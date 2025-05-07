المسؤولون التنفيذيون في هواوي سلطوا الضوء على التحول الاستراتيجي للشركة من التقنيات السحابية الأصلية إلى التقنيات الأصلية للذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت هواوي كلاود، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2025"، محفظتها الشاملة من الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ومع ازدياد تعقيد الهجمات الإلكترونية، توفر هذه الحلول للشركات مستوى غير مسبوق من الحماية بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفي جلسة إحاطة إعلامية نظمتها هواوي كلاود خلال الحدث، سلط الدكتور زو شانغاو، نائب رئيس أعمال الذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الضوء على التحول الاستراتيجي للشركة من التطبيقات السحابية الأصلية إلى التقنيات الأصلية للذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور زو: "بات الذكاء الاصطناعي اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية أعمال هواوي كلاود. ومع تحولنا إلى استخدام تطبيقات مزودة بقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة في بنيتها الأساسية، نساعد الشركات في التصدي للتهديدات المعقدة عبر توفير أنظمة أمنية ذكية وقابلة للتكيف والتطور بوتيرة أسرع من التهديدات نفسها".

وأضاف الدكتور زو: "إن التزام هواوي بالأمن السيبراني وأمن الخدمات يتخطى تركيزها على المصالح التجارية. ويؤكد حصولنا على أكثر من 130 شهادة امتثال أمني في جميع أنحاء العالم، مثل ISO 27001 وISO 27017 وPCI DSS وSOC، على التزامنا بتوفير معايير أمنية رائدة في القطاع عبر مختلف عروضنا".

حلول أمنية أصلية للذكاء الاصطناعي

تستند البنية الأمنية من هواوي كلاود إلى إطار عمل مركزي مع سبع طبقات دفاعية، مما يضمن مرونة عالية للخدمات الأمنية. وتتضمن هذه البنية حلين رئيسيين هما: أمن النماذج الكبيرة، المدعوم بمركز أمن البيانات (DSC)؛ و SecMaster.

وتتضمن التحديات الأمنية الرئيسية التي يعالجها أمن النماذج الكبيرة ما يلي:

• أمن البيئة: بناء نظام حماية للشبكة والهوية والموارد.

• أمن البيانات: منع اختراق وتسريب بيانات التدريب، وضمان حماية الخصوصية أثناء الاستدلال، وحماية سيادة البيانات.

• أمن النموذج: منع سرقة أصول النموذج وتحسين آلية أمن النموذج من خلال التدريب المحسّن.

• أمن المحتوى: التصدي للهجمات السريعة وضمان امتثال المحتوى باستخدام تقنيات العلامات المائية.

• عمليات الأمان: تمكين الوعي الشامل بالوضع الأمني من خلال عرض موحد، والتعاون العالمي، والمعالجة التلقائية، والتحكم في مخاطر المحتوى والعمليات مع توفير شاشة مخصصة لأمن النماذج الكبيرة والتقارير ذات الصلة.

يمثل نظام أمن النماذج الكبيرة المدعوم بمركز أمن البيانات (DSC) إنجازاً بالغ الأهمية في حماية البيانات القائمة على السحابة، وهو مصمم لضمان حماية نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والمعلومات الحساسة للمؤسسات. ويوفر هذا النظام تصنيفاً متقدماً للمعلومات الحساسة باستخدام أنماط تعرُّف نموذجية قائمة على الذكاء الاصطناعي، كما يوفر قدرات استباقية للكشف عن المخاطر الأمنية ومعالجتها، ويستخدم النظام أيضاً تقنية متطورة للعلامات المائية لتتبع التسريبات ومعرفة مصدرها، بالإضافة إلى قدرات الإخفاء الذكي للبيانات الخاصة لتمكين استخدامها بشكل آمن. ويقوم مركز أمن البيانات بدمج جميع العمليات الأمنية ضمن لوحة تحكم موحدة، مما يوفر لفرق الأمن قدرات رؤية وتحكم كاملة في وضع أمن البيانات السحابية.

وفي الوقت نفسه، يعدُّ SecMaster حلاً سحابياً أصلياً يوفر عمليات أمان أكثر ذكاءً وقابلية للقياس، ويساعد على بناء القدرات الأمنية بالاستناد إلى خبرة هواوي لأكثر من 30 عاماً في هذا المجال. ويتضمن هذا الحل أكثر من 300 نموذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات مع قدرة عالية على مواكبة التهديدات الناشئة، بالإضافة أيضاً إلى أكثر من 100 دليل استجابة تلقائية للحد الفوري من التهديدات. ويستخدم هذا الحل سبعة خطوط دفاعية تعمل معا بشكل متناسق لتوفير حماية شاملة مع تنفيذ عمليات أمنية مؤتمتة بالكامل للتقليل من الأخطاء البشرية وزمن الاستجابة.

يعتبر SecMaster تتويجاً للخبرة الأمنية لشركة هواوي كلاود من خلال توظيفه قوة الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمليات الأمنية. وتمكّن هواوي كلاود الشركات من التصدي للجرائم السيبرانية ضمن بيئة التهديدات المعقدة، بما في ذلك الوعي بالحالة الأمنية، وإدارة الأصول، والتحقق الذاتي من الامتثال، وإدارة التهديدات، وإدارة المعلومات والحوادث الأمنية، والتنسيق الأمني، والأتمتة، والاستجابة.

تستضيف هواوي كلاود أيضاً خطابات إعلامية يومي 6 و7 مايو لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تستضيف في 6 مايو جلسة تنفيذية في قاعة الاجتماعات التنفيذية لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان من "هواوي كلاود". وفي 7 مايو، سيشارك إيجل وان، كبير خبراء الأمن لرقمنة الشركات والتحول السحابي لدى هواوي كلاود، في جلسة نقاشية مرموقة للقادة الحكوميين لاستكشاف دور الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الأمن السيبراني الوطنية.

وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الرئيسي لمعرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2025"، تستعرض هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حلولها الشاملة للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في القاعة رقم 5، الجناح A180 في مركز دبي التجاري العالمي. وينعقد معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2025" خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، وهو الحدث الأبرز في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 25,000 متخصص في الأمن السيبراني من أكثر من 160 دولة؛ لبحث سبل مواجهة التحديات المتزايدة في عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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