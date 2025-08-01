أعلنت شركة "ريد هات" (Red Hat)، المزود الرائد للحلول مفتوحة المصدر عن تصنيفها كشركة رائدة ضمن تقرير "منصات الحاويات متعددة السحابات" الصادر عن شركة "ذا فوريستر ويف" (The Forrester Wave™) للربع الثالث من عام 2025. ويأتي ذلك في أعقاب حصول "ريد هات" على أعلى تقييم بين الشركات التي تم تقييمها في كل من فئتي العروض الحالية والاستراتيجية، ويُعزى هذا التصنيف المتقدم إلى أداء الشركة القوي في سوق منصات الحاويات متعددة السحابات.

وأشار تقرير "فورستر" إلى أنَّ منصة "أوبن شيفت" تعد خياراً مثالياً للمؤسسات التي تعطي الأولوية للدعم والموثوقية والهندسة المتقدمة، خاصة في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الخدمات المالية، كما نوَّه التقرير أيضاً إلى الثناء المستمر للعملاء على عروض "ريد هات" المخصصة للمؤسسات ودعمها، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المُدارة.

كما أورد تقرير "فورستر" أن "ريد هات" تتفوق في المجالات الأساسية لـ "كوبرنيتس" (Kubernetes)، حيث تقدم خياراتٍ نوعية للمشغلين، إلى جانب الإدارة الفعالة، وأتمتة منهجية تشغيل وإدارة نظام البرامج (GitOps)، فضلاً عن واجهات مرنة عبر واجهة المستخدم الرسومية وواجهة سطر الأوامر (CLI). وفي هذا الصدد، تُظهر اتفاقيات مستوى الخدمة لمنصة "أوبن شيفت" وبنسبة 99.95% لإصدارات الخدمة المدارة على السحابة العامة، قدرة "ريد هات" على تطوير إمكانياتٍ تتجاوز خدمات السحابة العامة الأصلية. وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنَّ "ريد هات" تتيح للمطورين كل ما يحتاجونه تقريباً بفضل درجاتها العالية فيما يتعلق بتجربة المطور، وقوائم الخدمات والتطبيقات، والخدمات المصغرة، وشبكة الخدمات، وأتمتة عملية تطوير البرمجيات ( DevOps)، والتكامل.

وعلى هذا الصعيد، فإنَّ "ريد هات" تتولى تطبيق مجموعة الحوسبة السحابية الهجينة الكاملة الخاصة بها — بدءاً من الأساس الحيوي لنظام "ريد هات إنتربرايز لينكس" لتحسين تقديم النماذج والاستدلال المتقدم — وذلك لدعم تطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

آراء داعمة

قال مايك باريت، نائب الرئيس والمدير العام لمنصات السحابة الهجينة في "ريد هات": "تواصل «ريد هات» تقديم المنصة الأكثر تقدماً للمؤسسات التي تواجه تعقيدات البيئات متعددة السحابات. ويؤكد تصنيفنا كشركة رائدة في تقرير «ذا فورستر ويف» لمنصات الحاويات السحابية المتعددة التزامنا بتوفير حلول متكاملة تلبي متطلبات المؤسسات، وتمكِّن عملاءنا من الابتكار بثقة في بيئات السحابة الهجينة. واليوم، نحظى بوضعٍ مثالي لمواكبة متطلبات السوق المتطورة، مستندين إلى تركيزنا على تعزيز قدرات «كوبرنيتس» الأساسية، وتحسين تجربة المطورين، بالإضافة إلى التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. ونشهد حالياً تنامي التركيز على السحابة السيادية والاستقلالية الرقمية ضمن أبرز أولويات الاستثمار في السحابة المتعددة لعملائنا عالمياً، وذلك نظراً لأهميتها المحورية في تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

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