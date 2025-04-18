القاهرة، مصر ــ يسرّ الخطوط الجوية القطرية أن تستعرض أحدث الابتكارات في قطاع الطيران في معرض سوق السفر العربي (ATM)، دبي 2025، وذلك من خلال تقديم مقصورة كيوسويت - الجيل الجديد، النسخة الأحدث من مقاعد درجة رجال الأعمال الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والحاصلة على براءة اختراع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن للزوار والجهات العارضة تجربة أحدث منتجات الخطوط الجوية القطرية وأكثرها تميزاً في قطاع الطيران في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.

ومن خلال تصميم مقصورة كيوسويت – الجيل الجديد، أرست الناقلة القطرية مرة جديدة معياراً جديداً في مجال الابتكار في السفر وتجارب درجة رجال الأعمال، وذلك بتوفير مساحة اجتماعية تعدّ الأرحب في مجال السفر جواً لأربعة مسافرين في المقصورة ذات التصميم الرباعي القابلة للتعديل، ومسافرين اثنين في المقصورة المزدوجة. كما تحتوي جميع المقصورات على شاشات ترفيهية OLED بدقة 4K قابلة للتحريك على متن الطائرة يمكن نقلها لربط الأجنحة الفسيحة والخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع زوار معرض سوق السفر العربي (ATM) مدعوون لتجربة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص بما يناسب المسافرين مع مقصورة كيوسويت – الجيل الجديد المتميزة، بما في ذلك الإضاءة المحيطة وعناصر التحكم في الخصوصية، وصولاً إلى خدمة ذات تصنيف الخمس نجوم مع ميزة "توضيب الأسرَّة" الخاصة بالخطوط الجوية القطرية. كما تتميز كل من المقصورات الرباعية والمزدوجة بمساحة أكبر لتناول الطعام وفواصل خصوصية أطول يتم التحكم فيها رقمياً، مما يدل على اهتمام الناقلة القطرية براحة المسافرين جوّاً.

ومن خلال شعار سوق السفر العربي لهذا العام، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، ستسلط الخطوط الجوية القطرية الضوء على استثماراتها المستمرة في التكنولوجيا وتجربة العملاء، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطيران.

وتدعو الخطوط الجوية القطرية جميع زوّار وضيوف معرض سوق السفر العربي إلى زيارة جناحها في مركز دبي التجاري العالمي، الجناح ME 1420 بين القاعة 3 و4.

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