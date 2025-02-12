الرياض، أعلنت "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع لين لخدمات الأعمال، الشــركة الرائدة فــي تطويــر وتمكيــن الابتــكار فــي القطــاع الصحــي، على هامش مشاركتها في "ليب 2025".

تعكس هذه المذكرة التزام "عِلم" بتوطيد التعاون مع الشركات السعودية، وتزويدها بأحدث الحلول الرقمية التي تُساهم في تسريع النمو، وتعزيز التنافسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الاقتصاد الرقمي ودعم التحول التقني في مختلف القطاعات.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم محمد العمير، الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم"، ومهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لين لخدمات الأعمال، وتهدف هذه المذكرة إلى دعم قطاع الرعاية الصحية والعديد من القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة في المملكة من خلال باقة واسعة من الخدمات والمنتجات الإلكترونية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة في دراسة وتطوير مسارين رئيسيين، يشمل الأول إطلاق القيمة الكامنة للمنتجات الحالية عبر بحث وتطوير خدمات مشتركة تسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الفائدة، بينما يركز الثاني على استكشاف إمكانات جديدة من خلال دراسة وتطوير منتجات مبتكرة مشتركة تدعم المنظومة الصحية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يحقق التكامل والتنمية المستدامة.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "تمثّل هذه المذكرة خطوة بارزة ضمن جهودنا الرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية."

وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والاستفادة من فرص النمو في مجال الخدمات الالكترونية المتكاملة وإدارة المشاريع التقنية لتعزيز مكانة علم كشريك موثوق للقطاعين العام والخاص، مستندين إلى سجل حافل بالنجاحات في تقديم أرقى الخدمات."

تأتي هذه المذكرة في إطار التزام "عِلم" بتوسيع حضورها، وتعزيز دورها الريادي في مجال الحلول الرقمية، تماشياً مع استراتيجية "عِلم" 2025-2028 التي تهدف إلى دعم الابتكار في قطاع التقنية، والمساهمة الفعّالة في تحقيق التحول الرقمي والتقدم الاقتصادي بالمملكة.

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