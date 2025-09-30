دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحّول الطاقة، وأكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن مشاركتها كراعٍ رئيسي في النسخة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي ينعقد في دبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، حيث ستستعرض الشركة الرائدة إنجازاتها في مجال الابتكار والتقنيات الخضراء.

وتعتزم أكوا باور الاستفادة من المعرض لإلقاء الضوء على قدرتها المتميزة في ابتكار وتمويل وتنفيذ مشاريع رائدة تُعالج التحديات العالمية الحرجة. كما ستُسلّط الضوء على نهجها الاستراتيجي في معالجة معضلات قطاع الطاقة، وذلك من خلال ضمان توفير الطاقة والمياه بأسعار معقولة وبشكل مستدام وآمن يلبي احتياجات الجميع.

ستقدم أكوا باور نهجها المتكامل في توفير بنية تحتية آمنة وموثوقة وفعّالة، مسلطةً الضوء على ريادتها في مجال أمن المياه والابتكار كأكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه في العالم، مستفيدةً من أحدث التقنيات لتوفير حلولٍ نظيفة للمياه وبأقل تكلفة ، بما في ذلك مشاريع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستستعرض الشركة ريادتها في مجال الطاقة المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق والهيدروجين الأخضر في إطار الجهود العالمية لإزالة الكربون وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن مساهماتها الكبيرة في تحقيق إنجازات بارزة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

وفي إطار فعاليات الحدث، ستعقد يوم الثلاثاء الموافق في 30 سبتمبر جلسة نقاش بعنوان "تحديات الانتقال إلى الطاقة المتجددة: الابتكار والأمن والنمو المستدام"، تتولى إدارتها د. رشا الرواف، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاستدامة في أكوا باور، ويشارك فيها كل من توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في الشركة؛ وتركي محروس، المدير التنفيذي لوحدة أعمال الإنشاءات - المياه؛ وماجد وفالله، رئيس الاستدامة وتغير المناخ في أكوا باور. وستتناول هذه الجلسة دور الابتكار، والإجراءات الأمنية الفعالة، واستراتيجيات النمو المستدام في تشكيل ملامح التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وتدعو أكوا باور جميع زوار معرض ويتيكس 2025 لزيارة جناحها للتعرّف على مشاريعها الرائدة وحلولها المبتكرة.

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 108 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 428 مليار ريال سعودي (114 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

