دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث تستعرض أحدث حلولها المصممة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومع بروز منطقة الشرق الأوسط كمركز عالمي لابتكارات الذكاء الاصطناعي، تواكب فيرتف هذا التحول الاستراتيجي من خلال تقديم حلول متقدمة ومخصصة لتلبية احتياجات الطاقة والتبريد لأنظمة الحوسبة عالية الأداء، ما يعزز مسيرة التحول الرقمي المتسارعة في المنطقة.

وستسلط فيرتف، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على دورها الرائد في تشكيل مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي ضمن القاعة رقم 3 المخصصة لقطاع مراكز البيانات في الجناح H3B50..

وفي اليوم الثاني من المعرض الموافق 14 أكتوبر الجاري، ينضم جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف، إلى نخبة من قادة القطاع في جلسة حوارية تحت عنوان: "مصانع الذكاء الاصطناعي في المستقبل: من مراكز البيانات العملاقة إلى وحدة الحوسبة الجديدة"، وذلك على المنصة الرئيسية للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المعرض. وستتناول الجلسة كيف يُعيد تطوّر الذكاء الاصطناعي تشكيل بنية مراكز البيانات، ويؤسس لنماذج جديدة في مجال البنية التحتية للحوسبة.

وقال كارستن وينثر، رئيس شركة فيرتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يُشكّل معرض جيتكس جلوبال منصة استراتيجية مهمة تُمكّننا من استعراض أحدث ابتكاراتنا التقنية، وتعزيز تواصلنا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، التي تواصل ترسيخ مكانتها بسرعة كمركز عالمي رائد في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي."

ترتبط شركة فيرتف بشراكة طويلة الأمد مع مجموعة "أم دي أس لتكامل النظام" (MDS System Integration Group)، الراعي الرسمي للفعالية، وأحد أبرز مزودي حلول التكامل الرقمي في المنطقة، بخبرة تمتد لعدة عقود في تقديم حلول متقدمة لتقنية المعلومات والبنية التحتية. وستتواجد أم دي أس إلى جانب فيرتف في الجناح ذاته، حيث سيتسنى للطرفين استعراض خبراتهما المشتركة في دعم المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من خلال حلول شاملة ومتكاملة لمراكز البيانات.

وأضاف وينثر: "نحن فخورون جدًا بعلاقتنا الراسخة مع مجموعة أم دي أس، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهودنا لتقديم حلول البنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل معًا تمكين المؤسسات من خلال بنية تحتية قوية ومرنة وقابلة للتوسّع، تُمكّنها من مواكبة التحول الرقمي وتسريع وتيرة الابتكار."

ومن جانبه، قال سامي أبي إسبر، رئيس مجموعة "أم دي أس لتكامل النظام: "على مدى أكثر من أربعة عقود، تجمعنا بشركة فيرتف شراكة استراتيجية أثمرت عن تقديم بنية تحتية حيوية وتجهيز متكامل لمواقع مراكز البيانات في مختلف أنحاء المنطقة، مما عزز مكانتنا المشتركة كروّاد في هذا القطاع الحيوي. وفي معرض جيتكس، نواصل هذا التعاون المثمر لنعرض كيف تسهم شراكتنا في تمكين المؤسسات من بناء بنى تحتية مرنة وقابلة للتوسع، تواكب متطلبات التحول الرقمي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستندين في ذلك إلى أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا مراكز البيانات."

وفي جناح فيرتف، سيتواجد تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى، إلى جانب فريق فيرتف للقاء الزوّار ومناقشة تحديات العملاء واستعراض أحدث الحلول المبتكرة. وسيتمكن الزوّار من اكتشاف الهندسة المتقدمة وراء نظام Vertiv™ One Core، وهو حلّ مبتكر قابل للتطوير ومجهّز مسبقًا، يدمج البنية التحتية للطاقة والتبريد وتكنولوجيا المعلومات في نظام موحّد مُجمّع في المصنع، ومُصمَّم خصيصًا لدعم عمليات نشر مدعومة بالذكاء الاصطناعي بقدرةٍ تتجاوز 5 ميجاوات.

وسيضم جناح فيرتف أيضًا عرضًا توضيحيًا مباشرًا لوحدة Vertiv™ CoolChip CDU600، وهي وحدة توزيع تبريد سائل مرنة تم تصميمها خصيصًا لتوفير تبريدٍ فعّالٍ لأحمال العمل عالية الكثافة، سواء مباشرة إلى الشريحة أو من خلال الباب الخلفي. وبالإضافة إلى ذلك، ولتلبية متطلبات أحمال الحوسبة الطرفية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات التقليدية، سيتمكن الزوّار من استكشاف Vertiv™ SmartCabinet™ ID وهو حلّ متكامل لمراكز البيانات الصغيرة يتميز بدرجة حماية IP54 لضمان أداء موثوق حتى في البيئات القاسية.

لتحديد موعد اجتماع استشاري مع خبراء فيرتف ومناقشة احتياجاتك في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يُرجى الدخول هنا على الموقع الإلكتروني.

