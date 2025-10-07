المنامة، مملكة البحرين: أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" عن دعم خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، لمبادرة "المبتكرين التقنيين" الرامية إلى رعاية طلبة كليات تقنية المعلومات والاتصالات بجامعات مملكة البحرين كراعٍ ذهبي للحضور والمشاركة في معرض التقنية الأكبر في المنطقة "جيتكس جلوبال 2025"، والذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب البحريني، وتشجيعهم على خوض غمار التجارب التقنية العالمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وإلهامهم لتقديم حلول مبتكرة تعزز مكانة المملكة في القطاع الرقمي.

وسيحظى الطلبة المشاركون بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعرض مشاريعهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير التطبيقات والمنصات الإلكترونية، الأمر الذي يعزز حضورهم في صناعة التكنولوجيا ويفتح أمامهم آفاقًا مهنية أوسع.

وبهذه المناسبة، صرح السيد سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تضع شباب البحرين في قلب الفعاليات التقنية العالمية. نحن على ثقة تامة بأن مشاركتهم في جيتكس ستمنحهم دفعة قوية نحو الابتكار والإبداع، وستساهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي في المملكة."

وأضاف السيد القصيبي قائلًا: "نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن هنا تأتي رعايتنا لمثل هذه المبادرات التي تتيح لأبنائنا فرصًا استثنائية للتعلم والتطور والاحتكاك بأبرز الخبراء ورواد التكنولوجيا عالميًا."

من جانبه، أعرب السيد راشد آل سنان، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك"، عن تقديره لهذه الشراكة، قائلاً: "تمثل هذه الرعاية نموذجًا ملهمًا للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التقني، وهي خطوة مهمة لدعم قدرات الشباب البحريني ومنحهم المساحة اللازمة لإبراز مهاراتهم وإسهاماتهم في مستقبل الصناعة الرقمية."

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

