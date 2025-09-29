أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن رعايته الاستراتيجية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، الذي يُعد أبرز فعالية في مجال التنقل والبنية التحتية في المنطقة. وتجسد هذه الشراكة التزام المركز بدوره المحوري في صياغة مستقبل قطاع النقل، ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تطوير بنية تحتية مترابطة تعزز جودة الحياة وتدعم تنويع الاقتصاد.

تنطلق أعمال "جلوبال ريل 2025" يوم غد، 30 سبتمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستمر حتى 2 أكتوبر، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لبحث مستقبل النقل والتكامل متعدد الوسائط وحلول التنقل المستدام.

وبصفته شريكاً رئيسياً لنسخة هذا العام، سيؤدي مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية دوراً محورياً من خلال إلقاء الضوء على رؤية أبوظبي لبنية تحتية مترابطة تُحسّن جودة الحياة وتدعم تنويع الاقتصاد. وسيقدّم المركز ضمن جناحه في المعرض مجموعة من أبرز مشاريعه الاستراتيجية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، بما يعكس دوره في رسم ملامح المستقبل ويجسد مكانته كجهة حكومية محورية تقود تطوير البنية التحتية المستدامة في الإمارة.

ويُعقد "جلوبال ريل 2025" تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وتستضيفه شركة قطارات الاتحاد. ويستقطب الحدث وزراء، ومديرين تنفيذيين عالميين، ومبتكرين، وقادة قطاع النقل من أكثر من 100 جنسية، بهدف تحفيز الحوار حول التكامل متعدد الوسائط، والنقل المستدام، وتبني حلول مستقبلية تعزز التنافسية والازدهار.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "نفخر بشراكتنا مع ’جلوبال ريل 2025‘، كونها تتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لمستقبل الإمارة ومهمتنا في حوكمة وتخطيط المشاريع الرأسمالية. يمثل هذا الحدث منصة رائدة لاستعراض استراتيجيتنا والتعاون مع شركاء دوليين ورسم معالم الجيل الجديد من مدن المستقبل. ومن خلال هذه المشاركة، نؤكد التزامنا بتطوير منظومة مترابطة ومرنة تُرسخ جودة الحياة وتعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحوار والإنجاز، ونموذج يحتذى به في البنية التحتية المتقدمة."

وتؤكد مشاركة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في هذا الحدث مكانته كجهة حكومية استراتيجية تقود التغيير، وتعمل على بناء شراكات نوعية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والابتكار. ويأتي ذلك في إطار التزامه بتقديم بنية تحتية بمستوى عالمي تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طويلة المدى لإمارة أبوظبي، وتسهم في صياغة نموذج عالمي للمدن المتصلة والمستدامة.

نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية:

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

