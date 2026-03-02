أعلنت اليوم ڤالمور القابضة (كود التداول VLMR.CA و VLMRA.CA في البورصة المصرية | VALMORE.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمار رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقد نجحت الشركة في تحقيق إيرادات بقيمة 685 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 24%، مدفوعة بنمو الإيرادات في معظم قطاعات الشركة إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مبادرات تحسين هيكل المحفظة الاستثمارية. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 322 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025. وقد ساهمت القطاعات المتنوعة الأخرى بالمجموعة والتي استفادت من المكاسب الملحوظة المحققة من المبادرات المستمرة لتحسين هيكل المحفظة، في دعم نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك. واستقر صافي الربح على أساس سنوي عند 186 مليون دولار أمريكي وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 161 مليون دولار أمريكي بدعم من المكاسب القوية الناتجة عن النمو التشغيلي القوي وتحسين هيكل المحفظة الاستثمارية. وتجدر الإشارة إلى أن صافي ربح عام 2024 تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 54.5 مليون دولار أمريكي. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2025 مدعومة بالأداء القوي على خلفية تحسن الأوضاع التشغيلية وارتفاع أسعار التصدير. كما سجل صافي الربح نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 49.4 مليون دولار أمريكي على الرغم من ارتفاع أرباح فترة المقارنة خلال الربع الأخير من عام 2024 والتي تضمنت مكاسب من فروق العملة وبنود أخرى غير متكررة.

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2025، أعرب لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة ڤالمور القابضة عن سعادته بالأداء القوي الذي أحرزته الشركة خلال عام 2025، والذي كان بمثابة خطوة محورية في مسيرة التحول الاستراتيجي لشركة ڤالمور القابضة ، والتي تعكس انطلاقتها نحو مرحلة جديدة من التحول إلى منصة استثمارية رائدة على الساحة الإقليمية وذات توجه عالمي. ويعكس تغيير العلامة التجارية إلى "ڤالمور القابضة" هذا التحول الاستراتيجي، والذي يهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية للمجموعة، وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق الدولية، والمساهمة في خلق القيمة المستدامة على المدى الطويل في ظل بيئة عالمية دائمة التغير.

وأضاف الخرافي أن الشركة واصلت العمل بنجاح، على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، تحت اسم "الشركة القابضة المصرية الكويتية" ، حيث نجحت في بناء محفظة استثمارات متنوعة تضم مجموعة من أبرز الشركات الرائدة، تركيزًا على السوق المصري. وقد أثمرت هذه الأسس الراسخة عن تزويد المجموعة بقدرات تشغيلية هائلة، وخبرات واسعة، ودراية عميقة بمقومات السوق، ليظل هذا الإرث العريق بمثابة الركيزة الأساسية التي يقف عليها الأداء القوي للمجموعة. وبالتوازي مع ذلك، أدت التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية وتقلبات أسعار الصرف وتطلعات المستثمرين المتطورة إلى ترسيخ أهمية التوسع الجغرافي لتعزيز المرونة التشغيلية وتنمية مصادر الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية.

وأشار الخرافي إلى أن مجلس الإدارة يتبنى استراتيجية لإعادة ترسيخ مكانة الشركة ترتكز على توجيه مسار المجموعة استراتيجيًا وتعزيز الإطار المؤسسي لممارسات الحوكمة، بما يتماشى مع رؤية واضحة على المدى الطويل لتحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة. ويأتي تغيير اسم الشركة إلى "ڤالمور القابضة" كجزء لا يتجزأ من رحلة التحول التي تتبناها الشركة، وهو ما يعكس التزامها بالإدارة الرشيدة لتخصيص رأس المال، وترسيخ قوتها المؤسسية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من الأسواق.

وفي ختام حديثه، أكد الخرافي أن اسم "الشركة القابضة المصرية الكويتية" يعكس الإرث العريق الذي تعتز به الشركة ، كما أن اسم "ڤالمور" يجسد طموحاتها المستقبلية لتأسيس منصة استثمارية أكثر توازنًا ومرونة ، تتمتع بتواجد جغرافي على نطاق واسع ومزيج قوي من الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية، وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وتدخل "ڤالمور" هذه المرحلة الجديدة استنادًا إلى أسس راسخة، ومدعومة بأولويات استراتيجية أكثر وضوحًا، وقدرات مؤسسية قوية، والتزام مشترك بالتنفيذ المنضبط. وتماشيًا مع إطار الشركة المنضبط لتخصيص ولإدارة رأس المال الذي تنتهجه المجموعة والتزامها بتحقيق عائدات مستدامة للمساهمين، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد عن العام المالي 2025، على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية للحصول على الموافقة.

