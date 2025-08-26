أبوظبي: تشارك "كراكال"، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "ايدج"، للمرة الثامنة عشر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية( أديهكس 2025).

وتعود "كراكال" كراعية للأسلحة في الدورة الثانية والعشرين من الفعالية السنوية، حيث ستعرض الشركة أحدث منتجاتها التجارية من المسدسات والبنادق إماراتية الصنع، إلى جانب الذخائر الخفيفة العيار من شركة " كراكال للذخائر الخفيفة" التابعة لشركة كراكال وهي الجهة والمنتجة الوحيدة لهذا النوع من الذخائر في دولة الإمارات. كما سيتم عرض بنادق الصيد الفاخرة من شركة "ميركل الألمانية "التابعة لكراكال، والتي تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام في تصنيع و إنتاج بنادق الصيد الفاخرة مثالية التوازن.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لكراكال: "يتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لشركة كراكال فرصة مثالية لتعزيز العلاقات مع مجتمعات الرماية الرياضية والصيد المتنامية في المنطقة. سنعرض هذا العام أحدث تطورات أسلحتنا النارية التجارية عالية الدقة، وبنادق الصيد المصممة خصيصاً لعملائنا. ويندرج ذلك بدءاً من المسدسات عالية الأداء من عيار 9×19 ملم ووصولاً إلى البنادق المتميزة، والذخائر المنتجة محلياً، حيث يهدف جناح كراكال إلى إلقاء الضوء على ريادة دولة الإمارات ضمن مجال تكنولوجيا الأسلحة الخفيفة بالتوازي مع احتضان تراث وتاريخ الدولة العريق".

واحتفاءً بتراث الدولة، ستعرض "كراكال" ثلاث بنادق صيد مختلفة من طراز "ميركل هيليكس ديلوكس للشخصيات الهامة"،حيث تتميز كل منها بنقش يدوي فريد على بدن البندقية، بما يشمل حصاناً عربياً، وقلعة الجاهلي، و أفق مدينة دبي، وتصاميم عربية على بدن البندقية.

كما تضم بنادق الصيد المعروضة من ميركل طرازات "هيليكس سبيدستر"، و"هيليكس بلاك"، و"هيليكس نوبليس"، وبندقية من فئة "K5 أحادية الطلقة"، وبندقية من فئة "جايغر اليدوية"، وبنادق الصيد "أنشوتز"، والبنادق ذات الفوهتين العلوية والسفلية. وستُعرض كذلك إصدارات مختلفة من طراز "تشايه Z20"، إضافة إلى طراز تشايه Z22 "ساكتون" ، ومسدس كراكال 2011 بمجموعة من الإعدادات.

ويُمكن لزوار المعرض زيارة شركتي كراكال وكراكال للذخائر الخفيفة في القاعة 3، المنصة 3-010، بين يومي 30 أغسطس و7 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك أبوظبي.

نبذة عن كراكال

"كراكال"، شركة رائدة إقليمياً ودولياً في صناعة الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، تأسست في عام 2007، وتقوم بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة الميدانية الصغيرة التي أثبتت جدواها الميدانية في مهام إنفاذ القانون وحفظ الأمن وعمليات القوات العسكرية.

وتفخر الشركة بخبرتها الإنتاجية على مدى 15 عاما. وتشتمل مجموعة منتجاتها على المسدسات، والبنادق الرشاشة، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد والقنص من مختلف العيارات. تنعكس خبرة "كراكال" في تحقيق مستويات الجودة والأداء والموثوقية التي تتميز بها مجموعة أسلحتها المتنامية، والتي تطوّرها الشركة لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة والمعقدة للحروب، إلى جانب المتطلبات المتنوعة لأداء مهام عملائها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تتبع "كراكال" لقطاع الصواريخ والأسلحة في "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني caracal.ae/ar

نبذة عن كراكال للذخائر الخفيفة

تقوم شركة كراكال للذخائر الخفيفة بتصميم وتطوير وتصنيع واختبار مجموعة من ذخائر الأسلحة الخفيفة الحديثة بهدف خدمة شبكات الإمداد الدفاعية والأمنية. كما تُقدم الشركة خدماتها العالمية لقطاع الرماية التنافسية والصيد وحماية الأفراد.

ومن خلال التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والمعايير البيئية، تتميز الشركة بقدرات تصنيع وتجميع متنوعة وفعالة، كما تتحلى مرونة عالية تمكّنها من الاستجابة لمجموعة واسعة من طلبات التصميم المخصص.

تتبع كراكال للذخيرة الخفيفة شركة كراكال، والتابعة لمجموعة ايدج ضمن قطاع الصواريخ والأسلحة، وهي واحدة من أبرز مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://lahablightammunition.ae/ar

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

