119 مديراً للصناديق والأصول يديرون حالياً 184 صندوقاً انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM).

زيادة بنسبة 67% في عدد التراخيص الجديدة مقارنةً بالربع الأول من العام 2024.

2,781 شركة عاملة في نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) بارتفاع 43% عن الربع الأول 2024.

ارتفاع عدد شركات الخدمات المالية خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 367 شركة، بزيادة 26% عن الربع الأول للعام 2024.

تجاوز حجم القوة العاملة في جزيرة الماريه 29 ألف شخصاً، مسجلاً نمواً بنسبة 17% مقارنة بالربع الأول للعام 2024.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضوره العالمي خلال الربع الأول من العام 2025 مستكملاً النجاحات المتسارعة والزخم الكبير الذي حققه في العام 2024.

وحقق أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، مدعوماً بالثقة المستمرة للمستثمرين العالميين والتحسينات التنظيمية والتنفيذ الناجح للمبادرات الكبرى ضمن نطاقه الجغرافي الموسع بعد ضم جزيرة الريم. كما ساهم تركيز أبوظبي العالمي (ADGM) على تنفيذ مبادراته الاستراتيجية في تعزيز دوره كمركز مالي دولي رائد وترسيخ مكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية ووجهة مفضلة للشركات الإقليمية والدولية.

وتعليقاً على هذا النمو التصاعدي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): " يؤكد أداء الربع الأول لعام 2025 أن أبوظبي العالمي (ADGM) يسير بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والريادة، ويعكس مؤشرات واضحة على استمراره في تحقيق إنجازات نوعية لدفع مسيرته المستدامة، وترسيخ ثقة المؤسسات العالمية والإقليمية، وذلك بما يعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للمال والابتكار. وباعتباره الولاية القضائية الأكثر أماناً وديناميكية في العالم لإدارة الأصول والثروات، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) التوسع المدروس وتنويع أنشطته، من خلال استقطاب الشركات الرائدة وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب ريادته للتحول الرقمي والمستدام، حيث يلتزم بدوره المحوري في دعم تكوين رأس المال وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات. “

انطلاقاً من رؤيته للعام 2025، يبدي أبوظبي العالمي (ADGM) تفاؤله بشأن استمرار نمو الأسواق، مدعومًا بازدياد اهتمام الشركات الدولية العاملة في قارتي أوروبا وآسيا. ويتوقع أبوظبي العالمي (ADGM) تسجيل نتائج قوية بفضل تعزيزه لمكانته ضمن هذه الأسواق المالية الديناميكية.

نمو متنوع في عاصمة رأس المال

جاء نمو أبوظبي العالمي (ADGM) في العام 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بقوة قطاع إدارة الأصول، الذي حافظ على زخمه في الربع الأول من 2025 مع نمو لافت في الأصول تحت الإدارة بنسبة 33% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024. وفي نهاية الربع الأول من العام 2025، بلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) 119 مديراً يديرون ما مجموعه 184 صندوقاً.

تُعد شفافية أبوظبي العالمي (ADGM) واستقراره القانوني والتشريعي، المدعومة بتبنيه لقانون العموم الإنجليزي، من أبرز العوامل التي دفعت العديد من الشركات العالمية والإقليمية إلى اتخاذه مقراً لها. وقد انعكس هذا التوجه بشكل واضح في الربع الأول من العام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) بنسبة 43% ليصل إلى 2,781 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 367 شركة، بزيادة 26% عن الربع الأول 2024.

وواصل أبوظبي العالمي (ADGM) استقطاب مجموعة واسعة من الشركات العالمية الطامحة إلى الاستفادة من البنية التحتية المالية والتنظيمية الفريدة لأبوظبي، حيث استمر عدد الرخص الجديدة الصادرة بالارتفاع خلال الربع الأول من العام 2025، محققاً زيادة بنسبة 67% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024. ومن بين الشركات البارزة التي أسست حضوراً لها خلال هذه الفترة شركة "سكادين" و"إنفست إندستريال" و"نيو فيست" و"أركابيتا" و"بولين كابيتال" و"سيفيورا" و"أوليف جايا" و"تون" و"أكيلا جروب". وتمثل هذه الشركات مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) بصفته مركزاً دولياً رائداً ومفضلاً لإدارة الأصول، والتمويل المستدام، والخدمات القانونية، والابتكار الرقمي.

