أهم النتـــائج المالـــية:

بلغ صافي الربح 3,534 مليون جنيه مصري، بنسبة انخفاض قدرها -6 ٪ على أساس سنوي (نتيجة للعائدات الإستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي * النصف الأول من عام 2024).

مليون جنيه مصري، بنسبة انخفاض قدرها ٪ على أساس سنوي (نتيجة للعائدات الإستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي النصف الأول من عام 2024). سجلت ودائع العملاء 103.9مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 23٪ على أساس سنوي.

بلغ إجمالي القروض 59.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 21٪ على أساس سنوي.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 57.0٪، مسجلة تراجع بنسبة 1٪ على أساس سنوي.

سجل معدل الحساب والأدخار إلى إجمالي الودائع 57.2٪، مرتفعًا بنسبة قدرها 2٪ على أساس سنوي.

سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.1٪، بنسبة تغطية بمقدار184.5٪.

مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.4 ٪.

سجل العائد على متوسط الأصول 5.4٪، بنسبة انخفاض قدرها -2.2٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 34.1٪، مسجلاً تراجع بنسبة مقدارها -19٪ على أساس سنوي.

سجل معدل التكلفة إلى الدخل نسبة مقدارها 26٪، بنسبة ارتفاع بلغت 8٪ على أساس سنوي، مشيرا للرجوع لمعدلات الأداء الطبيعيه.

* إستغل كريدي أجريكول مصر العائدات الناتجة عن العمليات الإستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي في الربع الأول من عام 2024 عقب تخفيض قيمة الجنيه المصري، نتيجه لتسوية مدفوعات عمليات الإستيراد المتأخره، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق عائداً استثنائياً لنشاط الصرف الأجنبي، مما أثر إيجاباً على كل من صافي الربح، والعائد على متوسط الأصول، والعائد على حقوق الملكية في النصف الأول من عام 2024.

المنـــاخ الأقتصـــادي:

أشارت آفاق الاقتصاد العالمي إلى حدوث حركة انتعاش مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم داخل الأسواق الرئيسية، وذلك في ظل قيام البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة بمواصلة خفض أسعار الفائدة أو الشروع تدريجياً في ذلك، مع التمسك في الوقت نفسه بنهج حذر يضمن بقاء معدلات التضخم على المسار الصحيح، وخاصة في ضوء استمرار العديد من التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات المتوقعة في حركة التجارة العالمية الناجمة عن التطورات التي طرأت على التعريفات الجمركية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الصعيد المحلي، تتقدم مصر بثبات على مسار التعافي الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نسبة نمو تتجاوز 4٪، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم المدعومة بتأثير سنة الأساس، مما ساهم في الحفاظ على المسار المتوقع وخلق أسعار فائدة فعلية داخل السوق، وهو الأمر الذي هيأ البنك المركزي المصري لإتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال الربع الثاني من عام 2025، وكان لذلك نتائج عظيمة في تعزيز مستويات الثقة في أنشطة الأعمال، مدفوعة باستقرار سوق الصرف الأجنبي ومعدلات السيولة به، وعودة أنشطة الاستيراد وحركه التجارة إلى معدلاتها الطبيعية، علاوة على ما يقدمه كل من صندوق النقد الدولي وشركاء النمو الاستراتيجيين (الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي) من دعم قوي.

كريدى أجريكول مصر يحقق معدلات نموأعمال جيده خلال النصف الأول من عام 2025

شهدت جميع قطاعات الأعمال بكريدي أجريكول مصر معدلات نمو أعمال جيده، حيث سجل إجمالي محفظة القروض نمو بنسبة 21٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 59.3 مليار جنيه مصري، بينما حققت ودائع العملاء ارتفاع بنسبة 23٪ على أساس سنوي لتصل إلى 103.9 مليار جنيه مصري. في حين شهد كريدي أجريكول مصر تراجعًا في معدل صافي دخل الأعمال بنسبة -6٪ على أساس سنوي ليسجل مبلغًا بمقدار 6.5 مليار جنيه مصري، مقارنه بالنمو الإستثنائى لعائدات الصرف الأجنبي - في أعقاب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، وجدير بالذكر أنه باستبعاد ذلك التأثير الاستثنائي لعائدات نشاط الصرف الأجنبي، كان من المفترض أن يسجل صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة 1٪.

وواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج جيده خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بقوة معدلات نمو محفظة الإقراض، والذي يتجلى واضحًا في تسجيل زياده بمقدار 5.8 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو بلغت 16٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات نمواً راسخًا بلغ 13.2 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو مقدارها 25٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالتفاعل القوى مع العملاء، وفاعلية إدارة الإلتزامات، فضلاً عن ضخ تدفقات رأس المال مرتفعة القيمة. كما تجدر الإشارة إلى مواصلة كريدي أجريكول مصر تلبية احتياجات عملائه المتغيرة، وذلك من خلال التركيز الاستراتيجي على توفير الحلول المالية المصممة خصيصًا للعملاء، بالاضافه الى تعزيزعروض منتجاته لتحقيق التنوع في مصادر الدخل.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو قوي في النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 36٪، في حين سجلت الودائع نمو بنسبة 21٪ على أساس سنوي. و جاء هذا الأداء القوى لقطاع التجزئة المصرفية نتيجه لتنفيذ انشطة تسويقية ناجحه وإطلاق منتجات جديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع. شهدت القروض النقدية نمو بنسبة 10٪ على أساس سنوي،. حققت قروض السيارات نمواً بنسبة 233٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد القروض وحجمها.

وعلاوة على ما تقدم، فقد شهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا جيداً بنسبة 9٪ على أساس سنوي و1٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مبادرات تستهدف زيادة العملاء الجدد (من خلال نشاط صرف الرواتب) وإعادة تنشيط قاعدة العملاء، فضلاً عن حملات تسويق للقروض، والبيع التبادلي. و تضمن نشاط البنك لتحقيق تلك الأهداف إطلاق منتجات جديدة مثل الودائع لأجل بأسعارعائد تنافسية، وحسابات "أهلا" التي تستهدف زيادة معدلات الإستحواذ الرقمي وغير الرقمي، بالإضافة إلى حسابات "إكسلانس" لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج القروض النقدية "درايف كاش"، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد)، فضلاً عن المشاركة في الفاعليات التي تنظمها الأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

واصل النشاط التجاري قوة أدائه محققًا المستويات المتوقعة، ودعم هذا الأستقرار فاعلية البنك في خدمة عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء من خلال توفير حلول مالية مناسبة، مما ساهم في نمو قاعدة عملائه النشطين. وظهرت هذه النتيجة الإيجابية واضحة في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 21٪ على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 23٪ على أساس سنوي لتصل إلى 103.9 مليار جنيه مصري.

*استندت نتائج قطاعي الشركات والتجزئة على القوائم المالية المعلنة لكريدي أجريكول مصر.

أداء الربحيــــة

شهد صافي دخل الاعمال تراجعًا متوقعًا في النصف الأول من عام 2025، حيث انخفض بنسبة قدرها -6٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 6,579 مليون جنيه مصري، ويعود ذلك التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة مقدارها -64٪ على أساس سنوي مدفوعة بعائدات نشاط الصرف الأجنبي الإستثنائية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024. كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 1٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والعائدات، والذي تأثر بارتفاع تكلفة التمويل. وعلاوة على ذلك، فقد سجلت العمولات زيادة بنسبة مقدارها 17٪، مدفوعة بأتعاب التجزئة والتأمين المصرفي.

وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 34٪ على أساس سنوي، مدفوعة بتأثير معدلات التضخم على الرواتب ، (متضمنة زيادة الحد الأدنى) والمدفوعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة التسويق . كذلك ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 26٪ من 18.1٪ في النصف الأول من عام 2024 (توجه - نحو المعدلات الطبيعيه)، كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي تراجعًا بنسبة -15٪ ليصل إلى 4,866 مليون جنيه مصري.

وعلاوة على ما تقدم، فقد ارتفع معدل تكلفة المخاطر، حيث سجل مبلغ بمقدار -176 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -88 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بعودة رسوم المخاطر إلى معدلها الطبيعي في النصف الأول من عام 2025 وارتفاع عائدات عمليات استرداد الديون في النصف الأول من عام 2024 ، وبدعم من إدارة البنك الحكيمة للمخاطر.

ونتيجة لما سبق، فقد سجل صافي الربح انخفاضًا بنسبة -16٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى العائدات الإستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي خلال النصف الأول من عام 2024.

وسجل صافي دخل الأعمال انخفاضًا بنسبة -6٪ على أساس ربع سنوي، كذلك تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -9٪ على أساس ربع سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة -6٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة، وتباطؤ أنشطة الرسوم والتداول، والارتفاع الطفيف في في المصروفات التشغيلية نتيجةً للضغوط التضخمية وتكلفة المخاطر الاعتيادية.

*استندت نتائج قائمة الدخل على التقارير الإدارية.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر 2.15٪ في الربع الثاني من عام 2025، وجدير بالذكر أن هذه النسبة لا تزال واحدة من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي ، إضافة إلى ما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، وهوالأمر الذي يعكس ارتفاع جودة محفظة الائتمان بالبنك، فضلاً عن مدى التزامه بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر، وجدير بالذكر أن قوة المركز الإئتماني للبنك قد مًكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح.

وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، ويضمنان قوة المرونة التي يتمتع بها البنك في مواجهة أي صدمات محتملة قد يتعرض لها السوق، فضلاً عن ما يقدماه من دعم كبير يسهم في تحقيق النمو بنجاح.

*يتفق معدل كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، وصافي نسبة التمويل المستقر، والرافعة المالية مع الإقرارات المقدمة إلى البنك المركزي المصري

أهم النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية لأنشطة الأعمال

* استند صافي هامش الفائدة على التقارير الإدارية وصافي ربح السهم بعد إجراء التعديلات ذات الصلة، أي (حصة أرباح الموظفين، وصندوق التنمية المصرفية،............الخ).

التحـــول الرقمــي:

كونه أحد أهم البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فقد واصل كريدي أجريكول مصر تقدمه بفاعلية نحو تعزيز سهولة التجربة الرقمية لعملائه، حيث تم تنفيذ أكثر من 5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع قدرها + 90٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، إلى جانب إجراء 99٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة صادرة عبر تطبيق "انستاباي" منذ مايو2023، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية.

وجدير بالذكرأن كريدي أجريكول مصر قد أحرز خطوات راسخة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وذلك عبر التصميم الجديد لتطبيق الهاتف المحمول banki Mobile، والذى ركز على تحسين تجربة العملاء الرقميه. واتسم التطبيق بدعم معدلات الأمان وسهولة التصفح وميزات متقدمة أخرى. و يُعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية كريدي أجريكول مصر الأوسع للقنوات المتعددة Omni channel، والتي تهدف إلى تقديم نموذج رقمي بالكامل، يعتمد على التفاعل البشري، ويعطي الأولوية للراحة والابتكار وتجربة مستخدم سلسة ، وذلك بفضل مرونة بنيته التحتية ونهج الابتكار المنفتح. ويواصل كريدي أجريكول مصر الاستثمار في القدرات الرقمية، معززًا مكانته الرائدة في السوق، وداعماً الأهداف القومية للشمول المالي والإستدامة.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 48٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة متميزة وصلت إلى 13٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر قد شهد ارتفاع في حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو23٪ خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

واصل كريدي أجريكول مصر خطواته الراسخة نحو تحقيق خارطة طريقه الطموحة للتحول الرقمي، وذلك من خلال إطلاق منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الألكتروني "banki Commerce " قبل أقل من عامين ، ومواصلاً دعم جهود البنك المركزي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية "، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ ما يزيد عن 68 ألف معاملة تجارة إلكترونية عبر البوابة الجديدة منذ إطلاقها، وبحجم تدفقات إجمالية بلغت 200 مليون جنيه مصري حتى تاريخه. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع عملاء الشركات تحسين تدفقاتها من خلال الانضمام إليها.

جائزة أفضل منتجات مصرفية للعملاء 'Most Customer-Centric Banking Products

يعد كريدي أجريكول مصر أول مؤسسة مالية في مصر في الحصول على جائزة "أفضل المنتجات المصرفية تلبيه لإحتياجات العملاء - مصر 2024" من مجلة Global Business Outlook (GBO)، وذلك تقديرًا لالتزامه برضا العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

أنشطة الإستدامة والمسئولية الإجتماعية للشركات

أطلقت مؤسسة كريدي أجريكول مصر شعارها الجديد الذي يتألف من أربعة محاور رئيسية، حيث يرمز الشعار الجديد إلى المحاور الأساسية لأنشطة المؤسسة والتى تتمثل في التعليم، والصحة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والبيئة وتنمية المجتمع. وجدير بالذكر أن هناك أكثر من 125 ألف شخص قد استفاد من مشروعات المؤسسة منذ إطلاقها عام ٢٠١٧ باستثمار تجاوز قيمته ١٤٠ مليون جنيه مصري، حيث أن جميع المشروعات قد صُممت لتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومتواصل.

نبذة عن بنك كريدي أجريكول مصر

يعد بنك كريدي أجريكول مصر (CAE) هو البنك الفرنسي الأوحد في مصر، وتم تأسيس البنك عام 2006، وهو مدرج في البورصة المصرية منذ عام 2015. ويمتلك كريدي أجريكول مصر شركة تابعة واحدة هي الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) بحصة مساهمة تبلغ 99.99٪.

ويواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن الإدارة الحكيمة للمخاطر، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة النمو الأستراتيجي لربحيته من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.

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