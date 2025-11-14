القاهرة: أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة FWRY.CA) وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر- عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجلت الشركة إيرادات قدرها 6,059.4 مليون جم (+58% على أساس سنوي)، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3,460.1 مليون جم (+84% على أساس سنوي) وصافي ربح قدره 2,035.6 مليون جم (+84% على أساس سنوي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تمثل أعلى هوامش ربحية في تاريخها، حيث بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 57.1%، وبلغ هامش صافي الربح 33.6%، مما يعكس استدامة نموذج أعمال الشركة ومرونته.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية (الأشهر التسعة الأولى من عام 2025)

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي قدره 58% إلى 6,059.4 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الرئيسية.

واصلت شركة فوري تنفيذ استراتيجيتها لتنويع مصادر الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققة نموًا سنويًا ملحوظًا في مختلف القطاعات . حقق قطاع الخدمات المصرفية نموًا قدره 48.3%، ليشكل 39.0% من إجمالي إيرادات الأشهر التسعة من العام الجاري، وكذلك إيرادات قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي قدره 153.1% ليستحوذ على 27.4% من مجمل الإيرادات. وارتفعت إيرادات قطاع المدفوعات الرقيمة البديلة بواقع 21.5% مقابل العام السابق مشكلًا 25.0% من إجمالي إيرادات الفترة، في حين ارتفعت إيرادات حلول سلاسل الإمداد والتوريد بمعدل سنوي قدره 41.1% ليساهم بـ 5.9% فقط من إجمالي الإيرادات. وسجل قطاع التكنولوجيا وكذا القطاعات الأخرى، الذي شكل 2.7% من إجمالي الإيرادات، نموًا بواقع 72% مقارنة بالعام السابق.

ارتفع إجمالي محفظة القروض القائمة عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 101.7% على أساس سنوي إلى 4,798 مليون جم .

شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 84.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 3,460.1 مليون جم، مما يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة.

كلمة الرئيس التنفيذي

يسعدنى أن أعلن أن شركة فوري واصلت خلال الربع الثالث من عام 2025 مسارها التصاعدي بثبات، محققة نموًا تشغيليًا وماليًا لافتًا، إلى جانب تقدّم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق قيمة مستدامة وتنويع مصادر الإيرادات.

وقد سجلت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 57.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ، في حين جاءت الربحية بنسق أسرع، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 84.1%، مع تحقيق هامش ربح قدره 57.1% بزيادة 8.2 نقطة مئوية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 84.0% على أساس سنوي، ليبلغ هامش صافي الربح 33.6%، بزيادة قدرها 4.8 نقطة مئوية.

وعلى صعيد أداء القطاعات الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ، احتل قطاع الخدمات المالية صدارة المساهمة في معدل نمو إجمالي الإيرادات خلال الفترة، مساهمًا بنسبة 45.3% من معدل النمو على أساس سنوي، وحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 153% على أساس سنوي، حيث واصلت فوري جني ثمار جهودها للتحول إلى مصرف رقمي متكامل “neobanking”. وجاء قطاع الخدمات المصرفية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الإيرادات (34.8% من النمو على أساس سنوي). أما قطاع المدفوعات الرقمية البديلة، أولى قطاعاتنا، ورغم مساهمته بنسبة 12.1% فقط من نمو الإيرادات على أساس سنوي، فقد حقق نموًا جيدًا بنسبة 21.5% على أساس سنوي. وأخيراً، حقق قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد، الذي مازال في مراحله الأولى، نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 41.1% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بجهود الشركة التطويرية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أطلقت فوري مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة عبر مختلف القطاعات. ففي قطاع استثمارات الأفراد، طرحت الشركة ثلاث منتجات استثمارية جديدة تشمل صندوق الاستثمار في الذهب، وصندوق مؤشر EGX30، وصندوقًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما لعملاء المؤسسات ، فقد أطلقت فوري برنامج البطاقات المؤسسية بهدف تبسيط إدارة المصروفات التشغيلية وتعزيز الكفاءة المالية. وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الشركة خدمة الرواتب الرقمية، ومنتج التأمين الطبي الأول من نوعه في السوق المحلي، بالإضافة إلى خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا للشركات لتسهيل مدفوعات الموردين وتحسين دورة رأس المال التشغيلي.

