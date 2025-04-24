دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المقرر أن تكشف شركة "دولار لتأجير السيارات"، الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مجموعة جديدة من الحلول الذكية التي تركز على راحة العملاء وحرية التنقل، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة التأجير في العصر الرقمي. وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025 نقلة نوعية في مستقبل السياحة العالمية، حيث تتصدر الابتكارات والتكنولوجيا وتعزيز الترابط العالمي المشهد العام.

تعزيز الابتكار في قطاع السفر في الإمارات

يشهد قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.19% بين عامي 2025 و2029، مدفوعاً بزيادة الربط الجوي، وازدهار السياحة الفاخرة، وتسارع التحول الرقمي. وفي هذا السياق، تواصل "دولار لتأجير السيارات" في الإمارات تطوير خدماتها بما يتماشى مع هذا الزخم، لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة قال مروان الملا، المدير العام لشركة دولار لتأجير السيارات في دبي وعُمان: "نعيد تصور مفهوم التنقل في عالم أصبحت فيه الراحة والتكنولوجيا والتجربة الشخصية عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. حيث نركز على ابتكار تجارب أذكى تتماشى مع نمط حياة عملائنا، سواء كانوا هنا للعمل أو للترفيه أو لكليهما. هذا هو مستقبل التنقل، ونبدأ به اليوم."

وفي سياق الاستجابة للطلب المتزايد على تجارب سفر مخصصة مدعومة بالتكنولوجيا، تستعرض "دولار لتأجير السيارات" خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025 مستقبل التنقل أن يتطور ليتماشى مع تطلعات المسافر العصري. ومع التركيز على الراحة والمرونة والخدمات الرقمية في صميم أولويات العملاء، ستكشف الشركة عن ثلاث خدمات جديدة مصممة لتعزيز تجربة التأجير وجعلها أكثر سلاسة وفعالية. وقد تم تطوير هذه المنتجات بناءً على ملاحظات العملاء، ما يضمن تقديم أفضل قيمة ممكنة.

ستتاح الفرصة للزوار لاستكشاف هذه الابتكارات من خلال عروض تفاعلية لأدوات الحجز والتنقل من الجيل القادم، بالإضافة إلى فعاليات مشوقة مثل لعبة "دولاب الحظ"، ومسابقات المنتجات، والسحوبات اليومية التي تهدف إلى إثراء التجربة. كما سيكون هناك فريق من الخبراء على الأرض لمناقشة حلول الأسطول الجديدة الموجهة للعملاء من الشركات الراغبة في تحسين استراتيجيات النقل في سوق سريع التغير.

مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للسفر، تُعد المبادرات الجديدة التي تطلقها "دولار لتأجير السيارات" مؤشراً واضحاً على التزامها بالخدمات المستقبلية. ومن خلال التركيز على التحول الرقمي والرعاية الفائقة للعملاء، تضع الشركة نفسها كلاعب رئيسي في فصل جديد من الابتكار في قطاع السفر.

وأضاف الملا: "يشكل معرض سوق السفر العربي منصة هامة بالنسبة لنا للتواصل مع الشركاء، واستكشاف فرص جديدة، وتسليط الضوء على تطور خدماتنا لتلبية احتياجات المسافر العصري. نحن متحمسون لمشاركة رؤيتنا حول التنقل الذكي وبناء شراكات ستسهم في تشكيل مستقبل السفر في الإمارات وخارجها."

تُعقد فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 تحت شعار " السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، بمشاركة نخبة من قادة وصنّاع القرار والمبتكرين في القطاع من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزوار استكشاف التجربة الكاملة والتواصل مع فريق "دولار" في الجناح رقم TM0581 خلال أيام المعرض.

لمحة عن “دولار لتأجير السيارات” في الإمارات

تُعد “دولار لتأجير السيارات” إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات، حيث تلتزم بتقديم خدمة عملاء متميزة، مدعومة بأسطول متنوع وحديث من المركبات. تضمن “دولار لتأجير السيارات” تجربة تنقل سلسة وموثوقة، سواء كانت بغرض الترفيه أو العمل، وذلك من خلال شبكة واسعة من الفروع داخل دولة الإمارات وخارجها.

في الإمارات، تفخر “دولار لتأجير السيارات” بشراكاتها الاستراتيجية مع عدد من أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك: بيبسي، ماي دبي، هيئة الطرق والمواصلات، زلال، أرامكس، كارفور، وغيرها من الأسماء اللامعة. وبفضل خبرتها في تقديم حلول النقل المتكاملة، تساعد “دولار لتأجير السيارات” هذه الشركات على خفض تكاليف إدارة الأسطول، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، وتحقيق الأهداف التشغيلية من خلال تصميم مركبات مخصصة وخيارات تأجير مرنة ومصممة حسب احتياجات كل عميل.

تمتلك “دولار لتأجير السيارات" أحد أكبر الأساطيل وأكثرها تنوعًا في السوق الإماراتي، مما يجعلها الشريك المثالي للشركات التي تحتاج إلى وسائل نقل موثوقة للبضائع القيّمة أو الحساسة، مع إمكانية الاستفادة من عقود تأجير طويلة الأجل تمتد لأكثر من خمس سنوات.

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