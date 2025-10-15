الترويج لفعاليات “الشارقة محطة المستقبل” ويركز على تقنيات الصحة المستدامة

تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص لتسريع الابتكار وتحويل البحث إلى تطبيق

المجمع يدعم منظومة الشركات الناشئة عبر حوافز استثمارية وبيئة متكاملة للتقنيات المتقدمة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يشارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) في أسبوع جيتكس العالمي 2025، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضاً أحدث ما توصلت إليه منظومته في مجالات التقنيات الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتنقل الذكي، والتصنيع المتقدم.

وتأتي مشاركة المجمع هذا العام لتؤكد دوره المتنامي كمحرك رئيسي في نقل وتوطين المعرفة، وتطوير الحلول المستقبلية عبر التعاون مع مؤسسات البحث والشركات الناشئة، بما يتماشى مع شعار جيتكس لهذا العام “ادخل العالَم الرقمي القادم” الذي يعكس روح الابتكار والتطور التكنولوجي الذي يقوده المجمع في المنطقة.

ويُبرز جناح المجمع في المعرض عدداً من المشاريع والشركات العاملة تحت مظلته، من بينها شركة ماكس بايت (MaxByte) المتخصصة في حلول التحول الصناعي والذكاء الاصطناعي في المصانع الذكية، وشركة تحصيل لتكنولوجيا المعلومات (Tahseel Technology) التي تقدم حلولاً رقمية متقدمة في مجال الخدمات المالية. وشركة ريلايف و هي شركة ناشئة مقرّها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تعمل كنظام رقمي بيئي مبتكر يُقدّم منصّتين أساسيتين: re.life market للتجارة في المواد القابلة لإعادة التدوير (كالورق، البلاستيك، الزجاج، المعادن، النفايات الإلكترونية) و re.life collect لخدمات اللوجستيات والنقل وطلب المعدات الثقيلة حسب المشروع.

وفي خطوة نوعية لدعم مشاركة المرأة في التكنولوجيا، والتزام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) بدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا، تم الاعلان عن عرضٍ خاص للسيدات يتضمن خصماً بنسبة 50% على رسوم تسجيل الشركات التقنية المملوكة أو المُدارة من قبل النساء في المجمع، ويستمر العرض حتى التاسع والعشرين من نوفبر القادم. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الجهود الوطنية لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية. وتشجيع مزيد من رائدات الأعمال على دخول عالم التكنولوجيا والابتكار، وتمكينهن من تحويل أفكارهن إلى مشاريع قائمة في بيئة حاضنة متكاملة، تُوفّر لهن خدمات الترخيص والتأسيس والتوجيه الفني ضمن منظومة SPARK.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) قائلاً: مشاركتنا اليوم في جايتكس، هذا الحدث العالمي المهم، نهدف من خلالها إلى تقديم الدعم المستدام للأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ما يحتم علينا تكثيف الجهود لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات التقنية الجديدة، والبحث عن كل جديد، سعياً إلى أن يصبح مجمع الشارقة مركز تطوير إقليمي لتقنيات المستقبل من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير، بما يعزز من مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا."

وأضاف المحمودي أن حضور SPARK الدائم في هذا الحدث العالمي يعكس حرصه على استكشاف أحدث التقنيات المستقبلية وبناء شراكات جديدة، مؤكداً أن المجمع أصبح اليوم محطة تجمع أبرز الشركات العاملة في التقنيات المستقبلية، ومقصداً رئيسياً للمستثمرين الباحثين عن بيئة محفزة على الابتكار.

ويشهد جناح SPARK هذا العام أيضاً الترويج لفعاليات "الشارقة محطة المستقبل" (Sharjah Next)، الحدث الذي ينظمه المجمع أواخر شهر أكتوبر الجاري (29–30 أكتوبر)، ويُركز على الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والباحثين والخبراء، ليكون منصة لتبادل الأفكار وبناء الشراكات نحو مستقبل صحي مستدام.

ويدعو SPARK جميع الزوار والمستثمرين ورواد الأعمال إلى زيارة جناحه في القاعة الرئيسية Concourse 2 – الجناح رقم 29، للتعرف على بيئته الابتكارية، واستكشاف الحوافز الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على المشاريع والشركات الناشئة التي تشكل جزءاً من منظومته المتكاملة في الابتكار والتكنولوجيا.

