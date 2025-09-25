الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت "بيئة"، الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة، الدورة 14 من "جائزة رواد المستقبل"، في خطوةٍ تعكس رسالتها المتمثلة في تقدير الأفكار المميزة وتكريم المبتكرين في مجال الاستدامة من مختلف أنحاء العالم. وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم المالي للابتكارات الجديدة، التي تحظى بإمكانات استثنائية قادرة على الارتقاء بالمجتمعات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

تُقام الجائزة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة؛ وتتيح فرصة المشاركة وتقديم المشاريع المبتكرة أمام كلٍ من الأفراد، والمجموعات التي يصل عدد أفرادها إلى خمسة أشخاص من الطلاب والمختصين، والمدارس، والجامعات، والشركات من مختلف أنحاء العالم. وتُقيَّم هذه الابتكارات بناءً على هدفها والنتائج التي تحققها، مع التركيز على الأصالة وإمكانية التطوير والتطبيق بما يتماشى مع أحد المواضيع الرئيسية لدورة العام الحالي من الجائزة. وتشمل المواضيع ما يلي: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والاقتصاد الدائري والحد من النفايات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحقيق الاستدامة، والتصميم المستدام، واستراتيجيات الحياد المناخي.

ويمتد إرث المبادرة لأكثر من 13 عاماً، إذ انطلقت تحت اسم جائزة المدارس للتميّز البيئي، ومع تطورها وتوسع نطاقها الى جائزة رواد المستقبل، استقطبت ما يفوق 3,200 مشارك حصل 161 منهم على الجائزة حتى الآن، حيث ساهمت ابتكاراتهم في تحقيق أهداف الاستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. وشهدت جائزة رواد المستقبل عام 2024 مشاركة المتقدمين من 10 دول، بما في ذلك دولة الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، وسلطنة عُمان، مما يعكس حضورها المتنامي في مختلف المناطق والدول.

وضمت الدورات السابقة ابتكارات حاصلة على جوائز ساهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة المتجددة، وساعدت على دعم الجهود المجتمعية لإعادة التدوير عبر تطبيقات الهاتف المحمول. كما اشتملت قائمة الفائزين المميزين العام الماضي على بروفيسور، وباحث حاصل على براءة اختراع أمريكية ومقيم في دولة الإمارات، حيث سلط الضوء على إمكانية استخدام الجزيئات النانوية في أجهزة التبريد العادية للحد من الانبعاثات بشكل كبير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتطوير- "بيئة": "تعكس "جائزة رواد المستقبل" مسيرة تطور "بيئة" من شركة رائدة في دولة الإمارات في مجال الاستدامة لتصبح مجموعة ذات مكانة إقليمية بارزة. وقد انطلقت الجائزة في البداية كمبادرة للطلاب في المدارس، لتتوسّع بعدها وتشمل الداعمين والمبتكرين في مجال الاستدامة من المؤسسات والشركات من جميع أنحاء العالم. وبدعمٍ كريم من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تواصل الجائزة تشجيع تبادل أفضل الممارسات وعقد علاقات الشراكة العالمية بين مختلف الأجيال والدول. وندرك أنه لا يمكن بناء مستقبل مستدام بجهود فردية، ولذا يسرنا تقديم هذه المبادرة بوصفها منصة تجمع المبتكرين من مختلف المجتمعات والاختصاصات والخبرات. ونتطلع قدماً لدورة العام الجاري، والتي نثق بأنها ستكون الأكثر تميزاً في تاريخ الجائزة".

ويمكن التسجيل للمشاركة في دورة العام الحالي للأفراد والمجموعات والمدارس والجامعات والشركات من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن 4 فئات رئيسية، تتميز كل منها بمعايير تقييم فريدة يتوجب على المشاركين تحقيقها قبل الخضوع لعمليات التقييم اللاحقة:

مبادرات الاستدامة

تتضمن هذه الفئة مشاريع وحملات الاستدامة المُنجزة، ويجب أن تلبي بعض المعايير، التي تشمل:

توفير إثباتات ملموسة حول تأثير المبادرة على المجتمع

تقديم رسالة قوية للاستدامة تحثّ على العمل والالتزام

إبراز توثيق دقيق للمشروع أو الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي

2. النماذج الأولية للاستدامة

تنطوي هذه الفئة على النماذج الأولية العملية التي تساعد على مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة، ويجب أن تلبي بعض المعايير، التي تشمل:

توضيح قدرة النموذج على إحداث تأثير إيجابي

توفير أدلة تجسد الجدوى الفعلية للنموذج

تقديم إثباتات واضحة حول استخدام مواد آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة

3. الأفلام الوثائقية حول الاستدامة

تضم هذه الفئة الأفلام القصيرة (مدتها بين 10-15 دقيقة) التي تسلط الضوء على القضايا والحلول والقصص المتعلقة بالاستدامة، ويجب أن تلبي بعض المعايير، التي تشمل:

استعراض قدرة هذه الأفلام على رفع مستوى الوعي أو إلهام اتخاذ الإجراءات

تقديم رسالة أو هدف واضح يتعلق بالاستدامة

توفير المواد الداعمة، مثل اللقطات ومقاطع الفيديو الترويجية والصور الثابتة

4. حلول الاستدامة

تضم هذه الفئة الابتكارات القابلة للتطوير التي تساهم في مواجهة التحديات الفعلية المتعلقة بالاستدامة، ويجب أن تلبي بعض المعايير، التي تشمل:

استعراض الأثر الإيجابي على البيئة أو المجتمع

تقديم دلائل واضحة على إمكانية التطبيق والتنفيذ العملي

استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

وسيجري اختيار الفائزين الثلاثة عن كل فئة بناءً على النتائج التي حصلوا عليها من قبل لجنة التحكيم. وينتهي تسجيل المشاركات في 30 أكتوبر 2025، ويُقام حفل توزيع الجوائز في أبريل 2026.

