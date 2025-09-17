الرياض، المملكة العربية السعودية - تشارك مجموعة "نيميتشك" العالمية، المتخصصة في تطوير الحلول البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، في معرض البنية التحتية العالمي و معرض المدن الذكية السعودي 2025، اللذين يُعدّان منصة دولية رفيعة المستوى تجمع تحت سقفها صانعي السياسات وقادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض اعتبارًا من اليوم وحتى 17 سبتمبر الجاري.

وخلال مشاركتها في المعرض، تكشف نيميتشك عبر علاماتها التجارية المتنوعة عن باقة متكاملة من التقنيات والمنصات الرقمية التي تمنح المؤسسات قدرة أكبر على تصميم مشروعاتها، وإدارتها، وتشغيلها بكفاءة عالية، من خلال تكاملٍ سلس يربط بين مختلف عناصر المشروع في جميع مراحله، بدءًا من التخطيط والتصميم، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل، وذلك في انسجام تام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت تحديث المدن، وتنويع الاقتصاد، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي في صدارة أولوياتها.

وفي هذا الإطار، تتيح نيميتشك لزوار جناحها رقم (3C59) فرصة الاطلاع على عروض حيّة تستعرض قدرات العلامات التجارية التابعة لها؛ حيث تقدّم"Solibri" خبرتها المتخصصة في الفحص المتقدّم للنماذج الرقمية للمباني، وضمان جودتها ومطابقتها للأكواد والمعايير، وهو ما يشكّل عاملًا أساسيًا في نجاح المشروعات العملاقة عبر تعزيز موثوقية البيانات وتفادي الأخطاء منذ المراحل الأولى للبناء. كما تبرز إمكانات "Bluebeam" التي توفر بيئة عمل رقمية ذكية تمكّن فرق المشاريع من التعاون السلس، وتسهم في رفع كفاءة الإنتاجية داخل المشروعات الكبرى في قطاع التشييد. وفي السياق نفسه، يستعرض خبراء نيميتشك القدرات المبتكرة لشركة "dTwin"، التي تقدم منصة للتوائم الرقمية تتيح إدارةً أكثر ذكاءً واستدامةً للبنية التحتية، من خلال إنشاء نسخة رقمية ديناميكية للأصول المادية تتيح المراقبة الفورية والصيانة التنبؤية طوال دورة حياة المشروع. وإلى جانب ذلك، تمنح شركة "Graphisoft" المعماريين والمصممين أدوات متقدمة تساعدهم على تحويل رؤاهم الإبداعية إلى واقع يتسم بالمرونة والفعالية.

ومن خلال علاماتها التجارية المتعددة، تُسهم نيميتشك العربية في صياغة بيئة عمرانية أكثر ترابطًا وتطورًا تكنولوجيًا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك من خلال الاعتماد على المعايير المفتوحة التي تتيح لأنظمة البناء المختلفة التواصل والتكامل بسهولة، مهما اختلفت مصادرها، إلى جانب الاعتماد على التدفقات الرقمية التي تربط جميع مراحل المشروع، من التصميم وحتى التشغيل، ضمن مسار موحّد، بما يضمن انسيابية العمل وتفادي الفجوات. ويشكّل هذا التكامل الركيزة الأساسية لقيام منظومة واحدة متجانسة قابلة للتشغيل البيني، مهما اختلفت مصادر الأدوات أو التقنيات، وهو ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في إنجاح المشروعات العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها المستقبلية، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد العمراني والاقتصادي.

وبهذا الصدد، قال م. مؤيد سمباوه، المدير العام لشركة نيميتشك العربية: "إن مشاركتنا في معرض البنية التحتية العالمي ومعرض المدن الذكية السعودي تعدّ دليلًا عمليًا على التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها، من خلال خبرات رقمية عالمية تساعد المؤسسات على تصميم وبناء وإدارة مشروعاتها بأعلى معايير الكفاءة والشفافية والاستدامة". وأضاف: "هذه المشروعات العمرانية الكبرى لا تغيّر ملامح الأفق الحضري في المملكة فحسب، وإنما تضع في الوقت نفسه أسسًا راسخة لمنظومة ابتكار قوية ومتقدمة، ونحن فخورون بأن نكون الركيزة الرقمية التي تجعل هذا التحول واقعًا ملموسًا".

