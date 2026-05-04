الكويت، عقدت شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك.ع جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة حضور بلغت 67.97%، حيث أُقرت كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وكانت مجموعة سنام القابضة سجلت خلال عام 2025 نتائج مالية تاريخية بصافي ربحٍ بلغ 2,017,837 ديناراً كويتياً، بمعدل نمو 96,4% مقارنة بالسنة السابقة، وهو أعلى مستوى أرباح تحققه المجموعة منذ تأسيسها قبل أكثر من 44 عاماً، بينما بلغت ربحية السهم 10,66 فلساً مقارنة بـ 6,65 فلساً للسهم في السنة السابقة. وقد أظهرت النتائج المالية نمواً قوياً في المؤشرات الرئيسية للمجموعة، حيث تجاوز إجمالي الموجودات 25,5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 12,2 مليون دينار كويتي في نهاية السنة السابقة، محققاً نمواً بنسبة 109% نتيجة توسع قاعدة أصول المجموعة وتعزيز مركزها المالي.

وبهذه المناسبة، قال السيد وليد حمد السميط، رئيس مجلس إدارة مجموعة سنام القابضة: "تعكس نتائج عام 2025 قوة النهج الاستراتيجي الذي تتبعه المجموعة، وقدرتها على تحويل رؤيتها إلى نتائج مالية وتشغيلية ملموسة. وتحقيق أعلى أرباح في تاريخ الشركة إلى جانب النمو القوي في الموجودات الذي يؤكد متانة الأسس التي نعمل عليها، والتي نأمل أن تعزز ثقة المساهمين في قدرة سنام على مواصلة خلق قيمةٍ مستدامةٍ لهم".

وأضاف السميط: "شهد 2025 محطاتٍ محوريةٍ في مسيرة سنام الممتدة لأكثر من أربعة عقود، حيث استكملت المجموعة خطة التحول إلى شركةٍ قابضةٍ وكذلك العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونجحت سنام في زيادة رأس مالها بتغطية تجاوزت 618%. وتمثل هذه الإنجازات مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة، ترتكز على الانضباط الاستثماري، وتوسيع قاعدة الأصول، وتعزيز الحضور في قطاعات واعدة داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي".

من جانبه، قال الدكتور سليمان طارق العبدالجادر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سنام القابضة: "جاءت نتائج سنة 2025 انعكاساً مباشراً لنجاح خطة التحول التي تبنّتها المجموعة، والهادفة إلى بناء منصة إقليمية رائدة في مجال الاستثمارات البديلة على مستوى منطقة الخليج. وقد تمكنت سنام خلال عام 2025 من تنفيذ خطواتٍ استراتيجيةٍ نوعية عزّزت موقعها في قطاعات ذات مقومات نموٍ قوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والصناعة."

وأضاف العبدالجادر: "أكملنا خطة التحول بنجاح، وبدأنا إعداد خطة النمو للسنوات الخمس المقبلة تمهيداً لعرضها واعتمادها من مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث نواصل العمل وفق رؤيةٍ واضحةٍ تستهدف النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين وبناء محفظة استثمارية قادرة على خلق قيمة طويلة الأجل".

وشهد عام 2025 عدداً من الإنجازات الاستراتيجية البارزة للمجموعة، في مقدمتها استكمال التحول إلى شركة قابضة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والنجاح في زيادة رأس المال بتغطية بلغت 618%، وهذا يعكس الثقة القوية التي يوليها المستثمرون للمجموعة. وعلى صعيد الاستثمارات، استحوذت مجموعة سنام القابضة على حصة بنسبة 24% في الشركة الوطنية الطبية للصناعات الاستهلاكية في الكويت، وهي من الشركات الرائدة في سوق المواد الاستهلاكية والخدمات الغذائية والمستهلكات الطبية منذ سنة 1989. أما على الصعيد الإقليمي، فقد استحوذت المجموعة على حصة بنسبة 54% في شركة ادكس بمملكة البحرين، التي يتركز نشاطها في القطاع التعليمي وتمتلك الشركة المذكورة مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما استحوذت على حصة بنسبة 65% في شركة تعليمية بالمملكة العربية السعودية التي تمتلك مدرستين في مدينة الرياض. وتأتي كافة هذه الاستثمارات ضمن توجه المجموعة نحو القطاعات الاستراتيجية التي تتمتع بآفاق نموٍ واعدةٍ داخل دول الخليج.

من جانبٍ آخر، وافقت الجمعية العامة العادية على تقارير مجلس الإدارة والحوكمة ولجنة التدقيق ومراقب الحسابات الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى استقطاع الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025. كما فوّضت الجمعية مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى موعد انعقاد الجمعية العامة القادمة، وبشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وفق القانون رقم 7 لسنة 2010، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وأقرّت تعيين مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2026.

هذا، وتستهدف خطة النمو للسنوات الخمس المقبلة التي تعمل على إعدادها حالياً مجموعة سنام القابضة إلى مواصلة التوسع الإقليمي في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعة والعقارات، وذلك في مسعىً لتعزيز مكانة "سنام" كمنصةً رائدة للاستثمارات البديلة في منطقة الخليج.

نبذة عن مجموعة سنام القابضة

شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك.ع هي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الكويت، تأسست عام 1982 وأُدرجت في بورصة الكويت سنة 2004. ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 22,050,000 دينار كويتي قبل زيادة رأس المال الناتجة عن أسهم المنحة. تركز "سنام" استثماراتها في قطاعات استراتيجية تشمل القطاع الصحي والتعليمي والصناعي والعقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تملك حصص مؤثرة في شركات عاملة في هذه القطاعات، والعمل مع شركائها لخلق قيمة مضافة للمساهمين وخدمة المجتمعات التي تستثمر فيها.

