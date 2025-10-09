دبي تواصل ترسيخ مكانتها كملاذ آمن للاستثمار بفضل الطلب القائم على القيمة لا على الحجم

نمو لافت في معاملات العقارات على المخطط في كلٍّ من أبوظبي ودبي

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل نتائج قياسية لسوقي العقارات في أبوظبي ودبي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث واصلت المؤشرات العقارية أداءها القوي مدفوعةً بثقة المستثمرين وتطورات السوق الهيكلية.

شهدت إمارة أبوظبي نمواً غير مسبوق، إذ ارتفع إجمالي عدد معاملات البيع إلى 7,154 معاملة، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76%، فيما قفزت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 110% لتصل إلى 25.3 مليار درهم إماراتي.

وفي المقابل، سجّلت دبي 59,044 معاملة بيع، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 19% لتصل إلى 169 مليار درهم إماراتي.

وتعكس هذه الأرقام القياسية استمرار الأداء الاستثنائي لسوقي العقارات في دولة الإمارات، سواء في المشاريع الجاهزة أو العقارات على المخطط، حيث يواصل السوق استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مستدامة وقائمة على القيمة الحقيقية.

تنمية مدروسة في أبوظبي تجني ثمارها

سجّل سوق العقارات في أبوظبي ذروته التاريخية في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع بنسبة 76% في عدد معاملات البيع على أساس سنوي، مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسة التي عززت أداء السوق وثقة المستثمرين:

تحسّن السيولة في السوق دعم الانتعاش الهيكلي في الطلب، ما ساهم في تنشيط حركة البيع والشراء على نحو مستدام.



التحول الاستراتيجي نحو المجتمعات السكنية المتكاملة ومشاريع التنمية المستدامة عزز النمو المتسارع في السوق، بما ينسجم مع أجندة أبوظبي للتنويع الحضري 2030 .



القطاع السكني كان المحرك الرئيس لهذا النمو، إذ استحوذ على 96% من إجمالي المعاملات، بواقع 6,883 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار درهم إماراتي، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 107% من حيث القيمة.

استمرار ازدهار سوق العقارات على المخطط في أبوظبي

هيمنت المعاملات العقارية على المخطط على أداء الربع الثالث في أبوظبي، لتشكّل 73% من إجمالي المبيعات و68% من إجمالي القيمة، حيث قفزت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 136% على أساس سنوي لتصل إلى 17.3 مليار درهم إماراتي، شكّلت المبيعات السكنية منها نحو 99% من الإجمالي.

وجاءت الصفقات العقارية ذات القيمة المرتفعة في مشاريع جديدة مثل جزيرة الفاهد (الدار) وجزيرة الحديريات (مدن) لتغذي الزخم القوي في القطاع العقاري على المخطط، إذ استحوذت مبيعات الربع الثالث في هذين المشروعين على 30% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية على المخطط.

ويواصل المستثمرون إبداء شهية قوية للتنوع في أنماط العقارات، مع تسجيل نمو ملحوظ في فئات محددة من القطاع السكني:

الشقق السكنية على المخطط تصدرت المشهد، حيث ارتفعت قيم المعاملات بنسبة 276% وأحجامها بنسبة 198%، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الاستثمار المبكر في المجتمعات العمودية المتكاملة.



الفلل على المخطط شهدت نمواً متيناً، مع ارتفاع في القيمة بنسبة 68% وزيادة في عدد المعاملات بنسبة 42%.



الفلل المزدوجة (الدوبلكس) سجلت أداءً استثنائياً، إذ قفزت قيم المعاملات بنسبة 424% ونشاط التداول بنسبة 255%، مما يبرز الإقبال المتزايد على التصاميم الهجينة الفاخرة متوسطة المستوى.

انتعاش لافت في سوق العقارات الجاهزة بأبوظبي

سجّل سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 8 مليارات درهم إماراتي عبر 1,940 معاملة، ما يمثل زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 71%. ويؤكد هذا النمو استمرار الإقبال من المستخدمين النهائيين رغم عوامل السوق المتمثلة في ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

كما شهدت المبيعات السكنية الجاهزة نمواً بنسبة 15% من حيث الحجم و 56% من حيث القيمة لتصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بطلب مزدوج من المشترين من الفئة المتوسطة إلى جانب المستثمرين في الفلل الفاخرة.

وجاء النشاط مدفوعاً بعدة مناطق رئيسة:

جزيرة الريم وشاطئ الراحة تصدرتا المشهد بفضل وفرة المعروض من الشقق الجاهزة للسكن .

الريف واصلت جذب المشترين من العائلات الباحثة عن عقارات متوسطة السعر .

