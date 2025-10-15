إطلاق ثلاث حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الاستثمار وتوفير رؤى فورية حول الأسواق في دولة الإمارات

بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، تعزز مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أطر التعاون لتقديم خدمات رقمية متكاملة، تركّز على ترسيخ ثقافة المعرفة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق ثلاث حلول جديدة مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2025، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي عقدت فعالياته في دبي.

تستفيد الأدوات الجديدة، وهي "الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، و"وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، و"تم للمستثمرين لسوق أبوظبي للأوراق المالية"، من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي المالي، وزيادة شفافية السوق، وتعميق الشمول المالي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتعكس هذه الحلول التزام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، التي تهدف إلى جعل إمارة أبوظبي أول حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بحلول 2027. وقد تم تطوير هذه الحلول بالتعاون مع شركاء رئيسيين، من ضمنهم منظومة "تم" والجهات القضائية المعنية، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوفير خدمات رقمية متكاملة، تتمحور حول الإنسان، وتواكب تطلعات المستقبل.

ومن خلال مواءمة هذه المبادرات مع النهج الابتكاري الهادف الذي تتبناه حكومة أبوظبي، والذي يقوم على تمكين الأفراد بالذكاء الاصطناعي بدلاً من استبدالهم، ترسّخ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية دورها في خدمة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، مؤكدة التزامها بدعم التنافسية العالمية للإمارة كمركز مالي موثوق قائم على التكنولوجيا الحديثة.

وتوجه مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي ساهمت في إنجاح هذه الخدمات، مؤكدةً أهمية النهج التعاوني والموحد في دفع مسيرة الابتكار والتنمية الوطنية على كافة المستويات.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" – دائرة التمكين الحكومي: "نسعى من خلال التعاون الاستراتيجي مع كافة شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى توسيع نطاق الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل على منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم" أكثر من 1100 خدمة، تتيح للمتعاملين تجربة أكثر سهولة وكفاءة عبر منصة شاملة ومتكاملة، ومع إضافة (تم للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، نواصل العمل على تسهيل حياة أفراد المجتمع، بما فيهم المستثمرين وروّاد الأعمال، فالهدف من الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية عبر منصة موحدة، هو جعل الخدمات أكثر قرباً إلى كافة مكونات وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي".

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "لا تقتصر أهمية مقاربتنا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على تعزيز وتحديث الأداء التشغيلي، بل تمثّل رافداً مباشراً للاستراتيجية الرقمية لإمارة أبوظبي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وبُنيتنا التحتية للأسواق، فإننا نعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لسوق رأس المال، وتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى الإفصاحات والمعلومات الجوهرية، مما يضع أسساً راسخة لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً في أبوظبي. وسنواصل إطلاق المزيد من المبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القطاع والمستثمرين. وبصفتنا أحد الركائز المالية الرئيسية في أبوظبي، نؤكد التزامنا بالمساهمة في جهود تنمية وتنويع الاقتصاد، ودعم مسيرة التحوّل نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة".

وتعكس هذه الرؤية التطلعات الأوسع لإمارة أبوظبي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للخير والشفافية والمسؤولية والنمو القائم على تمكين الإنسان، بما يضمن أن تُسهم التكنولوجيا في تعزيز الرفاهية وتوسيع الفرص وتحقيق التمكين الاقتصادي.

"تم" للمستثمرين لسوق أبوظبي للأوراق المالية

مع انضمام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منظومة "تم" الرقمية الموحدة في أبوظبي، أصبح الآن بإمكان 11مليون مواطن ومقيم وشركة في الدولة الوصول إلى أسواق رأس المال بسهولة تامة. ويستطيع المستخدمون الآن التسجيل للحصول على رقم المستثمر الوطني باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية والتحقق من الهوية الرقمية، والذي يمكنهم من بدء التداول، والوصول إلى محافظهم في السوق، واستعراض توزيعات الأرباح النقدية، وإدارة ملفاتهم الشخصية، والاستفادة من معلومات لحظية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية قائمة على بيانات دقيقة. وترسخ هذه المبادرة جهود السوق المتواصلة لتمكين المستثمرين، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي متصل.

الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يقوم حل "الرؤى المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي" بتحويل الإفصاحات المؤسسية الطويلة والمعقّدة إلى ملخصات موجزة وسهلة الفهم باللغتين العربية والإنجليزية. وبالاعتماد على نماذج لغوية متقدمة، يمكن للمستخدمين خلال ثوانٍ معدودة استخلاص أبرز المعلومات من التقارير التي كانت تتطلب ساعات من التحليل اليدوي. ويشمل النظام تحسينات مثل ملخصات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات محادثة تفاعلية، ما يوسّع نطاق الوصول إلى المعلومات للمستثمرين والمحللين وكافة المعنيين.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تسهيل الوصول إلى معلومات الإفصاحات المالية، بل وتشمل أيضاً الإعلانات من المصدرين، والتقارير ربع السنوية، وملخصات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغير ذلك من التقارير، مما يساهم في تعزيز الشفافية لجميع المشاركين في السوق.

وكيل أوامر المحكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يُعد هذا الحل نقلة نوعية في تسريع تنفيذ أوامر المحاكم المتعلقة بالأوراق المالية، إذ خفّض متوسط وقت المعالجة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق فقط. كما يساهم أيضاً في تبسيط المهام اليدوية المعقدة، والحد من الأخطاء البشرية، وتعزيز سرعة معالجة البيانات غير المهيكلة الواردة من مصادر متعددة لدعم الإجراءات القضائية، ما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.

وتعكس هذه المبادرات الدور الجوهري الذي تضطلع به مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في بناء منظومة رقمية متكاملة ترسخ ثقافة المعرفة، وتقوم على تعاون الجهات الحكومية والخاصة لبناء أنظمة ذكية قابلة للتعلّم والتكيّف، بما يسهم في خدمة المجتمعات بكفاءة وفاعلية أكبر.

ومن خلال تحويل الأنظمة المعقدة إلى خدمات ذكية استباقية قادرة على الفهم، تسهم المجموعة في بناء اقتصاد يقوم على الابتكار الشامل والمستدام. وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفافية القائمة على البيانات، وتواصل مساعيها نحو ربط الإمارة برؤوس الأموال العالمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانته كرافد رئيسي لدفع تنافسية دولة الإمارات كمركز مالي وتقني رائد على مستوى العالم.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

