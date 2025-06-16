دبي، الإمارات – أعلنت تاي دبي، الفرع الإقليمي لمنظمة The Indus Entrepreneurs (TiE) المعروفة عالميًا، عن تعيين مجلس إدارة جديد للفترة 2025–2026. يضم المجلس المنتخب حديثًا عددًا من رواد الأعمال ورؤساء الأعمال البارزين الملتزمين بتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب ودعم منظومة الشركات الناشئة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشمل المجلس كلًّا من: بشار كلاني رئيسًا، وروهيت ديف الرئيس السابق، وبي كي قولاتي الرئيس السابق، وبيانكا غراسياس مديرة الفعاليات، وديباك بادمانابهان المدير المالي، وسانجاي بابور مدير العضوية، وراميت هاريسينغهاني مدير التسويق، وروميت داسغوبتا مدير الإرشاد، وأنستازيا جولوفاتينكو مديرة الشراكات والتمويل.

تأسّست تاي دبي عام 2003 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وبدعم من مدينة دبي للإنترنت. وقد لعبت دورًا محوريًا في تحويل مشهد ريادة الأعمال في المنطقة. وهي جزء من شبكة تضم أكثر من 20,000 عضو و3,500 عضو موقّع في 64 فرعًا في 14 دولة. وتواصل تاي دبي مهمتها في ربط رواد الأعمال الطموحين بمرشدين مخضرمين وقادة شركات ومبتكرين، ودعم الجيل القادم من صناع التغيير. وتركّز المنظّمة على رد الجميل للمجتمع عبر دعم ريادة الأعمال من خلال التواصل والتعليم والتمويل والحضانة.

قال بشار كلاني، رئيس تاي دبي: "يجسّد مجلسنا الجديد روح الابتكار والتعاون والمجتمع التي تميّز تاي. نركّز على توسيع برامجنا وتعزيز الشراكات وضمان وصول كل رائد أعمال طموح، وبغض النظر عن خلفيته، إلى الموارد اللازمة للنجاح. نتطلع إلى مجتمع يتمكّن فيه كل رائد أعمال طموح من الوصول إلى مرشدين ذوي خبرة وموارد قوية لبناء شركات ناجحة والتوسّع بسرعة لدعم أولويات الإمارات الاستراتيجية في التحول الرقمي وتمكين الشباب وتنويع الاقتصاد."

تظل برامج تاي دبي الرائدة جزءًا جوهريًا من استراتيجيتها:

برنامج تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بما أن تحت قيادة وتمكين المرأة يُعد فرصة اقتصادية هائلة؛ فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يضيف نحو 2 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وفقًا لتقرير PwC. وبدعم هذا الهدف، يواصل البرنامج، الذي انطلق بسادس دورة هذا العام، تمكين رائدات الأعمال في الإمارات والسعودية ومصر وباقي المنطقة، من خلال توفير الإرشاد وفرص التمويل والتواصل العالمي. وتُغلق باب الطلبات للدورة 2025 في 25 يونيو 2025، وتشمل مسابقات محلية وإقليمية وصولًا إلى النهائي العالمي في القمة العالمية لـ TiE في جايبور، الهند، في ديسمبر 2025، حيث تتنافس المتسابقات على جائزة نقدية بلا ملكية وفرص للتواصل العالمي. وخلال الدورات السابقة، دعم البرنامج أكثر من 400 شركة ناشئة و6500 رائدة أعمال.

إن إطلاق العنان لإمكانات المواهب النسائية غير المستغلة في المنطقة يمثل فرصة اقتصادية كبيرة؛ إذ يمكن أن يضيف تحقيق التكافؤ بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وفقًا لشركة PwC. ودعمًا لهذا الطموح، يلتزم هذا البرنامج، في نسخته السادسة الآن، بتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع. ويوفر للمشاركات إمكانية الوصول إلى الإرشاد وفرص التمويل والتعرض الدولي. ستبقى طلبات الانضمام إلى مجموعة 2025 مفتوحة حتى 15 يونيو 2025، مع اختتام المسابقات الوطنية والإقليمية في النهائيات العالمية في قمة تاي العالمية في جايبور، الهند، في ديسمبر 2025، للتنافس على جوائز نقدية بدون أسهم وفرص للتواصل العالمي. وخلال الإضافات السابقة، دعم برنامج تاي للنساء أكثر من 400 شركة ناشئة وأثرت على أكثر من 6500 صاحبة أعمال.