ومن جانبه أعرب جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة عن اعتزازه بالنتائج القوية التي أحرزتها المجموعة خلال عام 2025، مدفوعة بمواصلة إحراز تقدم ملموس على صعيد تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والأداء التشغيلي القوي بمختلف قطاعات محفظتها الاستثمارية. وعلى مدار العام، واصلت الشركة التركيز على تعزيز المنصات الرئيسية وتنمية مصادر الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية والمضي قدمًا في تنفيذ خطط تعزيز هيكل المحفظة الاستثمارية، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق أمام "ڤالمور" لمواصلة الانطلاق في مسيرة النمو.

وعلى صعيد النتائج المجمعة، حققت "ڤالمور" نموًا قويًا خلال عام 2025، وهو ما يؤكد قوة محفظتنا الاستثمارية التي تتسم بأعلى مستويات الجودة ومرونة نموذج أعمال الشركة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 685 مليون دولار، مدعومة باستقرار هوامش الأرباح، حيث بلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 47% وسجل هامش صافي الربح 27%. وقد أثمر هذا الأداء عن استقرار مستويات صافي الربح بوجه عام لتتماشى مع معدلات العام السابق، على الرغم من عدم تحقيق المكاسب الاستثنائية من فروق العملات الأجنبية التي تم تسجيلها خلال عام 2024. وتعكس هذه النتائج قدرة "ڤالمور" على خلق قيمة مستدامة عبر مختلف البلدان التي تعمل بها وتحقيق عائدات تتجاوز تقلبات الأسواق.

وعلى صعيد قطاع الأسمدة، حققت شركة "الإسكندرية للأسمدة" أداءً قويًا على مدار العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي، مدعومة بتحسن إمدادات الغاز وارتفاع أسعار تصدير اليوريا عالميًا. كما حافظت شركة "سبريا مصر" على نمو قوي في الإيرادات خلال العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 33% على أساس سنوي، مدفوعة بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية وزيادة مساهمة الصادرات. وفي قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، سجلت شركة "نات إينرجي" نموًا في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي خلال عام 2025، مدعومة بالتوسع في خدمات توصيل الغاز للمنازل التي تتميز بهوامش ربح أعلى. وحققت شركة "كهربا" نموًا في الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي خلال العام، مدعومة بمرونة الطلب وارتفاع أحجام التوزيع في مناطق الامتياز التابعة لها. وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، حافظ "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" على أداء مرن، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومًا باستقرار معدلات الإنتاج وارتفاع هوامش الأرباح.

وأضاف روك أن عام 2025 يمثل نقطة فارقة لشركة "النيل للأخشاب"، فبعد بدء الإنتاج التجاري، انتقل المصنع حاليًا إلى مرحلة زيادة مستويات التشغيل التجاري، مع توقعات بتحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال عام 2026.

وأشار روك إلى أن الشركة واصلت تنمية عملياتها في مجال توزيع الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية عقب بدء الإمداد التجاري في وقت سابق من عام 2025. وقد شهد حجم استهلاك الغاز ارتفاعًا يتماشى مع نمو طلب من جانب العملاء.

كما نجحت الشركة خلال العام في إتمام الإغلاق المالي للاستثمار الجديد في المملكة المتحدة "إندوليس" (Endolys) والذي يمثل أول توسع رئيسي خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد بدأت الشركة في توظيف رأس المال في هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز قدرة الشركة على بناء منصة قابلة للتوسع لتوفير عائدات بالعملات الأجنبية بما يتماشى مع التوجهات العالمية للاستدامة.