جزيرة السعديات ساهمت بعدد كبير من الصفقات الفاخرة للفلل، ما رفع متوسط قيمة المعاملة الإجمالية بشكل ملحوظ.

دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار العقاري الدولي

بلغ سوق العقارات في دبي ذروته التاريخية خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أعلى حجم معاملات ربع سنوي على الإطلاق. إذ تم تنفيذ 59,044 معاملة بيع، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 19% لتصل إلى 169 مليار درهم إماراتي.

وتتجاوز هذه النتائج جميع المستويات السابقة المسجلة في السوق، ما يعزز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال ومركزاً آمناً للاستثمار العقاري، مستفيدةً من التدفقات المستمرة لرأس المال الأجنبي والنمو المتواصل في عدد السكان، الأمر الذي يرسّخ موقعها كواحدة من أكثر المدن نمواً واستقراراً على مستوى العالم

المشاريع على المخطط تقود موجة الاستثمار المستقبلي في دبي

على غرار أبوظبي، جاء الأداء القياسي لسوق دبي العقاري في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع العقارات على المخطط، الذي يواصل تحفيز توجهات الاستثمار المستقبلية.

فقد ارتفع نشاط هذا القطاع إلى 40,108 معاملات، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 26%، ليستحوذ بذلك على 68% من إجمالي حجم السوق. كما بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات على المخطط أعلى مستوياتها الربعية على الإطلاق، عند 82.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي.

ولا تزال المناطق الرئيسة ذات المجتمعات المتكاملة تشكل عاملاً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين طويلة الأمد في سوق دبي العقاري:

منطقة الخليج التجاري (بيزنس باي) استحوذت وحدها على نحو 7.4 مليارات درهم إماراتي من المبيعات، مدعومةً بعمليات إطلاق مشاريع جديدة.

كما تعكس المشاريع في البرشاء وجزر دبي توجه المشترين نحو الاستثمار في المجتمعات المخططة بعناية ذات الإمكانات العالية، ما يؤكد استدامة الطلب على المشاريع التطويرية الرائدة في الإمارة.

الطلب المرتكز على القيمة يتفوّق على حجم المعاملات في دبي

تماشياً مع الاتجاهات المسجّلة في أبوظبي، واصل سوق العقارات الجاهزة في دبي نموه خلال الربع الثالث من عام 2025، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بالعاصمة. فقد سجلت دبي 18,936 معاملة بيع جاهزة، شكّلت 32% من إجمالي حجم السوق، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي. وفي المقابل، شهدت القيمة الإجمالية للمعاملات ارتفاعاً لافتاً بنسبة 16% لتصل إلى 86.1 مليار درهم إماراتي، ما يؤكد أن الطلب بات مدفوعاً بالقيمة الاستثمارية لا بعدد المعاملات.

ويتركّز هذا النشاط المدفوع بالقيمة في المناطق السكنية المتميزة والراسخة، التي تعكس مرحلة نضج في السوق تتميز بالتركيز على حفظ رأس المال وانتقال المستخدمين النهائيين إلى العقارات الفاخرة.

ومن أبرز مناطق الأداء في الربع الثالث:

وادي الصفا 3 سجل معاملات تجاوزت 7 مليارات درهم إماراتي، مدفوعة بالطلب المتزايد على قطع الأراضي .

الخليج التجاري (بيزنس باي) واصل أداءه القوي في مبيعات العقارات الجاهزة، مدعوماً بعمليات إعادة البيع في المشاريع الفاخرة جداً، ما يبرز جاذبيته المستمرة للمستثمرين ذوي الملاءة العالية .

نخلة جميرا ومرسى دبي (دبي مارينا) سجّلتا معاً مبيعات تجاوزت 6 مليارات درهم إماراتي، مؤكّدتين الاهتمام العالمي المستمر بالسكن الفاخر المطل على الواجهة البحرية والمبني على نمط الشقق الحديثة.

قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر:"يعكس الأداء القياسي الذي نشهده في كلٍّ من دبي وأبوظبي مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر أسواق العقارات مرونةً وجاذبية على مستوى العالم. وتواصل أبوظبي ترسيخ معايير جديدة من خلال تطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تُلهم المشترين وتلقى صدى واسعاً لديهم، فيما يُظهر تحوّل دبي نحو الطلب القائم على القيمة نضوجاً متزايداً في السوق، حيث يركّز المستثمرون على الاستقرار طويل الأمد وحماية الثروة. وتؤكد هذه الاتجاهات مجتمعة قوة دولة الإمارات كمركز عالمي آمن وموثوق للاستثمار العقاري."

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

-انتهى-

#بياناتشركات