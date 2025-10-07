مسقط - في مشهد وطني يحتفي بالابتكار العُمراني والاستدامة، يُشارك بنك ظفار في معرض "أكتوبر العمران 2025"، الحدث الأبرز في مجال التطوير العمراني المستدام، والمقام بالتزامن مع مؤتمر ومعرض "البيت والبناء"، خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2025، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتنظِّم الفعالية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ مُشكِّلةً من خلالها منصة وطنية رائدة تحتفي بمفهوم التنمية الحضرية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب المشهد العمراني. وتجمع المبادرة تحت سقف واحد الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والشركاء الماليين، في حراك وطني يُسهم في تسريع خطوات عُمان نحو مدن ذكية ومستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وفي معرض هذا العام، سيتعرض بنك ظفار لزواره خيارات التمويل السكني، كما سيتواجد مديري العلاقات لتقديم الاستشارات المالية المُصمَّمة خصيصَا لتحويل طموحات التملك والبناء إلى واقع ملموس.

وتؤكِّد مُشاركة بنك ظفار مكانته كشريك مالي رئيسي في دعم القطاع السكني والعمراني في سلطنة عُمان لتقديم حلول تمويل مرنة ومُصمَّمة لتلبية احتياجات الأفراد والمستثمرين على حد سواء. إذ تتميز حلول التمويل السكني بمرونة عالية وشروط تنافسية تبدأ بأسعار فائدة من 4.75 %، وسرعة في إنجاز المعاملات، ووثائق مبسطة، وخطط سداد تمتد حتى 25 عامًا، مع تمويل يصل إلى 350 ألف ريال عُماني أو 90% من قيمة العقار. كما يُتيح البنك خيارات تلائم مختلف الأهداف سواء لشراء منزل أو أرض، أو بناء عقار جديد، أو ترميم أو تحويل قرض قائم من بنك آخر، وتتكامل هذه الحلول مع القروض الشخصية ومجموعة واسعة من منتجات بطاقات الائتمان ضمن نهج شامل لتمكين الأفراد ماليًّا.

ومن أبرز الابتكارات التي يُقدمها البنك في رحلته لدعم التمويل السكني، تكامله مع المنصة الرقمية "إسكان" المطوَّرة، بالتعاون مع بنك الإسكان العُماني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُتيح للزبائن التسجيل ومتابعة طلباتهم إلكترونيًّا للحصول على القروض السكنية المدعومة، في تجربة رقمية أكثر شفافية وسرعة وسهولة.

وينتظر فريق بنك ظفار زبائنه والزوار في فعالية "أكتوبر العمران 2025"، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، لاكتشاف كيف بالإمكان تقريب الحلم بالمنزل المثالي إلى الواقع من خلال حلول التمويل السكني من بنك ظفار.

وباعتبار بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، يُواصل دوره الريادي في تعزيز فرص الحصول على التمويل السكني المُيسر، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم أهداف سلطنة عُمان في بناء مدن مستدامة، شاملة، ومهيأة للمستقبل.

