أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المستمرة لقياس أداء قطاع الفضاء الوطني، نظمت وكالة الإمارات للفضاء، ورشة عمل لإطلاق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء لعام 2025، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال الفضاء.

وقال المهندس سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إنَّ الورشة تمثل شراكة مستمرة في قياس أداء قطاع الفضاء، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جميع الشركاء الوطنيين. وأكد أن هذا التعاون يضمن شمولية المسح وموثوقية بياناته، ويعكس نضج البيئة الفضائية في الدولة، ويثري عملية صنع القرار بالبيانات المبنية على أسس علمية.

من جانبها، أكدت فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية، أن المسح الاقتصادي يشكل أداة استراتيجية لفهم ديناميكيات قطاع الفضاء، وتحديد الفرص والتحديات بدقة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات علمية موثوقة. وأوضحت «أن نتائج المسح ستسهم في توجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني غير النفطي على مدار السنوات القادمة».

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُنظر إلى قطاع الفضاء كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي. وقد تم تصميم المسح ليكون المرجع المعرفي الوطني لقياس الأثر الاقتصادي لقطاع الفضاء الوطني، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. ويسهم هذا الجهد في تعزيز الشفافية، وتقديم صورة واضحة عن حجم القطاع، واتجاهاته، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

