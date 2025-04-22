الشارقة، تشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في معرض سوق السفر العربي 2025، الذي ينطلق في 28 أبريل الجاري ويستمر حتى 1 مايو القادم، ويُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، وأبرز القادة العالميين العاملين في القطاع، بهدف رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة والسفر العالمي.

وتأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول، بهدف استعراض محفظتها المتنوعة من المشاريع والاستثمارات ذات الصلة بقطاع السياحة والضيافة، والتي تساهم في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول:" تمثل مشاركتنا في سوق السفر العربي 2025 فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على مجموعة من المشاريع التي تندرج تحت مظلة الشركة، والتي تساهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية الحديثة، والمشاريع المستدامة، كما نسعى من خلال هذه الفعالية إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة، مع مطورين ومستثمرين دوليين في قطاع السياحة والضيافة، وتعزيز التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع السفر والسياحة على المستويين المحلي والعالمي".

وأضاف المدفع: "نؤمن في الشارقة لإدارة الأصول بأهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية المتكاملة، ولذلك نستعرض خلال مشاركتنا أبرز مشاريع الشركة الاستثمارية والخدمية التي تنتشر في مختلف مناطق إمارة الشارقة، ضمن شبكة متكاملة من الأسواق والمرافق التي تسهم في استقطاب الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاقتصاد المستدام في الشارقة".

وأكد المدفع:" نستعرض خلال مشاركتنا في المعرض، واحد من أهم المشاريع التي ستحقق نقلة نوعية في قطاع السياحة على مستوى الإمارة، وهو فندق "فوكو" المتوقع افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2027، والذي يشكل التواجد والانطلاقة الأولى لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الإمارة، والذي سيسهم في في نمو وتقدم صناعة السياحة في الشارقة، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم".

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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