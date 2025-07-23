نمو الإيرادات في النصف الأول بنسبة 41% على أساس سنوي، وصافي الأرباح يرتفع بنسبة 16 %

محفظة مشاريع تبلغ 49.9 مليار درهم، وتشمل مشاريع جديدة قيد التنفيذ بقيمة 13.9 مليار درهم

محفظة مشاريع تبلغ 49.9 مليار درهم، وتشمل مشاريع جديدة قيد التنفيذ بقيمة 13.9 مليار درهم بدء التشغيل الكامل لمركز التصنيع المتطورة بمساحة 400,000 مترمربع في المملكة العربية السعودية

تمديد اتفاقية طويلة الأجل مع شركة أرامكو السعودية، استمرارًا للشراكة الاستراتيجية التي تركز على المشاريع البحرية في المملكة العربية السعودية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "ان ام دي سي انيرجي" والمدرجة فى سوق أبوظبى للاوراق المالية تحت الرمز (ADX: NMDCENR)، والتابعة ل"مجموعة إن إم دي سي"، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2025، مما يعكس نمواً مستداماً وأداءً تشغيلياً مدروساً، على الرغم من التحديات في ظروف السوق.

وقد واصلت "ان ام دي سي انيرجي" خلال النصف الأول من العام، توسيع حضورها الإقليمي، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتنويع مصادر إيراداتها، محققة نمواً بنسبة 41% في الإيرادات لتبلغ 8.2 مليار درهم، وارتفاعاً بنسبة 16% في صافي الأرباح ليصل إلى 583 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبفضل العقود الجديدة التي بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبلوغ رصيد المشاريع قيد التنفيذ 49.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، تواصل ان ام دي سي انيرجي سعيها لاقتناص الفرص التي تتماشى مع الطلب في السوق واستراتيجيتها طويلة الأمد، حيث وصل إجمالي المشاريع في طور الترسية إلى 66 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني.

وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12% ليبلغ 366 مليون درهم، بدعم من الزخم المستمر في أنشطة المقاولات الهندسية والتصنيع.

وشهد هذا الربع التشغيل الكامل لمركز التصنيع المتطور التابعة ل "ان ام دي سي انيرجي" في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، والتي تبلغ مساحتها 400,000 متر مربع. وتعزز هذه المنشأة قدرات الشركة في مشاريع المقاولات البحرية ومشاريع الهندسة والبناء والتوريد في مختلف أنحاء المنطقة، مما يدعم تنفيذ المشاريع الحالية والنمو المستقبلي.

وقال السيد محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة ان ام دي سي انيرجي:"يُجسد تقدمنا خلال هذا الربع الدور المحوري الذي تلعبه ان ام دي سي انيرجي في بناء القدرات الصناعية الإقليمية بوتيرة متسارعه وعلى نطاق واسع، فيما نمضي في مسار استراتيجي يركز على المبادرات المستقبلية والنمو المستدام. هذه ليست مجرد شراكات، بل هي اللبنات الأساسية للقيمة طويلة الأمد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ نستثمر في نقاط قوتنا الأساسية والفرص الناشئة لدفع عجلة النمو وتحقيق التميز التشغيلي لنكون في طليعة قطاع الطاقة المتغير."

وأضاف المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة ان ام دي سي انيرجي:"نواصل الارتقاء بمستوى التميز والتوسع في عملياتنا. وقد عملنا على تطوير الشراكات المحلية، ووسعنا قدراتنا التصنيعيه الإقليمية، ودشنا إحدى أكثر الساحات تطوراً في منطقة الخليج. وتمكن هذه الخطوات ان ام دي سي انيرجي من تنفيذ مشاريع الهندسة والبناء والتوريد الأكثر تعقيداً بسرعة وفى نطاق أوسع. نحن نبني المرحلة التالية من نمونا بالدقة والطموح والتأثير، لنُشكّل عالماً تلتقي فيه البنية التحتية مع مفاهيم التميز."

كما تواصل شركة "إن إم دي سي إنيرجي" تعزيز علاقتها مع أرامكو السعودية من خلال تمديد اتفاقيتها طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات، مع خيار تمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية. ويعزز هذا التمديد دور شركة "ان ام دي سي انيرجي" في دعم مشاريع أرامكو البحرية والمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

كما حصلت الشركة على جائزة التميز في القيمة المحلية المضافة للمحتوى ضمن فئة "المصنعين شبه الحكوميين"، وذلك خلال منتدى "اصنع في الإمارات" الذي أقيم في أبوظبي. وذلك تقديراً لاعادة استثمارها الذي بلغ 17 مليار درهم إماراتي في اقتصاد دولة الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الموردين المحليين، والمساهمة في تنمية الكفاءات الوطنية.

وبفضل أكثر من 50 عاماً من الخبرة وسجل حافل في تنفيذ المشاريع بنجاح، وبالاعتماد على ركيزتين استراتيجيتين، هما التوسع الجغرافي في الأسواق وتعزيز القدرات تمضي ان ام دي سي انيرجي بخطى واثقة نحو تحقيق مكاسب أكبر بينما تستكشف فرص نمو جديدة وتوسع حضورها العالمى.

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