ومع دخول عام 2026 تحت مظلة "ڤالمور القابضة"، أكد روك أن الشركة تمضي قدمًا في تعزيز مرونة المحفظة الاستثمارية وتحقيق مزيج قوي من الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية ومحركات نمو متعددة في مختلف منصاتها. مشددًا على أولوية الشركة التي تتمثل في تحقيق التنفيذ المنضبط، وإعادة تدوير رأس المال، وبناء مشروعات قابلة للتوسع وتحقق عوائد مرتفعة بما يضمن خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

قطاع الأسمدة | شركة "الإسكندرية للأسمدة"

بلغت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" 251 مليون دولار خلال عام 2025، وهو نمو سنوي بنسبة 18%، مدفوعة بالارتفاع الذي شهدته أسعار اليوريا عالميًا، حيث بلغ متوسط السعر 423 دولارًا للطن، وهو نمو بمعدل سنوي 24%. كما سجل مجمل الربح 97.6 مليون دولار، وهو نمو سنوي بنسبة 26%، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي بمقدار 3 نقطة مئوية خلال عام 2025، ليصل إلى 39% وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتسجل 119 مليون دولار، حيث حافظت على هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 47%. ومن ناحية أخرى، بلغ صافي الربح 86.2 مليون دولار وهو نمو بمعدل سنوي 6%، مصحوبًا بهامش صافي ربح 34% خلال عام 2025.

وتشير التوقعات إلى تحسن الأداء المالي في ظل الجهود الاستباقية التي تتخذها الحكومة لضمان الحفاظ على إمدادات الغاز الطبيعي وكذلك ارتفاع أسعار اليوريا عالميًا، في ظل مقومات العرض والطلب المواتية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق التصدير الرئيسية إلى جانب التطورات التنظيمية الإيجابية والتي تشمل المعاملة التفضيلية المتوقعة للأسمدة المصرية بموجب آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي.

قطاع البتروكيماويات | شركة "سبريا مصر"

بلغت إيرادات شركة "سبريا مصر" 177 مليون دولار خلال عام 2025، وهو نمو بمعدل سنوي 33% بالدولار الأمريكي و49% بالجنيه المصري، مدفوعة بزيادة حجم المبيعات، وذلك على خلفية استراتيجية إدارة الشركة لتعزيز حصتها السوقية. وبلغ هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19% و20% على التوالي خلال عام 2025. كما سجل صافي الربح 33.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 19%.

وتحظى شركة "سبريا مصر" بتوقعات إيجابية على المدى المتوسط مدعومة باستقرار الأوضاع التشغيلية ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية. وتستفيد الشركة من تحسن انضباط التسعير في القطاع بعد تمديد تدابير مكافحة الإغراق على واردات منتجات الفورمالديهايد (SNF). وتتوقع الشركة مزيدًا من النمو في المستقبل، خاصة في ظل التي تشير إلى تحسن مستويات الطلب الناتج عن انتعاش مشروعات التشييد والبناء في مصر وزيادة مساهمة الصادرات بالإضافة إلى العودة التدريجية لتكاليف المواد الخام إلى مستوياتها الطبيعية وهو ما سيساهم بدوره في التعافي التدريجي لهوامش الربحية.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "نات إينرجي"

ارتفعت إيرادات شركة "نات إينرجي" بمعدل سنوي 20% بالدولار الأمريكي لتسجل 75.4 مليون دولار خلال عام 2025، مدفوعًا بالنمو الكبير في خدمات توصيل الغاز وبصفة خاصة العائلات من ذوي الاستخدام المرتفع. وقد نجحت الشركة في تحسين مستويات الربحية، وهو ما انعكس في ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتسجل 22.9 مليون دولار وهو نمو سنوي بمعدل 32% بالدولار الأمريكي و45% بالجنيه المصري، مصحوبة بنمو هامش الأرباح التشغيلية بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 30%. وبلغ صافي الربح 25.2 مليون دولار خلال عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح 33%.

ومن المتوقع أن تواصل شركة "نات إينرجي" تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدعومة بتركيز الإدارة على التوسع في خدمات توصيل الغاز للمنازل، مع التركيز على العملاء من القطاعين السكني والصناعي ذوي القيمة العالية والذين يساهمون في تحقيق هوامش ربح أعلى لضمان استدامة هوامش الربحية الإجمالية.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "كهربا"

شهدت إيرادات شركة "كهربا" نموًا ملحوظًا خلال عام 2025 بمعدل سنوي 18% بالدولار الأمريكي، وذلك على خلفية الأداء القوي لأنشطة توزيع الكهرباء، مدفوعًا بالنمو القوي في أحجام التوزيع بنسبة سنوية 128% و75% على أساس ربع سنوي. وبلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 19% و21% على التوالي خلال عام 2025. وبلغ صافي الربح 8.47 مليون دولار خلال عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح 13%.

