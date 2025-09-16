دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة "بالما للتطوير"، المطوّر العقاري الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، ثلاث جوائز مرموقة ضمن حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2025، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز المطورين الذين يجمعون بين التميز المعماري، وجودة التصميم الداخلي، وتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تركز على أسلوب الحياة.

وقد برز مشروع "سيرينيا ليفينج" الواقع على نخلة جميرا بفوزه بجائزة "أفضل مشروع شقق سكنية في دبي"، بينما حصد برج "ويست ريزيدنس"، ضمن مجتمع "سيرينيا ديستريكت" في جزر جميرا، جائزة "أفضل مشروع سكني شاهق الارتفاع في دبي". كما حصدت شقة "ويست بريزيدنشال بنتهاوس" في "سيرينيا ريزيدنسز النخلة" جائزة "أفضل تصميم داخلي لشقة سكنية في دبي". وتُضاف هذه الجوائز إلى سجل "بالما للتطوير" الحافل بالإنجازات، حيث فاز مشروع "فلل لا مير الخاصة" بلقب "أفضل منزل فاخر" ضمن جوائز "أسلوب الحياة الفاخر 2025"، ما يعزز مكانة الشركة كإحدى أبرز مطوري المساكن المتميزة في دبي.

وقالت رنا حريز، المدير التنفيذي في شركة بالما للتطوير: "يعكس هذا التكريم رؤيتنا في بناء مجتمعات متكاملة وصياغة تجارب معيشية ترتقي بأسلوب الحياة، وتضع معايير جديدة في سوق العقارات بدبي. نحن نولي عناية فائقة بكل التفاصيل، بدءاً من التصميم المعماري والداخلي وصولاً إلى المرافق والبنية التحتية، لنقدّم قيمة حقيقية تعزز جودة حياة المقيمين اليومية. ويسعدنا أن يُحتفى بهذا الالتزام على منصة عالمية. كما أن إضافة هذه التكريم إلى الجوائز الفاخرة التي حصدناها مطلع العام الجاري يعزّز مكانة الشركة ودورها في ابتكار بيئات تجمع بين الرقي والاستدامة."

وتجسّد محفظة "بالما للتطوير" تركيزها على المشاريع السكنية الفاخرة المطلة على الواجهة المائية في دبي، حيث يشكل مشروع "سيرينيا ليفينغ" بقيمة 3 مليارات درهم على نخلة جميرا نموذجاً فريداً يجمع بين التصميم المعماري بالتعاون مع شركة "جودوين أوستن جونسون"، والأجهزة المنزلية الأوروبية عالية الجودة، والتشطيبات الراقية، والمرافق المستوحاة من أسلوب المنتجعات ما يجعله من أبرز الوجهات المرغوبة في دبي. أما "سيرينيا ديستريكت" في جزر جميرا، بقيمة 5 مليارات درهم، والذي تمّ تطويره بالتعاون مع شركة "نيكن سيكي"، فيعيد ابتكار مفهوم المعيشة المجتمعية من خلال نادٍ حصري مكون من 4 طوابق، ومستوى بوديوم مجهّز بخدمات متكاملة، ومساحات طبيعية خضراء تحيط بها البحيرات.

وتُعد جوائز العقارات العربية واحدة من أبرز الجوائز في القطاع، حيث يشرف على تقييمها لجنة مستقلة تضم أكثر من 80 خبيراً دولياً. ويعكس فوز "بالما للتطوير" بثلاث جوائز في دبي هذا العام مكانتها كجهة تطوير تقود تجربة سكنية متميزة وتستمر في ترسيخ بصمتها في سوق العقارات الفاخرة.

نبذة عن بالما للتطوير:

تأسست شركة بالما للتطوير عام 2002، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، تشتهر بإنشاء مجمعات سكنية فاخرة على الواجهة البحرية توفر قيمة مضافة طويلة الأجل. وبفضل سجلها الحافل بالتسليم في الموعد المحدد وتميزها في التصميم، تلتزم بالما للتطوير في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والحضرية لدبي. وتشمل محفظتها مشاريع مميزة مثل برج كيان إنفينيتي، وأبراج سيلفيرين، وسيرينيا ريزيدنسز النخلة.

