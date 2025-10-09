دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "كورسيرا"، المنصة العالمية الرائدة في مجال التعليم عبر الإنترنت، اليوم عن إطلاق تقرير نتائج المتعلمين لعام 2025، والذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة "هاريس بول" للأبحاث. ويستعرض التقرير كيف يسهم التعلّم عبر الإنترنت في تمكين الأفراد في دولة الإمارات من تحقيق تطور ملموس على الصعيدين المهني والشخصي.

وتبيّن نتائج التقرير أن الغالبية العظمى (87%) من المتعلمين في الإمارات قد انضموا لمنصة "كورسيرا" بهدف إحداث تحوّل في مسيرتهم المهنية، لا سيما للتقدم في وظائفهم الحالية أو في مجالات عملهم. وتشير بيانات "كورسيرا" إلى أن 89% من المتعلمين حققوا نتائج مهنية إيجابية بعد إتمام دورات تدريبية على المنصة. ومن بين هؤلاء، أفاد 52% بزيادة في الرواتب، و34% بتحسّن أدائهم في العمل، بينما ارتقى 30% إلى مناصب وظيفية أعلى.

كما يسلّط التقرير الضوء على الفوائد الشخصية للتعلّم عبر الإنترنت، إذ أشار 96% من المتعلمين إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، فيما ذكر 95% تحقيق مكاسب شخصية أخرى، من بينها شعور أكبر بالإنجاز، وثقة متزايدة في قدرتهم على التعلّم، إلى جانب ظهور فرص جديدة للنمو المهني. بالإضافة إلى ذلك، طوّر المتعلمون مجموعة من المهارات الشخصية الأساسية، بما في ذلك التفكير النقدي (70%)، وحل المشكلات (70%)، والعمل الجماعي (68%).

وعلى صعيد المهارات التقنية، أظهر المتعلمون تقدماً ملحوظاً في مهارات المستقبل الحيوية، مثل ذكاء الأعمال (79%)، وإدارة المشاريع (73%)، وتحليل البيانات (71%)، والذكاء الاصطناعي (68%).

وفي هذا السياق، قال قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يُبرز تقرير نتائج المتعلمين لعام 2025 الأثر الكبير للتعلّم عبر الإنترنت في تنمية الكفاءات في دولة الإمارات. وتُظهر النتائج أن أساليب التعلّم المرنة وسهلة الوصول تُترجم بشكل مباشر إلى نتائج ملموسة، وتسهم في إعداد كوادر مهنية ماهرة ومبتكرة ومؤهلة لمتطلبات المستقبل، بما يتماشى مع الرؤية طويلة المدى للدولة".

ويُوضّح التقرير أيضاً الإمكانات الواعدة لأداة "كورسيرا كوتش" (Coursera Coach)، المرشد التعليمي الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في تعزيز التعلّم. وعلى المستوى العالمي، أكد 94% من المتعلمين الذين استخدموا الأداة أنها حسّنت تجربتهم التعليمية، من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة، وتعزيز التفاعل الأعمق مع المحتوى، وزيادة القدرة على تذكّر المعلومات.

يقدم تقرير نتائج المتعلمين لعام 2025 دليلاً واضحاً على أن الجمع بين المحتوى التعليمي الموثوق وأدوات التعلّم المبتكرة، يمكّن المتعلمين في دولة الإمارات وحول العالم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح المستدام. لتحميل النسخة الكاملة من التقرير، يرجى زيارة: https://www.coursera.org/explore/learner-outcomes.

