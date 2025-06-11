عمّان، الأردن: أكدت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مجدداً على التزامها بالمساهمة في تمكين المواهب الشبابية، وتعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية لقطاع صيانة الطائرات، وذلك عبر مشاركتها كراعٍ بلاتيني لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025، وهو أكبر معرض من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية.

وكجزء من هذه الرعاية الاستراتيجية، تصدّرت أكاديمية جورامكو، الذراع التعليمية للشركة منصة المهن المستقبلية. حيث قدمت تجارب تفاعلية، ورش عمل، والعديد من الجوائز، بهدف إلهام الطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين الباحثين عن فرص عمل وتحفيزهم، مع تزويدهم بلمحة شاملة عن الشركة، إلى جانب رؤى معمقة عن القطاع و المهارات الأساسية لبناء مسيرتهم المهنية.

وكانت جورامكو قد سجلت حضوراً لافتاً في المعرض الذي يعتبر منصة ديناميكية؛ حيث تفاعلت من خلاله على مدار يومي 27 و28 أيار مع الكفاءات في مجالات متعددة ومنها الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، سلسلة التوريد، المالية، وغيرها، مجسدة بحضورها البارز التزامها الراسخ بتوفير فرص مهنية متنوعة ضمن قطاع الطيران.

وشهدت مشاركة "جورامكو" في المعرض، العديد من الفعاليات التي تمثَّ أبرزها باستعراض عمل أكاديمية جورامكو. وفي هذا السياق، سلّطت الشركة الضوء على برنامج الأكاديمية والممتد لأربع سنوات في هندسة صيانة الطائرات، والذي يعد الفريد من نوعه؛ حيث يجمع بين التعليم النظري الشامل والتدريب العملي والخبرة المباشرة، كما يمتاز بما يقدمه لخريجي البرنامج من أولوية توظيف لدى جورامكو، وهو ما ينسجم مع أهداف الشركة الاستراتيجية في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء المواهب المؤهلة ضمن قطاع الطيران.

وسلطت جورامكو الضوء على أول برنامج بكالوريوس تعاوني يمتد على مدار 5 سنوات ويختص في هندسة صيانة الطائرات، والذي أطلقته بالتعاون مع الجامعة الأردنية لتوفير برنامج ريادي يحتذى به. وينطوي البرنامج على تميز أكاديمي عالٍ وتدريب عملي استثنائي في هناجر الشركة، كما يمنح الطلبة درجة البكالوريوس ، وإضافة الى ذلك شهادة الأعتماد B1.1 ، والتي تؤهلهم للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA) ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC).

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري: "تعكس رعايتنا البلاتينية لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف لهذا العام، التزامنا الثابت بتطوير المواهب والكفاءات المحلية. وإذ نؤمن بالإمكانات الهائلة

التي تحظى بها المملكة، فإننا نسعى إلى تمكين الجيل القادم بالمهارات والفرص التي تؤهله للتفوق في مجال الطيران العالمي."

يعمل في شركة جورامكو أكثر من ألف موظف في عملياتها التشغيلية. ومع استمرار الشركة في التوسع، تواصل استقطاب الكفاءات الجديدة لدعم هذا النمو. ومن خلال مبادرات نوعية، مثل أكاديمية جورامكو، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية، تسهم الشركة بدور فاعل في تطوير قطاع الطيران في الأردن وتعزيز استدامته.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب

آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حالياً. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

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