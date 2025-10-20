اختتمت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها الناجحة في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شكّلت هذه المشاركة منصة لاستعراض أحدث حلولها الرقمية، وعقد شراكات استراتيجية تعزز مكانتها كشريك رائد في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وخلال مشاركتها، وقّعت "عِلم" اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، من بينها اتفاقية مع شركة لوسيد "LUCID"، بهدف رفع كفاءة خدمات استبدال المركبات من خلال إدارة تشمل التقارير والفحص الفني والصيانة والخدمات اللوجستي، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع كل من شركة شوري “Shory” ومجموعة فيرست تيك “First.tech” وشركة سوفت وير غروب “Software Group”، وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل وتسهم في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية في المنطقة، في إطار التزام الشركة بتوسيع شراكاتها الدولية وتقديم نماذج تعاون تلبي طموحات السوق العالمي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية "عِلم" الرامية إلى بناء منظومة متكاملة من الشراكات لدعم الابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ترتبط بشكل مباشر بما استعرضته الشركة من حلول رقمية مبتكرة خلال فعاليات المعرض، بما يعزز قدرتها على تقديم قيمة مضافة للقطاعات المختلفة، ويمهّد الطريق لتوسيع نطاق التقنيات الذكية التي تقودها نحو المستقبل.

واستعرضت "عِلم" خلال المعرض مجموعة واسعة من حلولها الرقمية المبتكرة التي تعكس توجهها نحو صناعة المستقبل، شملت "الملعب الرقمي" وحلول "أتمتة مراكز الاختبارات"، بالإضافة إلى سيارة "عِلم" ذاتية القيادة التي تمثل مختبراً لتقنيات المستقبل في قطاع التنقل الذكي. وقدَّمت الشركة كذلك "السائق الافتراضي" إلى جانب نظام رسم الخرائط المتنقل، وتقنية الخرائط عالية.

كما شملت الحلول "المساعد المكاني" ومنصة إدارة الحشود، والمساعد الذكي "نهى"، الذي يستخدم في المواقع الحيوية، بالإضافة إلى النموذج اللغوي و"المنفذ الذكي"، إلى جانب باقة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المساعد القضائي ومركز الاتصال الذكي ونظام "نجد".

وتعتمد "عِلم" نهج توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح نماذج أعمال أكثر مرونة وشمولية، محققة حضوراً واسعاً على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تحظى بثقة ما يزيد على 30 مليون مستخدم فعلي، وأكثر من 700 ألف عميل تجاري ضمن القطاع الخاص. وتدير الشركة أكثر من 50 علامة تجارية في مختلف القطاعات، وتشرف على أكثر من 170 مشروعاً سنوياً، وتنفذ قرابة ملياري عملية سنوياً. كما أنجزت "عِلم" أكثر من 500 مشروع، وطورت ما يزيد عن 64 منتجاً، وقدمت حلولاً تخدم أكثر من 15 قطاعاً، وابتكرت 45 نموذجاً للذكاء الاصطناعي، وسجلت 30 براءة اختراع، ونشرت 25 ورقة بحثية في مجلات ودوريات علمية مرموقة. وتبدأ الشركة بدراسة الفرص في الأسواق الواعدة، ثم تصمم حلولاً رقمية متكاملة مع القطاعات كافة، مستشعرة مسؤوليتها في توفير منظومة رقمية شاملة تربط الخدمات والبيانات لمستقبل أفضل. ففي "عِلم"، التقنيات ليست مجرد حلول رقمية، بل خطوات عملية نحو المستقبل، من خلال ربط البيانات بالخدمات في منظومة رقمية واحدة تصنع قيمة للمجتمع والأعمال، وتعزز التمكين الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة.