النمو الاستراتيجي لرأس المال البشري

يشكل رأس المال البشري أحد أبرز المحاور الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) في إطار تطبيقه لمفهوم "عاصمة رأس المال"، وقد أثمرت الجهود في هذا السياق عن ارتفاع عدد القوى العاملة في جزيرة الماريه إلى أكثر من 29,000 موظف بنسبة نمو قدرها 17% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. علاوةً على ذلك، تم إصدار ما مجموعه 3,509 تصريح عمل جديد من قبل أبوظبي العالمي (ADGM) للشركات التي تأسست في جزيرة الريم، مما يعكس التوسع المستمر في جزيرتي الماريه والريم.

وانسجاماً مع التركيز على رأس المال البشري، أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً اللوائح التنظيمية الجديدة للعمل والرامية إلى تعزيز حماية الموظفين والحفاظ على مرونة سير العمل. وتسهم اللوائح التنظيمية المعدلة في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه مركزاً عالمياً للمواهب، بالإضافة إلى ترسيخ مكانته كسلطة تواكب تطلعات المستقبل وتلتزم بمعايير الشمولية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التواصل العالمي والعلاقات الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM)

حافظت جهود التواصل العالمية لدى أبوظبي العالمي (ADGM) على تميزها خلال الربع الأول 2025، مما يسلط الضوء على دوره الرائد كصلة وصل عالمية تسهم في نمو القطاع المالي في أبوظبي.

في شهر يناير، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في فعاليات مؤتمر "آي كونيكشنز جلوبال آلتس ميامي"، من أجل توطيد العلاقات مع صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وقادة رأس المال الاستثماري. وعقد وفد أبوظبي العالمي (ADGM) اجتماعات ثنائية في نيويورك وواشنطن، وشارك في جلسة حوارية رئيسية بعنوان "أبوظبي: عاصمة رأس المال" جرى فيها استعراض الرصيد الاستراتيجي للإمارة البالغ 1.7 تريليون دولار أمريكي من رأس المال لصناديق الثروة السيادية، إلى جانب منظومتها الجاذبة للمستثمرين.

وفي شهر فبراير، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في وفد دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي رفيع المستوى إلى الصين، وذلك بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) سعيه إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها بوابة حيوية لدخول رأس المال الصيني إلى المنطقة، وذلك في ضوء التوقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين الصين ودولة الإمارات إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

وفي بداية شهر أبريل من هذا العام، توجه وفد من أبوظبي العالمي (ADGM) إلى اليابان، حيث عقد ما يقارب 30 اجتماعًا ثنائيًا استراتيجيًا مع مؤسسات مالية رائدة. وركزت المناقشات التي أجراها الوفد على قطاعات رئيسية، كالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والأعمال العائلية، مما يعكس تطلع الشركات اليابانية إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع حضورها في المنطقة.

التوسع إلى جزيرة الريم

خلال الربع الأول 2025، استكمل أبوظبي العالمي (ADGM) إجراءات توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم، في خطوة أثمرت عن تحقيق نتائج قوية. فمع حلول الربع الأول 2025، أسست أكثر من 600 شركة جديدة أعمالها في جزيرة الريم، كما حصلت أكثر من 500 شركة قائمة مقرها الريم على ترخيص من أبوظبي العالمي (ADGM). ويعمل حالياً 1,100 كيان جديد ضمن الولاية القضائية الموسعة لأبوظبي العالمي (ADGM).