وقد بدأت هذه المبادرات بالفعل في تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة؛ إذ أصدرت الشركة حتى تاريخه أكثر من 2.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بزيادة قدرها 172% مقارنة بالعام الماضي. كما يستخدم أكثر من 120 ألف تاجر خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا للشركات"، مع تسهيل مدفوعات للموردين تجاوزت قيمتها 5 مليارات جم حتى الآن.وفي السياق ذاته، يغطي منتج التأمين الطبي الجديد "صحتك فوري" أكثر من 300 ألف مستفيد، كما أصدرت الشركة أكثر من 1.2 مليون وثيقة تأمين رقمية عبر منصتها، مقابل 700 ألف وثيقة فقط قبل عام، وهو ما يعكس الطلب المتنامي على حلول فوري المالية المتكاملة.

فضلًا عن ذلك، وفي إطار جهودها لدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، قامت فوري بتسخير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بإدخال تقنياته في عملياتها، وتوظيف أدواته في كتابة 20% من الأكواد الجديدة، مما يعزز وتيرة التطوير ويُحسّن من جودة المنتجات. كما تم تضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية التفاعل مع العملاء، بهدف تعزيز التخصيص ودعم الاحتفاظ بالعملاء وتحسين الدعم واكتساب عملاء جدد من خلال تفاعلات ذكية قائمة على البيانات.

وفي هذا السياق، تعتزم الشركة إطلاق مساعدها الذكي LLM-powered chatbot قبل نهاية العام، في خطوة تؤكد التزامها باعتماد الذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية ومحرك أساسي للنمو المستدام وتعظيم قيمة العملاء.

وفي ظل ما تحققه من إنجازات متتابعة، تمضي الشركة بخطى واثقة في تطبيق سياسة نمو منضبطة تقوم على أسس الكفاءة والاستدامة، مستندةً إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى توسيع آفاق أعمالها وتعزيز حضورها في السوق بأسلوب مدروس ومتزن.

وتواصل الشركة ترسيخ قيمتها المضافة لعملائها عبر الارتقاء بجودة الخدمات، وتطوير حلول مبتكرة تدعم استراتيجيات البيع لأطراف أخرى، وتعزز مستويات الولاء والاحتفاظ بالعملاء. كما تتبنى الشركة سياسة انتقائية دقيقة في استقطاب العملاء الجدد، وتُولي إدارة التكاليف أقصى درجات الحوكمة والانضباط المالي، بما يضمن تعظيم العائد على استثمارات النمو وترسيخ استدامة الأداء المالي على المدى الطويل. وتبرهن نتائج هذا الربع على أن فوري تجمع بين الرؤية الطموحة والتنفيذ المنضبط، مواصلةً مسيرتها في الابتكار وبناء زخم قوي للمستقبل بثقة وكفاءة.

ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي قدره 52.5% إلى 638.5 مليار جم، مقابل 418.6 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024

بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم تنفيذها 1,551 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 7.2% مقابل 1,447 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق.

بلغ عدد نقاط البيع التابعة للشركة 386 ألف نقطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو ما يعكس استقرارها على أساس سنوي دون تغير يُذكر .

ورغم ذلك، ارتفع حجم العمليات المنفذة عبر الشبكة، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتزويد شركائها بأحدث تقنيات نقاط البيع.

بلغ عدد معاملات محفظة الهاتف المحمول 272 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو نمو سنوي مذهل بواقع 64.0% مقابل 166 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي قيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول بمعدل سنوي قدره 67.1% إلى 541.7 مليار جم تقريبًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 324.1 مليار جم خلال فترة المقارنة من العام السابق.

