دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، والتي عكست استمرارية الزخم القوي للأداء التشغيلي والمالي للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي للعمليات التجارية عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة. وقد أدى التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية الأعمال إلى تسجيل هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ نسبة 47.8% خلال الربع الثالث، كما شهد هذا الربع إتمام الطرح العام الثانوي الناجح ل 55.7% من رأس مال الشركة، ما يعزز حضور الشركة ومكانتها في أسواق المال.

النتائج الرئيسية خلال الربع الثالث من عام 2025:

زخم تجاري قوي لعمليات الشركة في قطاعي الخدمات الموجهة للعملاء الأفراد والخدمات الموجهة للمؤسسات، وإبرام شراكات قوية، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال معرض جيتكس، مما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على استدامة نمو الإيردات وتعزيز مكانتها في السوق .

استمرار نمو أعمال الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينعكس ذلك من خلال إطلاق مجمع الذكاء الاصطناعي “AI Park” .

. أدى استكمال الطرح العام الثانوي الناجح ل75% من الأسهم التي كانت تمتلكها "مبادلة" في رأس مال الشركة إلى رفع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 27.7%، ما يعزز مستويات السيولة، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويمهد الطريق أمام إدراج الشركة ضمن المؤشرات المالية العالمية.

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.3% وسجلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت زيادة بنسبة 9.7%، بفضل التوجهات الإيجابية في السوق والزخم القوي للعمليات التجارية التي تنفذها الشركة.

نمو مستمر لإيرادات الشركة عبر جميع قطاعات أعمالها الرئيسية بنسبة بلغت 7.9 %. .

. توسع ملحوظ في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 47.8%، وتسجيل نمو قوي في صافي الأرباح ليصل إلى 732 مليون درهم، بفضل التنفيذ المنضبط والدقيق لاستراتيجية الأعمال.

يعزز الأداء القوي الذي سجلته الشركة على مدار ثلاثة أرباع متتالية التوقعات لأداء عملياتها خلال العام 2025، حيث يُتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 6% و8% وتسجيل هامش أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 45% و47 % .

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو": "يعكس الأداء المتميز الذي حققناه خلال الربع الثالث مسار النمو القوي الذي شهدناه في النصف الأول من العام الجاري، حيث واصلنا تسجيل نمو قوي في مختلف قطاعات أعمالنا مدعوماً بعمليات تشغيلية قوية ومبادرات تجارية ناجحة. وقد أدى ذلك إلى تسجيل ارتفاع لافت في عدد المشتركين على أساس سنوي، إلى جانب زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 7.9%. كما حافظت معدلات الربحية على مستواها القوي، حيث بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 47.8%، ما يمثل نمواً معدّلاً بواقع 3.7 نقاط مئوية على أساس سنوي بعد استثناء البنود غير المتكررة، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 25.8%، على أساس معدّل بعد استثناء البنود غير المتكررة. وتعكس هذه الإنجازات فعالية التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا وتركيزنا على النمو المستدام القائم على خلق القيمة، ما يدعم توقعاتنا لأداء عملياتنا خلال العام 2025، والتي تؤكدها النتائج القوية التي حققناها".

وأضاف الحساوي: "وقد عزز استكمال الطرح العام الثانوي الناجح مكانة (دو) في السوق عبر زيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين مستويات السيولة، ما يفتح المجال أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات مالية عالمية. ويعكس الإقبال القوي على الطرح ثقة المستثمرين في مسار نموّنا، وتميز عملياتنا التشغيلية، وتركيزنا المستمر على خلق قيمة مستدامة للمساهمين. ونواصل المضي قدماً في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز نمو محفظة أعمالنا الأساسية في قطاع الاتصالات، بالتوازي مع توسعنا بوتيرة متسارعة في مجالات واعدة أخرى. وتُجسّد نجاحاتنا الأخيرة – مثل نجاح "Envision"، وإطلاق "مجمع AI Park" و"منظومة خدمات الحوسبة السحابية الفائقة – التزامنا بريادة قطاع خدمات الذكاء الاصطناعي السيادي، وتركيزنا على التنويع المستدام لمحفظة أعمالنا."

قاعدة المشتركين:

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.2 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 854 ألف مشترك خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وشهدت شريحة الدفع الآجل نمواً ملحوظاً بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب المستمر والقوي من جانب قطاع الأعمال، إلى جانب الإطلاق الناجح لهاتف iPhone 17 وتحسن معدلات الاحتفاظ بالعملاء. كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 10.7% لتصل إلى 7.2 مليون مشترك وذلك بفضل النجاحات المستمرة لخدمات العلامة التجارية "Alo" ، إلى جانب نجاح الحملات الموسمية التي أطلقتها الشركة والتوسع في قنوات البيع بالتجزئة .

شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 9.7% على أساس سنوي لتصل إلى 718 ألف مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية 64 ألف مشترك. ويعود ذلك إلى النجاح المستمر الذي تحققه خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي"، بالإضافة إلى الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، ما يعكس استمرار الطلب على خدمات الاتصال الموثوقة وعالية السرعة التي تقدمها الشركة، ومكانتها القوية في السوق.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من 2025:

ارتفعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لشريحة خدمات الهاتف المتحرك، وخدمات الهاتف الثابت، ووحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة التركيز على مجالات الأعمال عالية القيمة، ما يعكس نهجها المنضبط ونجاحها في تحقيق نمو مستدام يرتكز على الخدمات عالية الجودة.

نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بشكل لافت بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو المستمر في قاعدة العملاء، إلى جانب المزيج المحسن في شريحتي الدفع المسبق والآجل. ويعكس هذا الأداء فعالية ونجاح استراتيجية الشركة التي تركز على المنتجات عالية القيمة فضلاً عن ارتفاع متوسط ​​العائد من كل مستخدم.

سجّلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو المستمر في قاعدة العملاء في خدمات "الإنترنت اللاسلكي المنزلي" والألياف الضوئية.

سجلت " الإيرادات الأخرى " نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار درهم، مدفوعةً بارتفاع إيرادات خدمات التجوال داخل الدولة، وتحسن إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الربط البيني، ومبيعات أجهزة الهاتف والإكسسوارات، وهو ما عوّض التباطؤ المدروس في وتيرة نمو خدمات نقل وتمرير حركة الاتصالات الدولية

نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وتُظهر المقارنة مع الربع الثالث من عام 2024 تأثير بند إيجابي غير متكرر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة إعادة التفاوض بشأن رسوم المصادقة. وبعد استثناء هذا البند غير المتكرر، ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.8%، مع توسّع في هامش الأرباح المعدّل بواقع 3.7 نقطة مئوية ليصل إلى 47.8%. ويعكس هذا الأداء القوي تحسناً في الهوامش الإجمالية مدفوعاً بمزيج إيرادات محسن في شريحتي خدمات الهاتف المتحرّك والهاتف الثابت. كما ساهم التركيز المستمر على كفاءة التكاليف والتميز في العمليات التشغيلية — بما في ذلك تحسين إدارة الموارد، وخفض تكاليف التعاقد والاستعانة بمصادر خارجية، وترشيد الإنفاق التسويقي، وتحسين عمليات التحصيل — في تعزيز معدلات الربحية. وتؤكد هذه النتائج قوة نموذج العمليات التشغيلية، ما يعزز الثقة في قدرة الشركة على الحفاظ على قوة الهوامش وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل .

شهد صافي الربح نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي ليصل إلى 732 مليون درهم، وعلى أساس مُعدّل (باستثناء البند غير المتكرر المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى التسوية الإيجابية لرسوم حق الامتياز التي تم تسجيلها أيضاً في الربع الثالث من عام 2024)، شهد صافي الربح نمواً لافتاً بنسبة بلغت 25.8 %، ليصل هامش صافي الربح إلى 18.9%، مما يمثل تحسّناً بواقع 2.7 نقطة مئوية على أساس مُعدّل، وذلك بدعم من نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وانخفاض مصاريف الإهلاك والاستهلاك. ويعكس هذا الأداء القوي كفاءة نموذج العمليات التشغيلية للشركة والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين .

بلغت النفقات الرأسمالية 492 مليون درهم (مقارنةً بـ511 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024)، ما يمثل كثافة رأسمالية عند 12.7% (مقابل 14.2% في الربع الثالث من العام 2024). وتواصل الشركة تنفيذ برامجها وخططها في مجال تحديث وتوسعة شبكات الهاتف المتحرك والهاتف الثابت، إلى جانب توسيع نطاق أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى خلاف عام 2024، فإن النفقات الرأسمالية هذا العام تتركز بشكل أكبرفي الربع الأخير من العام، بما يعكس توجهاً مدروساً لدعم خطط النمو.

ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) بنسبة 11.0% ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الكبير في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض النفقات الرأسمالية. ويوفر هذا التدفق النقدي القوي المرونة المالية اللازمة لتسريع الاستثمارات في مجالات ذات إمكانات نمو واعدة ومواصلة تقديم عوائد مجزية للمساهمين.

نبذة عن دو

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

