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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتمت مجموعة "علي وأولاده" مشاركتها الناجحة في الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات 2025"، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث شكّل جناح المجموعة وجهة رئيسية للزوار من مختلف القطاعات الصناعية، وشهد تفاعلاً واسعاً ونقاشات مثمرة مع مستثمرين وشركاء محتملين من داخل الدولة وخارجها.
وعلى مدار أربعة أيام، عرضت المجموعة قدراتها الصناعية المتقدمة، من خلال شركاتها العاملة في مجالات الطاقة، والهندسة البحرية، والمقاولات، والتصنيع، حيث أظهرت التزامها بتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، بما ينسجم مع المبادرات الوطنية مثل "الحياد المناخي 2050" و"مشروع 300 مليار".
وقال سعادة شامس علي الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة علي وأولاده القابضة: "نحن فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث الوطني البارز، الذي شكّل منصة استراتيجية لتعزيز علاقاتنا مع الشركاء، واستعراض إنجازاتنا الصناعية، واستكشاف فرص التعاون الجديدة التي تدعم رؤيتنا للنمو المستدام."
وقد جذبت الابتكارات التي قدّمتها المجموعة اهتماماً واسعاً، لا سيما في مجالات تصنيع المعدات النفطية، والهندسة البحرية، والبنية التحتية للطاقة، والمشاريع المدنية. كما شهد جناح المجموعة زيارات رفيعة المستوى من شخصيات رسمية ورجال أعمال، ما يعكس مكانتها كأحد الأعمدة الداعمة للتنمية الصناعية في الدولة.
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