تسريع التحول الرقمي في قطاع التشييد وإدارة المباني بدول الخليج

وعلى هامش مشاركتها في فعاليات المعرض، أعلنت نيميتشك العربية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إنترجريتد ديمينشنز كومبيوتر سيستمز ديزاين" – "آي دي سي"، المتخصصة في حلول النماذج الرقمية للمباني والهندسة وإدارة البيانات، والمدعومة من مجموعة "عُديد القمة"، وذلك بهدف توسيع حضور الطرفين في السوق السعودي والمنطقة، وتعزيز قدرات فرق المبيعات، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لدعم العملاء وتعظيم قيمة استثماراتهم في الحلول الرقمية. وتشكل هذه المذكرة خطوة أولى نحو شراكة طويلة الأمد تهدف إلى دعم قطاع التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني في المملكة، عبر تسهيل وتسريع إنجاز المشاريع منذ مرحلة الفكرة وحتى التسليم النهائي.

وبهذه المناسبة صرّح رضوان الجراح، مدير العمليات في شركة "آي دي سي"، قائلًا: "إن الشراكة مع مجموعة نيميتشك تُعدّ محطة فارقة في مسيرة شركتنا، حيث تتيح لنا توفير تقنياتهم المبتكرة مباشرةً إلى عملائنا، ودعم تطبيقها في أعمالهم، كونها تُعدّ عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروعات التنموية الطموحة بالمنطقة. ونحن متحمّسون لدمج خبرتنا الكبيرة بالسوق المحلي مع خبرات نيميتشك العالمية، لتقديم قيمة حقيقية تدعم القطاع وتلبّي تطلعاته المستقبلية."

ومن جانبه أكد المهندس سمباوه أن الشراكة مع "آي دي سي" تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز إطار التعاون التقليدي، إذ تعكس توافقًا مشتركًا على دعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة، معربًا عن فخره بهذا التعاون الذي يضع الأساس لشراكة تهدف إلى تزويد العملاء المشتركين بالأدوات والدعم الكفيل بتمكينهم من بناء مدن المستقبل.

وتُعد تقنيات نيميتشك عنصرًا محوريًا في تطوير المدن الذكية، إذ توفّر الأساس الرقمي الذي يقوم عليه تطوير المدن العصرية. ومن خلال دمج تقنيات متقدمة مثل النماذج الرقمية للمباني، والمنصات التعاونية، والتوائم الرقمية، يتمكّن خبراء التخطيط العمراني والمهندسون من ابتكار أنظمة ذكية قادرة على ترشيد استهلاك الطاقة، وتنظيم حركة المرور بكفاءة، وضمان استدامة البنية التحتية وفاعليتها على المدى الطويل. ويعزّز حضور نيميتشك العربية في هذا الحدث دورها كشريك رئيسي في مسيرة التحول العمراني، عبر تقديم التكنولوجيا والخبرات اللازمة لبناء مدن المستقبل.

نبذة عن مجموعة «نيميتشك»

تُعد مجموعة «نيميتشك» من الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية التي تقود التحول الرقمي في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام، حيث تغطي حلولها الذكية دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها بإستدامة أكبر. وتوفر «نيميتشك» لعملائها أدوات متقدمة لتطوير المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر.

وتتبنّى المجموعة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة (OPEN BIM)، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما تواصل توسيع محفظتها من الحلول من خلال الاستحواذات والاستثمارات في الشركات الناشئة المبتكرة.

ويستخدم حلول «نيميتشك» أكثر من 7 ملايين مستخدم حول العالم، فيما تضم المجموعة ما يقارب 4,000 خبير حول العالم، وتأسست على يد البروفيسور «جورج نيميتشك» عام 1963.

تُدرج مجموعة «نيميتشك» ضمن مؤشريْ «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999، وقد سجلت إيرادات بلغت 995.6 مليون يورو وأرباحاً تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى 301.0 مليون يورو في عام 2024. كما حصلت المجموعة، منذ نهاية عام 2024، على شهادة ISO 27001 المعتمدة دوليًا، والمعنية بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