برنامج الإرشاد

يعمل هذا البرنامج علة ربط رواد الأعمال من المراحل المبكرة بمرشدين محترفين لتسريع نمو أعمالهم والتعامل مع التحديات بشكل أكثر فعالية. وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العماد الرئيس للاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل نحو 63.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتمثّل أكثر من 94% من الشركات في الإمارات و95% في دبي، وتوظّف ما يزيد عن 86% من قوة العمل في القطاع الخاص. ومع توقع أن يصل عددها إلى مليون بحلول 2030، فإن برامج الإرشاد والتنمية المستهدفة أمر أساسي للحفاظ على استدامتها ونموها.

قال بي كي قولاتي، الرئيس السابق، تاي دبي: "لطالما كانت تي إي رمزًا للعطاء. ومن دواعي فخري بصفتّي رائد أعمال ومرشد أن أدعم الجيل القادم من المؤسّسين. سيواصل مجلسنا الجديد بناء منظومة قوية وشاملة تعكس روح ريادة الأعمال الديناميكية في المنطقة. من خلال الربط بين المؤسسين ومرشدين ذوي خبرة ومجتمع داعم، نهدف إلى تمكين الشركات الناشئة لتحقيق نجاح مستدام."

برنامج تاي للجامعات

يستهدف البرنامج طلبة الجامعات والخريجين الجدد الذين لديهم أفكار ناشئة أو مشاريع في مراحلها الأولى، ويعكس اتجاهًا واضحًا نحو شباب ريادة الأعمال في المنطقة. فقد أنشأ الإماراتيان عامر ومحمد ياغي تطبيق Chillax الاجتماعي والخاص، ومنصة AidMaid للمساعدة الطارئة، وهما لا يزالان في المدرسة الثانوية. كما أطلق المصري يحيى نبيل في سن السادسة عشر مبادرة Junior Labs، وهي حاضنة طلابية تتعاون مع شركات تكنولوجية عالمية لتعزيز الابتكار. ويقدّم البرنامج للطلاب التدريب والإرشاد وربطهم بمستثمرين محتملين. يغلق باب التقديم لدورة 2025 في 30 يونيو 2025، وتُعقد مسابقات عرض الأفكار الإقليمية في الفترة بين أغسطس وسبتمبر، قبل أن يتأهل الفائزون إلى التمثيل في القمة العالمية في ديسمبر. وقد دعم البرنامج أكثر من 5000 طالب من 70 جنسية و200 فكرة ومن أكثر من 50 جامعة في دول مجلس التعاون وغرب آسيا وإفريقيا.

تتعاون تاي دبي مع عدد من المسرّعات والحاضنات والجامعات والجهات الحكومية لدعم رواد الأعمال في كافة المراحل، من الفكرة إلى التوسع. ومن أبرز شركائها: مدينة دبي للإنترنت، in5، البعثة الأمريكية لدى الإمارات، e&، صندوق الوطن، C3، وومضة. كما ينضم أعضاء «الشارتر» من منظمات إقليمية ودولية بارزة مثل Microsoft الشرق الأوسط وأفريقيا، وAmazon الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وBCG، وGoogle، وAccenture، وCitibank، وNoon.com، وBECO Capital، وSheraa، ومدينة دبي للإنترنت، ومجموعة TECOM، وExpo City Dubai، ومجموعة "شلهوب"، ومجموعة FIVE، وWio Bank، وغيرها.

عن برنامج تاي

تأسس برنامج "تاي العالمي لريادة الأعمال" (The Indus Entrepreneur) في عام 1992 في وادي السيليكون من قبل مجموعة من رواد الأعمال الناجحين والمديرين التنفيذيين وكبار المهنيين المخضرمين في مجال ريادة الأعمال. ومع 20,000 عضو حالياً، بما في ذلك أكثر من 3,500 عضو مؤسس في 64 فرع في 14 دولة، تتمثل مهمة تاي في تعزيز ريادة الأعمال على مستوى العالم من خلال التوجيه والتواصل والتعليم والتمويل وحاضنات الأعمال، وتكرس جهودها لتكوين الثروات الإيجابية ورد الجميل للمجتمع ورعاية الجيل القادم من رواد الأعمال.

عن تاي دبي

تأسس فرع "تاي دبي" في عام 2003 لتعزيز روح ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث افتتحه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس سلطة منطقة تيكوم الحرة للتكنولوجيا والإعلام. منذ إنشائه في يناير 2003 ومكتب تاي دبي يتمتع بدعم منطقة تيكوم ومدينة دبي للإنترنت ومراكز “in5” للابتكار، مما يرسخ دور المكتب وريادته في تعزيز منظومة يادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 22 عام.

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