بمعدل سنوي قدره 40.7% ليبلغ 22.3 مليون مرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 15.9 مليون مرة خلال الفترة المقابلة من عام 2024. ويعود هذا الأداء القوي إلى توسّع الشركة في منتجاتها الموجهة للأفراد، من خلال إطلاق برنامج البطاقات الائتمانية الهادف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الائتمان وتوفير خيارات دفع مرنة، إضافةً إلى إدراج صناديق جديدة ضمن محفظة الاستثمارات تشمل صندوق مؤشر ، وصندوق الذهب، وصندوقًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما أتاح للعملاء خيارات أوسع للادخار والاستثمار كما عملت الشركة على تطوير بطاقة من خلال تعزيز برامج المكافآت والمزايا وإطلاق عروض حصرية تمنح العملاء تجربة مالية أكثر ثراءً وتميّزًا ومن خلال تصميم مبتكر قائم على سهولة الاستخدام وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخصيص الذكي، تواصل الشركة تعزيز تفاعل العملاء، وترسيخ الولاء للعلامة التجارية، ووضع معايير جديدة للراحة المالية وجودة التجربة المصرفية الرقمية ارتفع إجمالي قيمة معاملات تطبيق myFawry بواقع الضعف إلى 38.7 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بمعدل سنوي قدره 100.7% مقابل 19.3 مليار جم خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك زيادة إقبال المستهلكين على استخدام المدفوعات الرقمية، بدعم من مواصلة فوري تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق خدماتها.

تلتزم الشركة بتنويع باقة خدماتها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين في شتى أنحاء الجمهورية، بما يتضمن توفير حلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبطاقة " yellowcard "، وبرامج تأمينية للعاملين، وحلول الموارد البشرية، سعيًا للتوسع بأنشطة التمويل بما يتجاوز المفهوم التقليدي لخدمات التمويل متناهي الصغر.

تطور الأداء المالي

بلغ إجمالي الإيرادات 6,059.4 مليون جم خلال الأِشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو سنوي قدره 57.6% مقابل 3,845.2 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا النمو القوي مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي أحرزته الشركة بالقطاعات الرئيسية خلال الفترة، وفي مقدمتها قطاع الخدمات المصرفية، وكذلك قطاعي الخدمات المالية، مما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات. وعلى أساس ربعي، حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 2,294.0 مليون جم، بارتفاع سنوي قدره 48.4% للربع الثالث من عام 2025.

بلغ مجمل الربح 4,168.4 مليون جم تقريبًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 64% مقابل 2,542.3 مليون جم تقريبًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 68.8% مقابل 66.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويرجع تحسن مستويات الربحية إلى نمو الإيرادات والتوسع بالقطاعات الرئيسية، فضلًا عن نجاح إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وجهودها لتعزيز التكامل بين قطاعاتها وخفض التكاليف. بلغ مجمل الربح 1,601.3 مليون جم للربع الثالث من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 56.2%، كما ارتفع هامش مجمل الربح لنفس الفترة إلى 69.8% مقابل 66.3% لنفس الفترة من العام السابق.

ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي مذهل قدره 84.1% إلى 3,460.0 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 1,879.4 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وصاحب ذلك نمو هامش الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 8.2 نقطة مئوية ليسجل 57.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس كفاءة التدابير التي اتخذتها الشركة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. وعلى أساس ربعي، بلغ الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,344.9 مليون جم للربع الثالث من عام 2025، بارتفاع قدره 67.6% على أساس سنوي، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 58.6%، وهو الأعلى في تاريخ الشركة.

بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 2,035.6 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنمو سنوي قدره 84%، مقابل 1,106.5 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 4.8 نقطة مئوية على أساس سنوي ليسجل 33.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، صعودًا من 28.8% خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي الربح بواقع 63.0% على أساس سنوي إلى 778.6 مليون جم للربع الثالث من عام 2025، مقابل 477.8 مليون جم، ليصاحبه ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.0 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق إلى 33.9% خلال الربع، وهو الأعلى في تاريخها.

