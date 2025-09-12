أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس 2025، ما يمثل إنجازاً تاريخياً حيث نقلت شركة الطيران أكثر من مليوني مسافر في شهر واحد لأول مرة على الإطلاق.

ورحبت الاتحاد بـ 2 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 22% مقارنة بأغسطس 2024. وقد ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 91%، مقارنةً بـ 89 %في الفترة نفسها من العام الماضي، في انعكاس للطلب المرتفع والكفاءة العالية في استغلال السعة.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد حاليًا 112 طائرة، مع دخول طائرة A321LR الجديدة الخدمة في أغسطس، لتنقل فخامة الطائرات عريضة البدن إلى الطائرات ضيقة البدن لأول مرة في المنطقة، مع أجنحة الدرجة الأولى ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير مسطح.

حتى تاريخه، نقلت الشركة 14.2 مليون مسافر، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبمتوسط ​​حمولة ركاب يبلغ 88%.

تعليقاً على الموضوع، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "كان شهر أغسطس شهرًا تاريخيًا للاتحاد للطيران، حيث نقلنا أكثر من مليوني مسافر في شهر واحد لأول مرة في تاريخنا. ويعكس هذا الأداء القياسي، إلى جانب نمو سنوي بنسبة 22% ونسبة إشغال بلغت 91%، ثقة المسافرين بفريق عملنا والخدمة الاستثنائية التي يقدمونها يوميًا."

وتابع: "يمثل نجاح بدء تشغيل طائرتنا A321LR في أغسطس تعزيزًا كبيرًا لعروضنا وخدماتنا، حيث نقدم أجنحة الدرجة الأولى ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير مسطح على رحلاتنا متوسطة المدى لأول مرة في المنطقة.

ومع 81 وجهة ضمن شبكتنا وأكثر من 20 وجهة إضافية مؤكدة، نواصل تركيزنا على ربط العالم عبر أبوظبي، مع استقطاب المزيد من الزوار لتجربة كل ما تقدمه الإمارة."

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

