزيدًا من التحسن، حيث ارتفع معدل الشق الأول من رأس المال المشترك ( CET1 ) إلى 12.6% (بزيادة قدرها 30 نقطة أساس منذ بداية العام)، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 15.8% (بزيادة قدرها 30 نقطة أساس منذ بداية العام)، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها ونهج منضبط في إدارة رأس المال.

) إلى 12.6% (بزيادة قدرها 30 نقطة أساس منذ بداية العام)، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال ( ) إلى 15.8% (بزيادة قدرها 30 نقطة أساس منذ بداية العام)، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها ونهج منضبط في إدارة رأس المال. واصلت جودة الموجودات دعم الأداء، حيث تحسّنت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، مع بقاء نسب التغطية عند مستويات قوية، إذ بلغ معدل التغطية النقدية 122% ومعدل التغطية الإجمالية 160%.

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا وإندونيسيا وكينيا والسودان والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 110 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12,000 موظف وأكثر من 540 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يوفر دبي الإسلامي لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

