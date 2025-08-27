دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت تالي سوليوشنز، المورد العالمي الرائد لحلول إدارة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز تالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2025 في دولة الإمارات. وتعد هذه المبادرة السنوية الرائدة منصة لتكريم رواد الأعمال والشركات الصغيرة التي أظهرت مستويات استثنائية من الابتكار والتميّز عبر قطاعات وفئات متنوعة.

استقبلت نسخة هذا العام أكثر من 1500 ترشيح من الشرق الأوسط وأكثر من 20,000 ترشيح على مستوى العالم، مما يعكس توسع نطاق المبادرة وتعزيز مكانتها داخل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد جرى تكريم الفائزين عبر خمس فئات رئيسية خلال حفل كبير في دبي، بحضور اللاعب الدولي السابق للكريكيت سريسّانث، والسيد أنكور أغاروال، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة BnW Developments، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات.

وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار، تشكّل جوائز تالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منصة لتسليط الضوء على الرواد الذين يساهمون في تشكيل ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي والتنافسي في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نوبور غويانكا، المديرة التنفيذية لشركة تالي سوليوشنز: "جوائز تالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي طريقتنا للاحتفاء بمرونة وشجاعة وتأثير رواد الأعمال والشركات الصغيرة. إنها منصة تسلط الضوء على قصصهم وتجمعهم معاً في مجتمع يتعلم وينمو ويحدث تغييراً حقيقياً – بما يتجاوز حدود الجائزة نفسها."

وأضاف السيد فيكاس بانشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تالي سوليوشنز: "لطالما كانت الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار، وتقف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قلب هذا النجاح. ومع الخطوات الجريئة التي تتخذها الحكومة لتسريع ريادة الأعمال والتحول الرقمي، باتت هذه الشركات مزدهرة محلياً وتتماشى مع المعايير الدولية في الوقت ذاته. ومن خلال جوائز تالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نفخر بالاحتفاء بالأفراد والمؤسسات التي تجسد هذا الطموح والتميّز، مع تأكيد التزامنا بدعم رحلتهم المستقبلية."

وقد جاءت نسخة هذا العام بدعم من Pay10، الرائدة في مجال التمويل المفتوح في الإمارات، كشريك للدفع. وتُعد Pay10 منصة مبتكرة لوسائل الدفع البديلة، تعمل على إحداث تحول في طريقة تحصيل التجار لمستحقاتهم. وهي مرخّصة من مصرف الإمارات المركزي، وتوفر تسويات فورية وتكاليف معاملات أقل عبر الاستفادة من البنية التحتية المحلية المنظمة.

شملت قائمة الفائزين من دولة الإمارات عدداً من رواد الأعمال المتميزين، من بينهم نُويل كاتيس أومامالين صاحب شوكولاتة دبي الشهيرة وDJ Buddha. وجاءت الأسماء المكرّمة كما يلي:

قادة الأعمال: منير الوفاء مجموعة الوفاء، ساتيا كاليان ييرامسيتي تيليبو للاتصالات، نيتين كومار أغاروال جي تي جي سي للخدمات التقنية، عبد العزيز الحارثي شركة فليكسيبال للتعبئة، وأبو عامر مجموعة شركات ميسان.

نساء متميزات: فيكتوريا لابدون من جاردن أوف نولدج، جوي إليزابيث باكنر من باكنر للتعليم، الدكتورة ماري جين ألفيرو المهدي من مجموعة شركات برايم، بهافيكا تاداني شركة بريانكارا، ورشمي غورباكاني من سي بي ام اي للاستشارات.

روّاد التحول الرقمي: ديراج هيندوجا من دكتور كارز للصيانة، راهيس الدين أبو من ترانس أوشن للخدمات البحرية، محمد عدنان أرشد من مانهور للمطابخ، كاشف أحمد خان من شركة بيكو، وكوينتين بيكاردو من تاس للاستشارات.

روّاد الأعمال الإلكترونية: براتيبا تيواري من براشا لايف ستايل، روتشيتا سينغ من روشيتا نيوتريباكس، شويتا بورا من ذا مايد اون ايرس، أنوباما جوخالي وباتول تمباوالا من اب سايكل لمشروعات المسؤولية الاجتماعية، ودي جي بودا.

روّاد الجيل الجديد: برافين راي من كويك كارت للخدمات العامة، نُويل كاتيس أومامالين من نويل كاتيس لتجارة المواد الغذائية، مفدّل فوهارا من راج للتسويق، نافين كومار ريدي يلورو تيكي مايا، وراهول جشني سي اس ار اتش للأزياء.

وتواصل جوائز تالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامًا بعد عام دورها كمصدر إلهام ومنصة للنمو والاعتراف بإسهامات رواد الأعمال من خلال تسليط الضوء على قصصهم وتحفيز المزيد من النجاحات في الاقتصاد المحلي والعالمي

نبذة عن تالي سوفتوير سوليوشنز ش.م.ح

تُعد شركة تالي سوفتوير سوليوشنز ش.م.ح بمثابة شركة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وهي معتمدة من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية. تواجدت "تالي" في منطقة الخليج على مدى العقد الماضي، وساعدت أكثر من 70,000 شركة في الدولة على تلبية احتياجاتها في المحاسبة وإدارة المخزون والامتثال. منذ تأسيسها عام 1986، أحدثت منتجات "تالي" البسيطة والقوية في آنٍ واحد ثورة في طريقة عمل الشركات. وبفضل ابتكاراتها الرائدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، أصبحت "تالي" رمزَا للريادة التقنية. وتخدم اليوم أكثر من 2.6 مليون شركة حول العالم، ويستخدم حلولها أكثر من 7 ملايين مستخدم في أكثر من 100 دولة.