وفي يناير، أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) جدول رسومه المعدل، والذي خفض بموجبه تكاليف الترخيص التجاري بنسبة 50% أو أكثر للشركات غير المالية وتلك العاملة في مجال التجزئة، مما يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. وتساعد الهيكلية الجديدة على تبسيط النموذج السابق وتحدد رسوماً ثابتة للحصول على الترخيص تبلغ 1,000 درهم إماراتي، مما يعزز قدرة روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تأسيس عملياتهم وتوسيعها ضمن الولاية القضائية لأبوظبي العالمي (ADGM).

الإجراءات الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) لتشجيع الابتكار في البلوك تشين وتطوير أطر العمل في التشفير

وقّع أبوظبي العالمي (ADGM) مذكرة تفاهم مع تشين لينك، معيار التمويل عبر تقنية الـ "اون شين"، مما يعزز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه جهة تنظيمية رائدة في مجال الأصول الرقمية، حيث ستتيح الشراكة تطوير أطر عمل للتشفير متوافقة مع اللوائح التنظيمية لتقنيات تشفير الأصول وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية المميزة لتشين لينك وخبرتها الواسعة في القطاع.

كما انضمت كل من شركتي "ستاكس آسيا" و"بت جريت" إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من العام 2025، وستستفيدان من اللوائح الخاصة بأبوظبي العالمي (ADGM) لتنظيم تقنية السجلات الموزعة. ومن المتوقع أن تسهم جهود استقطاب هذه الشركات في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً متنامياً للابتكار في مجال البلوك تشين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

النمو المتواصل لأبوظبي العالمي (ADGM) في مجال التمويل المستدام

يضم إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، والذي تم إطلاقه في العام 2019 تحت رعاية الوزارات والجهات التنظيمية المالية الوطنية، حالياً 170 جهة موقّعة، بما فيها البنوك ومدراء الأصول وصناديق الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتستمر الجهود من خلال إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في التشجيع على دمج مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي واستقطاب الاستثمار الأخضر إلى المنطقة.

وتشتمل قائمة أحدث الجهات الموقّعة على الإعلان كلاً من "أكيلا كابيتال"، "سنتورى فايننشال"، "اوريكس جلوبال بارتنرز"، "برايس ووتر هاوس كوبرز" و"أوليف جاييا".

تحفيز الابتكار من خلال التكنولوجيا

أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) خلال الربع الأول من العام تطبيقه المتكامل للهواتف المحمولة، من أجل تعزيز التجربة الرقمية التي يقدمها للشركات والموظفين والسكان. ويوفر التطبيق تحديثات في الوقت الفعلي للوائح التنظيمية وأدوات الامتثال وآلية تجديد الترخيص إلى جانب العديد من مزايا التواصل الحصرية.

كما قدم أبوظبي العالمي (ADGM) منصة رقمية مبتكرة للمعاملات العقارية هي الأولى من نوعها في المنطقة، مما يتيح تسيير عمليات البيع والشراء بشكل افتراضي بالكامل بما يشمل المشترين والبائعين والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بالتحول القائم على التكنولوجيا الحديثة.

تمكين الكفاءات الوطنية الإماراتية: شراكات استراتيجية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

خلال الربع الأول 2025، نجحت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) في توفير 800 فرصة توظيف للمواطنين الإماراتيين، موزعة عبر تسع مسارات تخصصية. وتستند هذه الجهود إلى 23 شهادة معترف بها دوليًا في مجالي تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني. ووقّعت الأكاديمية اتفاقيتين استراتيجيتين، من بينها اتفاقية مع مبادرة "الشباب العربي" للتعاون في تمكين الشباب العربي وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا. كما أبرمت الأكاديمية شراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع الأجندة الوطنية.

وخلال الربع الأول 2025، نشر مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) ست أوراق بحثية، ركزت على التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في دولة الإمارات، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة تطوير القطاع وابتكاره.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM):

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل. ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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