إجمالي قيمة الأصول بلغ 2.42 مليار درهم إماراتي .

اتمام عملية إعادة هيكلة الديون في مارس 2025 .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والمنتهي في 31 مارس 2025، حيث ركزت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءة.

وحققت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 28 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بصافي ربح بعد ضريبة الدخل قدره 27 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2024، بزيادة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة للربع الأول من العام 2025 بنسبة 15% ليصل إلى 76 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ66 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الناتجة عن أنشطة أعمال التمويل والاستثمار للربع الأول من عام 2025 بنسبة 35% لتصل إلى 22 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ34 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024.

وحققت أملاك كفاءة تشغيلية أكبر، حيث انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 18% لتصل إلى 18 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ22 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة انخفاضاً في تكلفة التوزيع للممولين، حيث بلغت 14 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ16 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024 على ودائع الاستثمار.

وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها المالية، حيث قامت بسداد 35 مليون درهم إماراتي للممولين خلال هذا الربع. وحتى الآن، قامت أملاك بتسوية 91% من التزاماتها المتعلقة بالودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المرتبطة بالممولين.

ومن الجدير بالذكر أن أملاك نجحت في الحصول على توقيع جميع الممولين على اتفاقية الشروط المشتركة المعدلة، التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة. وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من 17 مارس 2025. كما حصلت الشركة على موافقة المساهمين على بيع قطع الأراضي في رأس الخورو المصنفة ضمن العقارات الاستثمارية.

وعلى مستوى المنطقة، ساهمت استثمارات أملاك بمبلغ 3 مليون درهم إماراتي كدخل خلال هذا الربع.

عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع:

منذ تأسيسها في نوفمبر 2000 كأول مقدم لخدمات التمويل في المنطقة، قدمت أملاك للتمويل لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تم تصميمها لتلبية الطلبات المتطورة بشكل سريع في السوق.

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