ولا تزال الشركة تنفرد بمقومات نمو واعدة، مدعومة بخططها التوسعية في أنشطة توزيع الكهرباء، ومن بينها الاستثمار في الحصول على مناطق امتياز جديدة وتوسيع نطاق المناطق الحالية، إلى جانب استكشاف فرص الاستحواذ المحتملة في المناطق التي تحظى بمقومات نمو واعدة، وكذلك اقتناص فرص الاستحواذ الواعدة للاستفادة من نمو الطلب على الأنشطة الصناعية.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" 61.3 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس استقرار الطاقة الإنتاجية. وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 6% ليسجل 37.2 مليون دولار خلال عام 2025، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية على أساس سنوي ليسجل 61%، بينما سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 49.1 مليون دولار خلال عام 2025، مصحوبًة بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 80%. وبلغ صافي الربح 33.3 مليون دولار وهو نمو سنوي بمعدل 7%، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح إلى 54%.

استدامة العمليات التشغيلية وفرص النمو لدى شركة "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" تستفاد من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، وذلك إلى جانب الحصول على منطقة امتياز جديدة قريبة ضمن محطة المعالجة المركزية في رمانة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق سعر ثابت جديد للغاز، والذي تم اعتماده في نوفمبر 2025، على كميات الغاز الإضافية الناتجة عن المشروعات الجديدة، بدءًا من المرحلة الرابعة والمقرر أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات المتنوعة الأخرى

وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات المتنوعة الأخرى، فقد سجل القطاع إيرادات بقيمة 57.2 مليون دولار، ليتجاوز ضعف مستواه على أساس سنوي بزيادة نسبتها 112%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالمكاسب الناتجة عن برنامج تحسين أداء المحفظة الاستثمارية للمجموعة، والذي شمل بيع مجموعة من الأصول، والتخارج الجزئي من بعض الاستثمارات، ورد مخصصات انخفاض القيمة. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي شركة "المهندس للتأمين" 95.7 مليون جنيه خلال عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 38%، مدعومًا بالأداء القوي لأنشطة ضمان الاكتتاب وتحسن العائد الاستثماري. بينما حققت شركة "بدايتي" صافي ربح الخاص بمساهمي الشركة قدره 106 مليون جنيه خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 59% على أساس سنوي، مدفوعًا بمواصلة التوسع في محفظتها والالتزام بالإدارة الرشيدة للمخاطر.

وتتطلع الإدارة إلى مواصلة تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالمبادرات المستمرة لتحسين هيكل المحفظة الاستثمارية، والتي تركز على إعادة تدوير رأس المال، وبيع بعض الأصول، والتخصيص المنضبط لرأس المال. وبالتوازي مع ذلك، بدأ مصنع إنتاج ألواح الخشب (MDF) التابع لشركة "نايل وود" المراحل الأولى من التشغيل التجاري، مع التقدم بخطى ثابتة نحو زيادة مستويات الإنتاج. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في نمو الإيرادات وتوليد التدفقات النقدية التشغيلية بشكل ملموس خلال عام 2026، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي والاستفادة من المقومات السوقية لإحلال الواردات.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.valmore.com

نبذة عامة عن ڤالمور القابضة

ڤالمور القابضة (كود التداول VLMR.CA وVLMRA.CA في البورصة المصرية | VALMORE.KW في بورصة الكويت) واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة عام 1997 على أيدي مجموعة من أبرز رجال الأعمال الكويتيين والمصريين، ولديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمس قطاعات رئيسية بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والبنية الأساسية والأسمنت وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وخدمات التمويل غير المصرفي. وتلتزم الشكة بتعظيم القيمة الاستثمارية من خلال تنويع استراتيجيتها الاستثمارية ومرونة نموذج أعمالها، مما يمكنها من التكيف مع التحديات السوقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتحقيق النجاح على المدى الطويل. وتتمتع ڤالمور القابضة المدرجة بالسوقين المصري والكويتي بفريق إداري متميز يتمتع بسجل حافل في العديد من القطاعات والأسواق حول العالم، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق عائدات جذابة للمساهمين من خلال الأداء المميز للسهم الذي تجاوز أداء السوق وتوزيعات الأرباح التي تتماشى مع ذلك الأداء الجيد، مدعومًا بمحفظة استثمارية متنوعة ذات قدرة فائقة على توليد تدفقات نقدية.

-انتهى-

#بياناتشركات