نظرة عامة على أداء القطاعات

قطاع الخدمات المصرفية – 39.0% من الإيرادات

حقق قطاع الخدمات المصرفية إيرادات بواقع 2,364.4 مليون جم للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 48.3% مقابل 1,594.2 مليون جم خلال نفس الفترة من عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي الوكالة المصرفية وقبول المدفوعات. كما ارتفع إجمالي قيمة مدفوعات الخدمات المصرفية بمعدل سنوي قدره 66.8% إلى 418.7 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. بلغت إيرادات القطاع 918.7 مليون جم للربع الثالث من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 38.8%، في حين ارتفع قيمة إجمالي المدفوعات بزيادة سنوية قدرها 51.8% إلى 169.8 مليار جم. ارتفعت إيرادات أنشطة الوكالة المصرفية بمعدل سنوي قدره 32.7% إلى 1,068.3 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات لأنشطة الوكالة المصرفية بمعدل سنوي قدره 45% إلى 208.6 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. بلغت إيرادات أنشطة قبول المدفوعات بشركة فوري 1,296.0 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو قدره 64.3% مقابل 788.9 مليون جم خلال نفس الفترة العام السابق. وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة بحوالي الضعف إلى 210.2 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 107.1 مليار جم خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومةً بزيادة عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات في شبكة البيع بالتجزئة التابعة لفوري بالإضافة إلى زيادة إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة لكل تاجر، وكذلك قيمة معاملات الشراء عبر الإنترنت.

مليار جم.

قطاع الخدمات المالية – 27.4% من الإيرادات

نجحت فوري في تنويع باقة خدماتها لتضم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي (الشراء الآن والدفع لاحقًا)، وخدمات الوساطة المالية، وبطاقة myFawry مسبقة الدفع وعوائد صناديق المال.

مسبقة الدفع وعوائد صناديق المال. تضاعفت إيرادات القطاع لتسجل 1,657.3 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 654.9 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالتوسعات الاستراتيجية في مجالات التمويل الاستهلاكي، ووساطة التأمين، وبطاقات الدفع المسبق، وصناديق سوق المال .

تجاوز إجمالي القروض القائمة بمحفظة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 2,344 مليون جم كما في 30 سبتمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 35.8%، مقابل 1,725 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق.

نجح قطاع التمويل الاستهلاكي (الشراء الآن والدفع لاحقًا) في الحفاظ على مسار نموه، حيث بلغت قيمة محفظة القروض 2,454 مليون جم كما في 30 سبتمبر 2025، مقابل 653 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت إيرادات الوساطة التأمينية إلى 49.1 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو سنوي قدره 101.3%.

قطاع المدفوعات الرقمية البديلة – 25.0% من الإيرادات

ارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة بمعدل سنوي قدره 21.5% إلى 1,515.5 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 1,247.1 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إيرادات القطاع للربع الثالث من عام 2025 بواقع 13.6% مقارنة بالعام السابق إلى 547.8 مليون جم.

لا يعد قطاع المدفوعات الرقمية البديلة المساهم الأكبر في إيرادات فوري، حيث حققت الشركة نموًا في القطاعات الأخرى، مما يؤكد بشكل أكبر على التطور المستمر لنموذج أعمالها نحو نموذج النظام البيئي الذي يحقق التكامل بين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. وساهم نمو هذا القطاع بواقع 12.1% من الزيادة السنوية في إجمالي إيرادات فوري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 .

حلول سلسلة الإمداد والتوريد – 5.9% من الإيرادات

تقوم فوري بتقديم حلول سلسلة الإمداد والتوريد، إلى جانب تنفيذ المعاملات الخاصة بالشركات ومدفوعات التجار إلى الموردين بالاعتماد على الحلول الرقمية عبر توظيف التواؤم الكبير بين شبكة البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية لشركات السلع الاستهلاكية والشركات الصناعية وشركات التجارة الإلكترونية. وقد بلغت إيرادات القطاع 357.5 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 41.1%، مقابل 253.3 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى أساس ربعي، بلغت إيرادات القطاع 135.7 مليون جم للربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 45.5% مقابل 93.3 مليون جم في نفس الفترة من العام السابق.

